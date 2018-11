L es 7 formations vidéos pour réaliser son tableau de bord de pilotage sont en accès libre. Elles complètent cependant l'ouvrage l'essentiel du tableau de bord 5ème édition 2018 publié aux éditions @ Eyrolles. Au programme: la méthode, la réalisation des indicateurs tachymètre et vumètre et l'utilisation des tables pivots, tableaux croisés dynamiques. Sachez aussi que tous les exemples de ce livre sont disponibles en téléchargement libre sur ce même site.

Comment Se former en ligne ?

Le tableau de bord est l'instrument indispensable à toutes démarches de progrès. Pour être certain de progresser dans la bonne direction et au rythme voulu il faut être en mesure de mesurer sa performance.

Excel, le tableur phare de Microsoft et un excellent outil pour bâtir son tableau de bord avec méthode et construire les indicateurs de performance. La palette d'outils graphiques est suffisamment fournie.

Depuis déjà quelques années, Microsoft a intégrer le tableur Excel dans sa gamme d'outils de Business Intelligence. Ainsi, Excel et l'outil adéquat pour bâtir un tableau de bord, autant pour l'utilisateur débutant que pour l'expert.

Le premier se contentera des fonctions de base, elles sont suffisamment performantes pour un pilotage efficace tandis que l'expert en Business Intelligence exploitera les fonctions d'analyses évoluées.

Les cours Excel en ligne, vidéo

Concevoir le tableau de bord 1ère partie

Si votre navigateur ne sait pas afficher cette vidéo, voir ici https://www.youtube.com/user/Nodesway

Ces sept formations sont directement accessibles sans aucune condition.Il suffit de cliquer sur la video pour lancer la formation. Un tableau de bord, qu'il soit réalisé avec Excel ® de Microsoft ou un outil spécialisé, commence toujours par la phase de conception, le "Pourquoi". Cette formation en deux chapitres met l'accent sur ce point essentiel.

Concevoir le tableau de bord 2ème partie

Si votre navigateur ne sait pas afficher cette vidéo, voir ici https://www.youtube.com/user/Nodesway

3ème vidéo formation : Réaliser le tachymètre

Si votre navigateur ne sait pas afficher cette vidéo, voir ici https://www.youtube.com/user/Nodesway

Reportez-vous à la page 138 du livre l'essentiel du tableau de bord (5édition) et suivez pas à pas le déroulement...

4ème vidéo formation : Variante 1 du tachymètre

Si votre navigateur ne sait pas afficher cette vidéo, voir ici https://www.youtube.com/user/Nodesway

Je vous propose ci-après une première variante afin d'améliorer l'esthétique globale et de matérialiser simplement une aiguille

5ème vidéo formation : Variante 2 du tachymètre

Si votre navigateur ne sait pas afficher cette vidéo, voir ici https://www.youtube.com/user/Nodesway

Je vous propose ci-après une seconde variante plus complexe mais plus esthétique avec une aiguille plus proche de son équivalent physique.

6ème vidéo formation : Réaliser le vumètre

Si votre navigateur ne sait pas afficher cette vidéo, voir ici https://www.youtube.com/user/Nodesway

Reportez-vous à la page 145 du livre et suivez pas à pas le déroulement...

7ème vidéo formation : Les tableaux dynamiques ou tables pivots

Your browser does not support the video tag.

Reportez-vous à la page 201 du livre et suivez les instructions, la vidéo est en phase avec les étapes de réalisation proposées dans ce chapitre...

Le support de cours

Un guide simple, pratique et concret pour concevoir et réaliser les tableaux de bord de l'entreprise

Amazon.fr Eyrolles.com Fnac.com

Alain FernandezEyrolles - Editions d'Organisation280 pages 22 EurosBest seller francophone 5Édition 2018





Partagez cet article...

(total partages cumulés > 185)

Copyright : Alain FERNANDEZ ©1998-2018- Tous droits réservés