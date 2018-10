Graphiques Excel et Indicateurs de Performance KPI

P our présenter un indicateur de performance, les types de graphiques ne sont pas intergeangeables. Chaque type de représentation graphique est destiné à présenter un type de données bien spécifique pour faire passer une information tout aussi spécifique. Voyons quels graphiques Excel choisir selon la nature des indicateurs de performance KPI à présenter ?

Choisir le graphique le mieux adapté pour chaque indicateur

L

e choix de la présentation graphique d'une information est tout sauf anodin. Si l'esthétique est indispensable pour le confort visuel ce ne peut être la finalité d'une démarche ergonomique.

La présentation d'un indicateur, que ce soient le type de graphique, le mode d'affichage ou les couleurs choisies sera en toute priorité dépendante de la nature des informations proposées et du sens porté par celles-ci. Une courbe n'est pas interchangeable avec un barre-graphe. À chaque indicateur KPI, selon sa nature et son utilisation, son graphique.

Comment présenter les indicateurs de performance

Définition tableau de bord Un tableau de bord est en fait un générateur de sens. En pratique c'est une interface utilisateur sise à l'intersection d'une problématique et d'un ensemble de données. Son rôle fondamental est bien de transformer les dîtes données en informations porteuses de sens pour l'utilisateur en charge de résoudre la problématique.

Bref, le tableau de bord doit. C'est son rôle. Et comme un dessin vaut mieux qu'un long discours, les représentations graphiques seront généralement préférées aux listes de données insipides dont la substantifique moelle tant espérée est bien difficile à extraire.

Cela dit, même si l'esthétique est un critère primordial, le concepteur ne perdra pas de vue l'importance de la richesse du sens porté. Autrement dit, toutes les représentations ne sont pas interchangeables.

Selon la nature des données à exploiter, le sens porté et les habitudes et besoins de l'utilisateur, un seul type de graphique peut coller pour la situation.

Vous ne perdrez pas non plus votre temps en accordant quelques instants aux Sparklines de Edward Tufte. les Sparklines sont des schémas qui s'intègrent dans un texte : "Intense,simple, word-sized graphics"

Ils sont, disponibles pour Excel (depuis la livraison 2010) et tiennent dans une seule cellule de votre tableur préféré. Voir ci-dessous



Les fiches pratiques : Choisissez le bon graphique pour vos KPI





À découvrir... L'affaire ENRON

L'affaire Enron et de ses dirigeants Kenneth Lay et Jeffrey Skilling, le plus grand scandale financier des 20 dernières années L'affaire Enron et de ses dirigeants Kenneth Lay et Jeffrey Skilling, le plus grand scandale financier des 20 dernières années

Excel © est une marque déposée de Microsoft Corp

Copyright : © Alain FERNANDEZ 1998-2018 Tous droits réservés





Partagez cet article...

(total partages cumulés > 45)

Si vous souhaitez partager votre point de vue sur cet article, utilisez désormais Twitter ou votre réseau social favori.