Définition CMMI

CMMI : Capability Maturity Model Integration.CMMI a été créé à l'origine par le département de la défense US (DoD) pour assurer le suivi des développements et des budgets sous l'appelation CMM. Par la suite, en absorbant d'autres spécifications relatives, le référentiel s'est adjoint la lettre I pour Intégration.CMMI a pour finalité essentielle de mesurer la capacité des projets à s'achever correctement en terme de délais, de fonctionnalités et de budget.

Le principe de CMMI

Process Management

Project Management

Engineering

Support

Initial

Le niveau le plus basique. Les processus quasi inconnus sont imprévisibles. Aucun facteur de réussite n'est identifié. La réussite du projet reste aléatoire.

Le déroulement du projet commence à être maîtrisé. Les méthodes de réalisation mises en place permettent d'assurer la répétition d'un projet quasi identique.

Les processus du projet sont clairement identifiés et définis. Tous les acteurs du projet en ont une compréhension claire.

Le déroulement du projet est mesuré autant en terme quantitatif que qualificatif. Les écarts sont analysés.

Ou en cours d'optimisation. Nous sommes là au stade ultime de la démarche d'amélioration continue.

Fondé sur les bonnes pratiques de la profession, CMMI est structuré en 25 processus regroupés en 4 domaines :Le modèle CMMI définit aussi 5 niveaux de maturité :

À lire

›

Le guide complet de CMMI-DEV et traduction de toutes les pratiques CMMI-ACQ et CMMI-SVC :

CMMI 1.3

Richard Basque

Dunod 4ème édition Mai 2011

296 pages

Prix : 37,05 Euros

Dispo chez :

www.amazon.fr

