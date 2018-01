Essentiel du Tableau de Bord avec Excel, le Livre

Méthode complète et mise en pratique avec Excel

L 'essentiel du tableau de bord est un livre guide pour construire seul, rapidement et à moindres coûts son propre tableau de bord parfaitement adapté à son besoin de pilotage de la performance. Une seule exigence : bien connaître son besoin...

Nouveauté 2018

L'essentiel du tableau de bord



Un guide simple, pratique et concret pour concevoir et réaliser les tableaux de bord de pilotage de l'entreprise avec Microsoft Excel

Alain Fernandez - Editions Eyrolles -

280 pages - 22 Euros

Best seller +30.000 ex. vendus

5ème édition 2018 complétée et mise à jour.

Amazon.fr Eyrolles.com Fnac.con

Une démarche guidée pas à pas avec exemples de terrain

Sur le plan de l'utilisation de l'outil Excel®, un niveau élémentaire tel que savoir utiliser les fonctions de base, est bien suffisant.

La démarche présentée, expliquée et illustrée dans ce livre est parfaitement adaptée aux PME, TPE et les projets légers. Quelques applications type : management, contrôle de gestion, commercial, qualité, conduite de projet, sécurité...

Les trois principes de la démarche

Autonomie de réalisation

Il suffit de disposer comme bagage d'une connaissance de base de l'utilisation des tableurs pour construire soi-même son propre outil de pilotage (vous pouvez bien sûr vous faire assister d'une compétence extérieure). Avantage non négligeable, vous l'avez réalisé, vous pouvez le modifier, l'adapter et le perfectionner à votre gré.

Il suffit de disposer comme bagage d'une connaissance de base de l'utilisation des tableurs pour construire soi-même son propre outil de pilotage (vous pouvez bien sûr vous faire assister d'une compétence extérieure). Avantage non négligeable, vous l'avez réalisé, vous pouvez le modifier, l'adapter et le perfectionner à votre gré. Rapidité de mise en oeuvre

Bien que l'outil soit incontournable, aucun manager ne dispose de suffisamment de temps nécessaire pour le réaliser ou le faire réaliser comme il se doit. La méthode proposée dans ce livre est concrète et orientée terrain. Elle prend donc en compte cet impératif et vous permet de disposer rapidement d'une aide à la décision opérationnelle : utile, utilisable et utilisée.

Bien que l'outil soit incontournable, aucun manager ne dispose de suffisamment de temps nécessaire pour le réaliser ou le faire réaliser comme il se doit. La méthode proposée dans ce livre est concrète et orientée terrain. Elle prend donc en compte cet impératif et vous permet de disposer rapidement d'une aide à la décision opérationnelle : utile, utilisable et utilisée. Coûts réduits de développement

Il suffit de disposer d'une version d'Excel et de ce livre. La méthode est opérationnelle avec toutes les versions récentes, de 2007 à 2016. Tous les exemples, dont un modèle complet de tableau de bord, sont à télécharger gratuitement pour les acheteurs du livre. Voir aussi les formations en ligne qui complètent l'ouvrage.

Le livre d'un seul coup d'oeil

1ère partie : Conception selon les besoins et le contexte précis

Au cour de cette première partie, vous concevez l'instrument d'aide au pilotage parfaitement adapté à vos besoins, à votre contexte et à vos ambitions stratégiques. Ce guide pratique illustré d'un cas concret explique toutes les phase du projet : depuis la définition des axes stratégiques de progrès jusqu'à sa composition et sa structuration en passant par le choix des indicateurs de performance pertinents, la collecte de données fiables et l'ergonomie globale de l'outil.

5 étapes et 15 outils sélectionnés et soigneusement décrits facilitent l'accomplissement de chacune des phases du projet en accord avec les besoins précis de chacun. Un coup d'oeil sur la 1ère partie.



2nde partie : Réalisation pratique avec le tableur Excel

Il est alors temps de réaliser le tableau de bord complet et opérationnel avec Microsoft Excel en 5 temps. Au programme : présentation des fonctions essentielles, composition des pages, réalisation graphique des indicateurs de performance, enchaînement des pages, utilisation des outils spécifiques du tableur Excel pour les phases de prospection.

15 fiches pratiques guident pas à pas le lecteur. Tous les exemples décrits pour chacune des fiches pratiques sont fournis gratuitement. L'exemple complet est aussi disponible en ligne pour les lecteurs du livre.

Cet ouvrage est particulièrement adapté pour concevoir et réaliser l'outil de pilotage d'une PME ou d'une activité spécifique d'une structure plus importante ( management, Ressources Humaines, Marketing, Commercial, Qualité, Sécurité, pilotage de projet...). Un coup d'oeil sur la 2nde partie.



Chacun peut ainsi dire : c'est moi qui l'ai fait ! (DIY)

Do It Yourself : Donc je sais comment il marche, je peux le modifier quand je veux et l'adapter moi-même si besoin est.

Le livre "L'essentiel du tableau de bord", n'a d'autre objectif que de permettre à tout un chacun, qu'il soit manager ou chef de projet au sein d'une PME, d'une TPE ou d'une division d'une structure plus importante, de réaliser rapidement, simplement, à moindre coûts et sans aide extérieure un véritable tableau de bord de pilotage.

L'outil ainsi réalisé n'aura strictement rien à envier aux offres d'éditeurs professionnels. Il présentera de surcroît deux avantages incontournables pour le manager :

Il est parfaitement adapté aux besoins et aux attentes spécifiques de chacun.

Il est modifiable à volonté.

Questions de lecteur

Question : Pourquoi ne déclinez-vous pas le tableau de bord type, en différentes versions, sectorielles ou fonctionnelles ?Réponse : En fait, c'est un peu à vous de l'adapter à vos besoins propres. C'est à cela que sert la méthode pratique décrite dans cet ouvrage. C'est aussi pour cela que ce livre vous propose les briques et outils tels que des indicateurs types et autres éléments d'excel appliqués aux tableaux de bord : les graphes, le solveur, les scénarios et les incontournables tableaux dynamiques pour les décideurs. Un exemple complet complète ce guide. Il est suffisamment simple pour être adaptable à tous les besoins et parfaitement opérationnel pour que chacun parvienne à ses fins.Pour ceux qui ne sont pas trop au fait du développement Excel, il est bon, même sans parler de programmation, de s'accorder un laps de temps d'auto-formation pour découvrir cet outil bourré de ressources et dépasser la simple élaboration des traditionnels rapports d'activités. Voir ici quelques livres d'auto-formation sélectionnés.

Quelques commentaires de la presse...

Réduire l'incertitude, stabiliser l'information, faciliter la communication, dynamiser la réflexion, maîtriser le risque sont cités par Alain Fernandez comme étant les cinq buts des tableaux de bord de pilotage de projet... Lire la suite...

CIO-Online

Etape par étape, comment établir un tableau de bord à partir d'indicateurs pertinents

(...)Très structuré, ce livre décompose étape par étape la manière de concevoir un tableau de bord en choisissant, par exemples, des indicateurs pertinents et en usant de mesures appropriées. Composé d'une succession de fiches pratiques, il comprend de nombreux schémas et des mises en avant des points d'attention ou des éléments importants. Lire la suite...

Le monde informatique

Un livre, une réponse

Une méthode en cinq étapes et quinze outils. C'est ce qu'Alain Fernandez propose aux PME pour qu'elles se dotent de tableaux de bord, qualifiés d'instruments clés de la prise de décision.(...)

Pilotage contrôlé

L'approche est pédagogique, le vocabulaire accessible, et les utilisateurs peuvent avoir toute les explications utiles pour élaborer un tableau de bord sous Excel. Pour des séances de rattrapage, se reporter au blog associé. Lire la suite...

L'Usine Nouvelle

Ce livre propose une méthode pour concevoir un tableau de bord adapté aux besoins des PME et des entités autonomes de structures plus importantes. Il est particulièrement concret et pratique.

En effet, il détermine les cinq étapes dans la construction d'un tableau de bord : sélectionner les axes de progrès, déterminer les points d'intervention, sélectionner les objectifs puis les indicateurs et enfin structurer son tableau de bord.

Il propose ensuite de mettre en oeuvre tous ces principes en construisant et en affinant son propre tableau de bord avec Excel, le tout à partir de fiches pratiques.

Le journal du net

Deux Témoignages lecteurs

Contrôleur de gestion depuis plus de 10 ans, j'ai trouvé dans ce livre les éléments qui me manquaient pour accomplir complètement ma mission au sein de mon entreprise et concevoir de véritables tableaux de bord.

C. Boyer Contrôleur de Gestion secteur privé

En un seul ouvrage, Alain Fernandez nous propose donc de réaliser un tableau de bord efficace. Non seulement, il en explique les raisons, et le cheminement, à travers 5 étapes, qui doivent mener tout décideur à l'élaboration d'un tableau de bord. D'autre part, il nous livre, dans une seconde partie, les explications concrètes pour construire ce tableau sur EXCEL. Bref un tout en un fortement conseillé, fort bien écrit et illustré de manière claire.

Blog Les livres et le monde

Les ressources en ligne

Un livre interactif

Chacune des étapes de la démarche est liée à une page de ce site. Voir le ( dossier "Méthode" ), directement accessible depuis votre mobile, tablette ou PC grâce à un flashcode ou un lien raccourci ( https://tb2.eu/e ). Vous pouvez ainsi consulter les mises à jour, les références bibliographiques et les liens web complémentaires.

Un guide simple, pratique et concret pour concevoir et réaliser les tableaux de bord de l'entreprise

Alain Fernandez

Eyrolles - Editions d'Organisation

280 pages 22 Euros

Best seller francophone 5ème Édition 2018



Amazon.fr Eyrolles.com Fnac.con

Excel © est une marque déposée de Microsoft Corp

Copyright : © Alain FERNANDEZ 1998-2018 Tous droits réservés





Partagez cet article...

(total partages cumulés > 125)

Si vous souhaitez partager votre point de vue sur cet article, utilisez désormais Twitter ou votre réseau social favori.