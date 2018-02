Comment utiliser les Sparklines ?

P as toujours évident de bien saisir le sens porté par des données "brutes". L'analyse de listes de chiffres à brûle pourpoint, dans le feu de l'action est toujours une torture de l'esprit. C'est pour résoudre cette question ardue qu'Edward Tufte a eu la géniale idée des "Sparklines", des mini-graphes qui n'occupent guère plus de place qu'une cellule de tableur. C'est une solution de choix pour les pages d'analyse du tableau de bord "un seul coup d'oeil".

1) Utilisation, 2) Tableau de Bord, 3) Couleurs, 4) Références

Mini-graphes et mini-courbes, les mini indicateurs



Sparklines : small, intense, word-sized graphics. Edward Tufte

Les sparklines, , sont de judicieux mini graphiques, suffisamment petits pour tenir dans une seule cellule du tableur Excel. Depuis la livraison Office 2010, Microsoft a intégré cette subtile invention d'Edward Tufte au sein même du tableur phare : Excel.

Comment les utiliser, mode d'emploi

Pour installer les sparklines avec la dernière distribution de Microsoft Excel, il suffit de choisir la fonction directement dans le ruban. Puis, de suivre les quelques directives indiquées. La procédure est simple comme le résume le schéma capture d'écran ci-après :

Voir ci-dessus le ruban



Choisir la forme et la couleur de la présentation. Selon les besoins, l'utilisateur positionnera de marqueurs spécifiques afin de signaler les valeurs extrêmes.



3 types de mini indicateurs sont proposés

mini-courbes

mini-barregraphes

négatifs/positifs

1) "Mini-courbes"

L'exemple ci-dessus présente un modèle assez simple de ventilation des ventes annuelles par mois pour 6 produits. Les mini courbes, judicieusement glissés à la droite du tableau, matérialise les tendances d'un simple coup d'oeil.

2) "Mini-barres-graphes"

Le même exemple de ventilation des ventes est repris ici en utilisant les mini barre-graphes pour mieux apprécier les volumes de ventes mensuels.



3) "négatifs/positifs"

Le troisième type "négatifs/positifs" est un peu plus rustique. Il propose un message simple et binaire, en différenciant les valeurs positives des valeurs négatives. Particulièrement utile notamment lorsque l'on souhaite opposé deux chiffres comme lorsque l'on compare le chiffre réalisé aux prévisions. Le message est clair et direct.

Comme toutes les représentations graphiques, les différents types de mini indicateurs ne sont pas interchangeables. Vous choisirez la présentation la plus adéquate selon le type d'information que vous souhaitez faire passer.

Les Sparklines pour le Tableau de Bord

L

es sparklines sont utilisés pour enrichir le sens portée par les données présentées sous forme chiffrées, en mode tableau ou en mode liste. Ces mini-indicateurs synthétiques sont bien plus efficaces que tous les accessoires de mise en forme des tableaux, comme la coloration des cellules ("nuances de couleurs"), l'introduction de barre-graphes( "barres de données"), drapeaux et feux tricolores ("jeux d'icônes").

Le livre de référence l'Essentiel du tableau de bord explique, exemple pratique à l'appui, l'utilisation de ces mini indicateurs pour enrichir les pages de détail et d'analyse du tableau de bord.

Les sparklines enrichissent le sens des informations

Depuis la livraison Office 2010 ®, Microsoft a eu l'intelligence de glisser les fameux Sparklines de Edward Tufte dans les fonctions graphiques d'excel ®.Ces micro-graphiques, en voici un en exemple,, sont assez petit pour tenir en une unique cellule du tableur. Ils sont particulièrement pratiques pour enrichir le sens des tableaux de données et synthétiser sans pertes de détails un grand nombre d'informations dont la présence physique embrouillerait le message. Deux nouvelles pages sur le site dédié à la réalisation de tableaux de bord sous Excel ® introduisent l'usage des sparklines pour exploiter les pages de détail et d'analyse.

Les tableaux et mise en forme conditionnelle ne sont pas une bonne solution

Le tableur Excel proposent de multiples options de mise en forme conditionnelles c'est à dire dépendantes des valeurs contenues dans chacune des cellules et des règles établies.

Bien entendu, les règles choisies par défaut sont modifiables. Dans la majorité des cas, les tableaux ainsi mis en forme sont très nettement moins performants que les sparklines. L'information est rapidement confuse et il est difficile de bien discerner le sens sans explications explications complémentaires au risque des contre-sens.

Passons en revue les principales mises en forme proposées par Excel depuis la livraison 2010 :

"Jeux d'icônes"

L'utilisation des jeux d'icônes comme les feux tricolores, drapeaux ou pire encore les "smileys" ne sont pas d'un grand secours dès que le tableau devient un peu conséquent. Pour cet exemple, par celui-là ne comporte que 60 cases significatives.

"Barres de données"

L'utilisation des barres de données facilitent les comparaisons de valeur, il est vrai mais sans apporter d'informations sur les variations et les tendances. Cette mise en forme sera réservée aux listes et aux tableaux à 2 ou 3 colonnes maximum. La lecture devient vite difficile dès que le tableau se complexifie.

"Nuances de couleurs"

Les couleurs, comme le propose l'exemple ci-dessus, sont peut être plus intéressantes pour faire ressortir les zones de chaleurs. Mais cela reste du domaine du constat. A la lecture de ce tableau ainsi enrichi, on ne dispose d'aucune idée des variations et des tendances.

Pour toutes ces fonctions de mise en forme, dès que le tableau de données devient conséquent, le message est rapidement brouillé. Les sparklines, au contraire, permettent de synthétiser l'information, et remplacent de longs tableaux difficiles à lire en un simple graphe pertinent.

"Sparkline synthétique"

Ci dessus un exemple de synthèse, lorsqu'il est préférable de masquer les détails pour ne pas brouiller le message, et de ne conserver que les variations et les tendances.

L'essayer, c'est l'adopter !



