Les formations à l'entrepreneuriat en vidéo et en ligne sont accessibles à tous les visiteurs. Elles sont étroitement liées aux deux ouvrages de références. Deux guides gratuits au format PDF sont aussi proposés au téléchargement.

e lancer en freelance ou monter sa boîte est à la portée de tout un chacun.C'est vrai !Chacun d'entre nous dispose des qualités nécessaires pour se lancer et réussir. Encore faut-il s'efforcer de développer son sens du concret et de la rationalité pour ne pas se laisser piéger par les rêves absurdes et bien comprendre la réalité du marché. Partir de zéro ce n'est simple pour personne. Un tempérament persévérant est une condition sine qua non pour se donner les moyens de ses ambitions. Sans l'enthousiasme et la confiance en son projet aucun objectif n'est atteignable.En fait, il n'y a rien de magique.En revanche, les recettes pour rater son projet ne manquent pas. Comme se lancer par dépit, les chaussures chargées de plomb. C'est un bon moyen pour abandonner au premier obstacle, aussi insignifiant soit-il...

Les vidéos de formation

La "formation entreprendre" est destinée à tous les salariés qui envisagent de se lancer pour monter leur entreprise en indépendant.

Entreprendre, ce n'est pas uniquement choisir un statut et accomplir les formalités (voir à ce sujet le chapitre "créer son entreprise") de ce site. Avant de se lancer, le futur entrepreneur prendra soin de bien asseoir son projet sur de solides fondamentaux. La valeur créée en sera le pilier central. Charge à l'entrepreneur de mettre en forme cette valeur, de la développer, de la faire connaître, de la concrétiser en bref.

Vidéo : Entreprendre en solo 44 Astuces de pro

Les Meilleures Astuces Pour Démarrer Votre Business et en assurer la rentabilité dans la durée

Le support de cours

Les meilleurs "trucs" des pros de l'entrepreneuriat sont ici mis en forme, structurés et illustrés de témoignages de créateur d'entreprises chevronnés et avertis.

