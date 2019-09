Ma technique de lecture rapide

I est loin d'être évident de construire une carrière sans se remettre à niveau régulièrement. Pour cela il existe une foultitude de bons livres. Mais ce qui nous manque, c'est le temps pour les lire. Je vous propose dans cet article ma technique personnelle de lecture rapide. je lis ainsi une bonne vingtaine de livres par an sans que pour autant cela devienne une corvée. je pratique cette technique avec succès depuis plus de vingt ans. je vous la livre in extenso.

Les livres vous permettent de vous immerger dans un sujet plus profondément que la plupart des médias aujourd'hui.

Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, a pris la résolution de lire des livres, beaucoup de livres, rapportait Le Monde dans son édition du 5 janvier 2015.

Objectifs de cette fiche pratique

Conseil : S'éloigner de toutes les sources de perturbation et redécouvrir les plaisirs de la lecture au calme.

Comment choisir les livres d'interêt pour assurer l'entretien de ses connaissances au quotidien dans la masse des publications toujours en croissance exponentielle ? Suivi de : comment lire rapidement pour extraire la substantifique moelle comme disait Rabelais, sans perdre de temps. Autrement dit adopter un mode de lecture active et non passive.

Une technique de lecture rapide simplissime

Bien entendu, pour lire un livre, il faut consacrer bien plus de temps que n'en exige la simple consultation d'une page web.

Postulat de base: On ne peut pas lire tous les livres qui a priori semblent intéressants. Chacun d'entre nous s'est déjà heurté à cet obstacle insurmontable.

Il est donc utile de savoir les trier pour ne conserver que ceux que l'on juge dignes d'intérêt pour son autoformation.

Ensuite, on ne dispose pas d'un temps infini.

Le livre choisi devra être lu rapidement.

La maîtrise de quelques techniques de lecture rapide s'impose. La méthode proposée ici se déroule donc en deux temps.

Temps 1 : On prend le temps de choisir le bon livre

Attention !

J'utilise cette technique uniquement pour les livres professionnels. Lire un roman, c'est au contraire prendre le temps de le savourer, de se laisser porter par la prose de l'auteur. On déguste un roman, on se forme avec un livre pro. Même s'il est vrai que bien des romans sont tout aussi formateurs, mais le message passe différemment.

Premier temps : choisir le bon livre

Pour un essai, un livre de méthode ou un manuel technique, rien ne vous oblige à adopter une lecture linéaire, ni de lire l'ouvrage en totalité. Sauf bien sûr s'il vous captive dès les premières lignes.

1) Je commence par lire soigneusement l'introduction

Question 1 : Les questions à résoudre sont-elles clairement exposées ?

2) Je passe ensuite directement à la conclusion

Question 3 : Les réponses aux questions de l'introduction semblent-elles avoir été solutionnées ?

Un ouvrage technique ou un essai n'est pas un polar, vous ne découvrirez pas l'assassin en commençant par la fin. En revanche, vous pourrez juger de la qualité du développement de l'étude en étudiant la conclusion.

3) Je parcours le sommaire

Question 6: Sont-ils en phase avec mes centres d'intérêt ?

Je considère la structure du livre, je repère les enchaînements et les points d'articulation de la thèse développée.

4) Je parcours rapidement le livre

Question 7: Suis-je satisfait ?

Je feuillette le livre en quête de mots-clés, je lis soigneusement quelques paragraphes (début, milieu et fin du livre) développant les termes du sujet qui me préoccupe et je prends conscience de la qualité du développement.

5) Bilan

Cette courte grille de critères permet de se construire rapidement une idée assez précise de l'intérêt de l'ouvrage selon ses propres thèmes de recherche. Bien évidemment, si on multiplie les réponses négatives aux quelques questions ici posées, il vaut mieux s'intéresser à un autre livre, mais cela va s'en dire.

Second temps : extraire l'essentiel du livre choisi

1) Je ne lis que les chapitres qui m'intéressent

Je parcours le livre et j'en profite pour identifier les idées-clés de l'auteur.

2) Je fais régulièrement des pauses

Je prends un peu de recul et j'intègre ce que je viens de lire dans mon projet global.

3) Je surligne et je commente dans la marge

Mon objectif : Retrouver ensuite facilement les passages-clés correspondant à mon étude sans être contraint de relire le livre.

4) Je rédige un compte rendu

Je fais l'effort de combattre mon flegme et je rédige un petit compte rendu de lecture.

C'est là où l'on décrit une méthode de lecture rapide à la portée de tout un chacun sans nécessiter ni exercice ni entrainement préalable. Voyons les 5 points ici présentés comme postulat de cette méthode.

Le truc : Je reste neutre et je m'en tiens à la thèse de l'auteur. Je note à part les idées et commentaires survenus en cours de lecture.

5) Je partage

Si j'ai fait le juste choix de participer à un groupe qui partage les mêmes centres d'intérêts et les même besoins d'acquisition de connaissances, formel ou informel peu importe, je recommande le cas échéant l'ouvrage lu et je compare mes comptes rendus avec les notes et impressions prise par mes pairs.

Précision : Si le temps presse

Même si le livre est globalement intéressant mais que le temps presse, on peut se contenter de ne lire que les seuls chapitres correspondant à notre thème d'étude. Pour repérer les chapitres dignes d'intérêt, il suffit de lire les premières phrases et les dernières. On ne lit le chapitre en totalité seulement s'il répond à nos questions.

Vaincre les obstacles à la concentration

Le principale obstacle à la lecture rapide n'est rien d'autre que le manque de concentration. Si vous n'avez pas pris soin d'éliminer toutes les sources de distraction, vous serez condamnez à relire 15 fois le même passage. C'est une réalité. Pour cela il est prudent de mettre "offline" son smartphone et autres outils du même type afin d'éviter les interruptions intempestives. L'attention est vite perdu et il faut tout de même un temps non négligeable pour la retrouver.

Google nous rend-il idiots ?

Nicholas Carr, démontrait en 2008 que depuis l'expansion du web, l'on peut ne peut plus se concentrer sans se laisser distraire à la moindre occasion. Son article intitulé Is Google Making Us Stupid ? (Google nous rend-il idiots ?) fit grand bruit. L'auteur cherchait à démontrer les effets néfastes de l'usage intensif du web sur notre structure neuronale. Nous n'étions alors plus capables de concentrer notre attention suffisamment longtemps pour lire un livre.

Même s'il est vrai que les habitudes de zapping perturbe un peu notre attention, il y a bien entendu toujours moyen d'éliminer les sources de perturbation pour retrouver le plaisir de lire au calme.

Une solution pour retrouver la quiétude

La meilleure solution reste encore de se déconnecter totalement du web qui ne cesse de nous bombarder de distractions et morcelle notre attention. Il n'est pas réellement indispensable de consulter à tout instant ses mails, ses sites favoris, et il est bon de se souvenir que l'on peut éteindre son smartphone. Avec un peu d'organisation et une gestion précise de son agenda, il est toujours possible de se réserver une plage de temps dans la journée ou dans la semaine pour étudier en toute tranquillité, loin de toutes les formes de distractions.

A ce sujet, voir aussi

Comment mieux gérer son temps

Mieux gérer son temps est désormais un impératif. Equilibrer judicieusement son quotidien entre le travail proprement dit, la formation, la famille, le social et les loisirs est aujourd'hui la priorité de tout un chacun pour s'assurer une vie plus saine et mieux accomplie. Au programme : la méthode No-stress en 12 fiches pratiques

Lu récemment sur un forum : Ah bon ? Il y a encore des gens pour acheter des livres et les lire alors que l'on trouve tout sur le web ? Eh bien oui monsieur, eût-il fallu lui répondre. Le web ne remplacera jamais un bon livre. Loin s'en faut. Pour écrire um livre l'auteur a enquêté, collecté l'information avant de la confronter à sa propre expérience. Il structure son propos et construit un message cohérent. Et s'il l'auteur est un est bon, il adopte un style didactique sans prétention pour mieux transmettre la connaissance. Cela dit le web et le livre ne s'opposent pas mais se complètent. Voyons tout cela.

