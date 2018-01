Choisir le bon graphique Excel

Présenter les indicateurs sur le poste de travail

L e type de présentation choisie pour chaque indicateur sur le poste de travail conditionne la pertinence du tableau de bord en cours de réalisation. Choisir le type de graphique, des formes ou des couleurs ne doit rien au hasard ni à l'unique recherche esthétique. Ce choix est avant tout une question d'ergonomie. Il s'agit en effet de transmettre au décideur le sens de l'information portée par l'indicateur du mieux possible.

Le tableau de bord avec Excel © pour la PME

Un graphique pour chaque indicateur KPI

Il fut un temps pas si lointain où l'on affublait du titre de "tableau de bord" ce qui n'était que des listes de chiffres totalement absconses, même pour le plus aguerri des comptables, expert ès nombres s'il en est.

Plus tard, avec l'avènement du PC et des outils bureautiques, chacun a pu exprimer son talent artistique, maniant formes et couleurs afin de réussir de belles présentations de résultats d'activité, là encore abusivement titrés de "tableau de bord". Le règne sans conteste de Powerpoint et d'Excel venait de démarrer.

Un peu d'humour...

- Tu mets quoi comme couleur ?

- Du rouge, il faut que ça pète en réunion.

- Ah bon ? Moi je préfère le vert... Il paraît que c'est une couleur calmante. Avec les piètres résultats que l'on doit annoncer, je préfère tranquilliser un peu l'assistance...

- Dans ce cas, Essaie plutôt le bleu arctique, histoire de geler l'atmosphère et de figer les réactions.

- Et comme forme, tu choisis quoi ? Surtout ne Prends pas les camemberts. J'ai vu en douce le tableau de bord de Martine des RH, elle n'a que ça sur son écran.

- Non, non, je mets des courbes en 3D. Avec le manque de régularité des résultats de cette année et la culbute du dernier trimestre, on a une impression de montagnes, de vallées, de sommets. Les grands espaces, la nature, l'aventure quoi.

- Où là ! Méfie-toi, les sommets faut d'abord les grimper... Puis ensuite les descendre !

- Mais tu n'as pas compris, le DG part au ski à la fin de la semaine, cela le mettra dans l'ambiance...

- Pas con ton idée ! De plus, elle marche aussi pour préparer un samedi après-midi à la Foire du Trône. Je la retiens...

Représentation graphique des indicateurs de performance

Un dialogue pas si imaginaire que cela à propos du choix des présentations.Si l'aspect esthétique est particulièrement important, il s'exprime nécessairement dans une quête de recherche de sens. Ainsi, que ce soient les couleurs ou la forme de la représentation, le choix sera impérativement réalisé en tenant compte exclusivement de la nature des données d'origine, porteuses d'information, et du sens que l'on souhaite faire passer.

Au fil des pages qui suivent, on analysera les principales présentations proposées par les tableurs du marché. Les exemples exposés ici seront réalisés sous Microsoft Excel, outil choisi pour l'ouvrage de référence. Bien entendu, avec la même logique, l'utilisateur pourra réaliser son interface en utilisant un autre type de tableur, ancienne version de Microsoft Excel, Open office, Symphony ou encore "Numbers" de la suite pour Mac...

Les recommandations proposées ici correspondent à la "fiche pratique numéro 6" de l'Essentiel du tableau de bord.

Les graphiques exposés en ces quelques lignes sont utilisés essentiellement pour composer les pages d'analyse du tableau de bord. Les recommandations d'utilisation sont bien entendu tout aussi valables quel que soit le type de présentation, sans se limiter à la question du tableau de bord.

Au fil des pages suivantes, on étudiera les graphiques :

