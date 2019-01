F ormation au management de projet en quatre chapitres gratuits, en ligne et ouverts à tous. Au programme : Le chef de projet et le management humain, Les compétences du chef de projet, Comment devenir un chef de projet efficace, 4 outils incontournables pour le chef de projet. Nouveau : chacune des 4 formations est associée à un support de cours à télécharger.

Améliorer sa pratique de la conduite de projet

Le management de projet est une activité assez particulière : Il s'agit de former puis de piloter une équipe afin de réaliser un produit correspondant aux attentes - pas toujours bien clairs - d'un client externe ou interne, en un délai précis et avec des moyens limités. C'est dire si la tâche est complexe !

Il existe foison d'outils, de techniques et de méthodes qu'il s'agit de maîtriser. C'est le B.A.BA. Mais la réussite des projets de l'entreprise ne sera accessible uniquement au manager ayant parfaitement compris le rôle clé de l'humain...

Quelques vidéos de formation au métier de chef de projet, gratuites et en libre accès.

La première notamment, présente les points clés du pilotage des projets critiques de l'entreprise.

La deuxième récapitule les compétences à acquérir pour être un chef de projet efficace. Le manager de projet efficace sait pertinemment qu'il doit pratiquer un style de management privilégiant les relations entre tous les acteurs du projet, directs et indirects. C'est bien la seule façon d'accéder à une certaine forme d'intelligence créative et collective pour résoudre l'équation de la complexité.

La dernière quant à elle liste les 4 outils de développement personnel indispensables pour piloter les projets complexes.

Formation chef de projet

Vidéo 1: Le chef de projet et le management humain

Une formation en quatre vidéos à suivre en ligne...Pour faciliter le passage du message, ces quatre cours en ligne adoptent le format de l'échange impromptu entre un chef de projet chevronné et un journaliste professionnel bien au courant des réalités de la profession. Les supports de cours au format PDF sont aussi disponibles pour le téléchargement.Pour piloter les projets complexes d'entreprise il n'existe d'autres solutions que de pratiquer un management humain, voyons comment...

Your browser does not support the video tag.

En complément

Vidéo 2: Les compétences du chef de projet

Pour devenir un chef de projet efficace et piloter les projets de l'entreprise actuelle, il est essentiel de consacrer le temps et l'énergie pour développer les 7 compétences suivantes...

Your browser does not support the video tag.

En complément

Vidéo 3: Comment devenir un chef de projet efficace

Un échange entre les deux mêmes personnages afin de bien préciser les spécificités du pilotage des projets critiques et complexes.

Your browser does not support the video tag.

En complément

Vidéo 4: 4 outils incontournables pour le chef de projet

Un second échange impromptu et didactique entre un chef de projet chevronné et un journaliste professionnel bien averti sur la profession afin d'identifier les 4 outils indispensables pour son développement personnel à fins professionnelles...

Your browser does not support the video tag.

En complément

Lecture recommandée

Ces échanges sont étroitement liés au livre "Le chef de projet efficace".Cet ouvrage présente et décrit les 12 bonnes pratiques et les 4 outils de développement professionnel pour piloter les projets complexes de l'entreprise. Ce livre profite de l'expérience cumulée de plusieurs dizaines de managers chevronnés spécialistes des projets critiques en france et à l'international.





Le Canal Nodesway sur Youtube

Toutes les formations en ligne sont directement accessibles depuis ce canal : Devenir un chef de projet efficace (4 vidéos), tableau de bord et Business Intelligence (4 vidéos), tableau de bord avec Excel (6 vidéos), Devenir entrepreneur (2 vidéos),



Mis à jour :

Partagez cet article...

(total partages cumulés > 65)

Copyright : Alain FERNANDEZ ©1998-2018- Tous droits réservés