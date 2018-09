L a gestion des connaissances ne se résume pas aux multiples velléités de captation des savoirs détenus par les professionnels afin de les stocker dans une base de données spécifique. La gestion des connaissances est avant tout la mise en commun des dites connaissances afin que chacun puisse "donner" et "recevoir" en toute liberté. Les communautés de pratiques, un concept formalisé par Étienne Wenger il y a déjà quelques années, sont justement l'application directe de cette seconde approche pour un enrichissement maximal de chacun des protagonistes.

Il y a déjà plusieurs années, Cyril Docquin, fondateur de Allquality (www.allquality.org) une communauté de pratiques de référence dédiée à la qualité, m'avait accordé cet entretien. Même si cette communauté n'est plus aussi active qu'elle l'a pu l'être à l'époque de cet entretien, (la dure loi du web), je vous invite à prendre tout de même le temps de parcourir la transcription minutieuse de cette rencontre pour bien saisir le principe de ce concept.

Le principe des communautés de pratiques

Encore aujourd'hui, les communautés de pratiques sont à mon sens la meilleure solution de partage des connaissances et d'entraide professionnelle dans le cadre d'une juste exploitation des réseaux sociaux en entreprise.

Au sein d'une communauté de pratiques, les professionnels s'entraident et échangent des tours de main. La communauté est nécessairement orientée vers un métier donné, ici il s'agit des métiers de la qualité. Â la fin des années 90 et au début 2000, la question de la qualité en entreprise et de l'exploitation des normes soulevaient bien des questions auxquels bien des professionnels isolés dans leur entreprise ne savaient comment y répondre...

Une communauté de pratiques dédiée aux responsables qualité

La tâche du responsable qualité n'est pas toujours aisée.Précurseur des métiers transversaux de l'entreprise, sa mission le conduit à intervenir à tous les niveaux, au coeur de chacune des fonctions.Dans nos entreprises encore porteuses d'une lourde structure hiérarchique et toujours fortement cloisonnées, on comprend aisément les difficultés rencontrées au quotidien par cet acteur essentiel.De surcroît, le métier est encore jeune. Le qualiticien, souvent isolé, ne peut se référer qu'à ses seuls pairs, oeuvrant dans d'autres activités, d'autres types d'organisations. Pour faciliter ce travail d'échanges et de communication Cyril Docquin a eu la géniale idée de concevoir une « communauté de pratique » gratuite et ouverte à tous : Allquality.org.Propos recueillis par Alain Fernandez

Alain Fernandez (AF): Cyril, on peut désormais clamer haut et fort que Allquality est un vrai succès du Web communautaire francophone.

Cyril Docquin (CD): Oui, Allquality fonctionne formidablement bien. Sans doute est-ce le seul endroit physique ou virtuel où les qualiticiens francophones peuvent se retrouver en aussi grand nombre pour apprendre et s'entraider au quotidien. Aux heures de pointe, il n'est pas rare de rencontrer 15 à 25 allqualiticiens simultanément !

Allquality existe depuis novembre 2001. La communauté compte 7500 membres : des stagiaires, des responsables et assistants qualité, des formateurs et des consultants. Les qualiticiens ne sont pas les seuls représentés, on retrouve aussi des responsables des différentes fonctions de l'entreprise.

AF: L'entête du site Allquality.org commence par cette mise en garde : « Ce n'est pas un site Web, c'est une communauté de pratique ». Qu'est-ce qu'une communauté de pratique ?

CD: Cette petite phrase est à la fois une mise en contexte pour les visiteurs et un clin d'oeil à Etienne Wenger qui définit les communautés de pratique comme suit : « Une communauté de pratique ce n'est pas qu'un site web, une base de données et un répertoire de 'best practices'. C'est un groupe qui interagit, apprend ensemble, construit des relations et, à travers cela, une appartenance et un engagement mutuel.»

AF: Au tout début de la démocratisation du web, on ne jurait que par les communautés virtuelles. Alors que la plupart ont disparu, Allquality est en pleine forme. Pourquoi ? Quel est ton avis sur la question ?

CD: Le concept de « communauté virtuelle » est assez large puisqu'il peut concerner des entreprises mais aussi des clubs de joueurs de cartes en ligne!

Le concept de « communauté de pratique » est un peu plus précis et n'est pas obligatoirement « que » virtuel. Mais en effet on peut faire le même constat : beaucoup ont disparu.

Les communautés virtuelles ont souvent été initiées et supportées par des entreprises qu'elles doivent finalement servir. Les communautés virtuelles ont souvent été initiées et supportées par des entreprises qu'elles doivent finalement servir. Les enjeux politiques, les difficultés de pouvoir, le niveau de maturité des organisations et finalement la difficulté de mesurer le retour sur investissement sont quelques unes des raisons d'échecs de ces communautés . Il faut tout de même souligner que celles-ci fonctionnent toujours très bien dans un nombre croissant d'entreprises et que des colloques internationaux ont lieu sur ce sujet(voir ici).

1- Un énoncé de mission simple :

« ... permettre à chacun de se réaliser comme acteur de la qualité en partageant ses connaissances et son expérience tout en profitant de celles des autres membres». 2 - Des valeurs claires : indépendance - ouverture - gratuité - collaboration.

3 - Une stratégie basée sur la capitalisation communautaire des connaissances qui induit le profit individuel.

4 - Un management basé sur le partage des rôles et responsabilités, car il ne serait pas possible pour un homme de construire cet édifice. Nous donnons à chacun la possibilité de s'investir selon ses désirs, ses compétences au niveau qu'il souhaite.

5 - Une structure ultra-allégée du point de vue organisationnel, décisionnel et financière.

6 - Des partenariats gagnant/gagnant.

Pour expliquer la bonne forme de notre communauté, il est possible de donner quelques unes des lignes directrices :

AF: Entre-nous, les communautés virtuelles de première génération n'auraient-elles pas envisagé le financement et l'aspect commercial trop rapidement ?

CD: Oui, probablement. La course au financement qui induit le besoin pour les communautés de développer une activité commerciale est une cause importante d'échec.

Mais n'est-ce pas une erreur de stratégie et de définition des objectifs ?

Vendre un produit ou servir de vitrine commerciale ne peut pas être l'objectif premier d'une communauté et n'est pas très mobilisateur ! Les premiers clients à servir sont les membres eux-mêmes. Le retour sur investissement pour l'entreprise peut être, par exemple :

Une amélioration des pratiques et de l'expertise globale lorsque les membres de la communauté sont internes à l'entreprise.

une fidélisation des clients lorsque ceux-ci sont les membres de la communauté (communauté d'utilisateurs d'un produit/service).

Le « modèle d'affaire » d'Allquality est un peu particulier. Notre souhait est de maintenir le principe non payant pour les membres sans devenir un panneau publicitaire pour autant! Le financement reste toujours une question annuellement délicate particulièrement à cause (ou grâce) à la forte croissance de nos membres.

AF: Allquality.org est un système relativement ouvert. La modération semble limitée et pratiquement auto-régulée. Finalement, la crainte des trolls, des spammeurs promoteurs de solutions commerciales ou encore les adeptes du prosélytisme de toutes sortes serait-il un faux problème ?

CD: Il y a plusieurs « modérateurs officiels » dans la communauté mais ils ont dû se reconvertir très tôt en « Animateurs officiels » pour cause de chômage technique !

Les rares cas de promotion commerciale sauvage n'ont pas fait une bonne publicité à leurs auteurs Il y a très peu d'abus constatés. Les rares cas de promotion commerciale sauvage n'ont pas fait une bonne publicité à leurs auteurs. Notons aussi que des espaces spécifiques sont prévus pour faire connaître les nouveaux produits et les offres commerciales dans de bonnes conditions car cela intéresse aussi les membres et les visiteurs. Il y a clairement une volonté générale de la part des membres à vouloir préserver la convivialité de l'espace de dialogue dans les forums.

Du moment que sont respectées les règles élémentaires de politesse, de courtoisie, de respect d'autrui, chacun est le bienvenu et peut s'exprimer selon sa personnalité et sans langue de bois...La seule chose qui est demandée aux nouveaux membres qui souhaitent poser une question, c'est de s'assurer que la réponse n'existe pas déjà dans les échanges précédents, d'avoir fait un minimum de recherche personnelle, et finalement de donner suffisamment de détails pour obtenir une réponse adaptée.

AF: On sait aujourd'hui que l'amélioration de la performance passe nécessairement par l'utilisation d'outils collaboratifs. Avec Allquality, tu démontres qu'il est tout à fait possible de mettre en place une coopération étendue et un apprentissage collectif au-delà des frontières de l'entreprise. La réticence des dirigeants cherchant à protéger le secret de leurs bonnes pratiques ne serait donc pas toujours justifiée ?

CD: Des entreprises, de plus en plus nombreuses heureusement, considèrent leurs ressources humaines comme un capital. Pour lui permettre de se développer durablement et d'être le plus performant, il y a plusieurs moyens complémentaires. La planification de carrière, la formation continue, les séminaires professionnels, le coaching de cadres en sont quelques exemples.

Allquality contribue au développement de ce capital humain en permettant la réalisation d'une veille active continue sur les évolutions des métiers, des nouvelles approches, des outils dans le domaine de la qualité et du management. L'objectif est aussi de construire un réseau coopératif pour trouver du support et des conseils afin d'assurer ses responsabilités et réaliser ses tâches quotidiennes. En effet, que l'on soit stagiaire, consultant ou cadre expérimenté, chacun trouve des avantages à connaître les expériences des autres, les pièges à éviter et les solutions qui ont fait leurs preuves.

La communauté fonctionne grâce au bouche à oreille et la "satisfaction" de ses "clients" (de ses membres) car une fois ayant trouvé ce qu'ils souhaitent, ils reviennent, n'hésitent pas à participer, échanger, confronter leurs idées, bénéficier et faire bénéficier de retours d'expérience... et à recommander allquality à leurs relations professionnelles et amicales.... Une des clés de réussite de notre communauté est le partage des connaissances

Donc, une des clés de réussite de notre communauté est le partage des connaissances. Chaque Allqualiticien se fait un devoir d'apporter sa contribution à la base de connaissances selon ses disponibilités, ses connaissances et ses propres expériences.Certaines entreprises ne sont pas ouvertes à cela. Mais celles qui participent ne semblent pas le regretter! D'ailleurs quelques membres ont initié des communautés sous diverses formes dans leurs propres structures (entreprises, associations). Ce sont des initiatives à encourager et mes expériences dans ce domaine sont toujours à leur disposition que ce soit pour définir leur stratégie/objectifs, construire le plan de projet, sélectionner les outils les plus adaptés et partager les meilleures pratiques.

AF: Comment rassurer les entreprises qui hésitent encore ?

CD: Oui, c'est vrai que certaines entreprises cherchent à protéger le secret de leurs bonnes pratiques. En réalité, il n'y en a très souvent qu'une petite partie qui mérite vraiment de rester confidentielle. Le culte exagéré du secret peut conduire à de l'« anti-qualité » puisqu'il ne permet pas de s'améliorer ni de démontrer sa fiabilité et sa performance.

D'ailleurs, les chefs de file adoptent le réflexe inverse! Faire du benchmarking, concourir à des prix reconnus (EFQM, Prix Français de la qualité...), créer des «clubs clients» (communauté d'utilisateurs) permet d'être en permanence à l'écoute du marché et sur la voie des meilleures pratiques.

Mettre en place des communautés performantes à un coût acceptable passe inévitablement par l'utilisation d'outils technologiques. Mettre en place des communautés performantes à un coût acceptable passe inévitablement par l'utilisation d'outils technologiques. Mais il faut bien dire que ce n'est plus un défi que de déployer et utiliser ces outils dans les entreprises ou, comme nous, en mode interentreprises. Ils sont accessibles, efficaces et fiables.

Concernant le besoin de confidentialité (qui peut être professionnel ou personnel), il doit être respecté de toute façon.

Les membres de Allquality ont le choix d'indiquer ce qu'ils souhaitent dans leur profil afin de faciliter les échanges et de créer des liens par affinités professionnelles.Pour finir, il est clair que l'investissement pour les individus et pour leurs entreprises dans une communauté comme Allquality est rentable. Les nombreux témoignages sont là pour le prouver.

AF: Peux-tu nous confier quelques uns de tes projets d'évolution ?

CD: Les projets ne manquent pas...

Tout d'abord, nous mettons un effort important pour multiplier les rencontres afin de faire connaître notre communauté de pratique et pour permettre aux membres de se rencontrer « en vrai ».

Par exemple, nous participerons au Sisqual à Paris et au tour de France des Exposiales dans 5 villes de province.

Le développement de partenariats « gagnant/gagnant » sont également dans nos priorités. En 2004, nous avons initié un projet de « couponing » qui permet aux membres de bénéficier d'offres avantageuses sur des produits ou services offerts par des membres et des partenaires de la communauté. Il nous reste encore à étoffer cette offre et à mieux communiquer autour d'elle.

Comme nous vivons une très forte croissance, nous devons rapidement trouver un ou des mécènes et convenir d'un modus operandi qui satisfasse nos attentes réciproques. Ce soutien financier n'est pas très élevé en fait, mais va permettre de poursuivre la croissance dans des conditions correctes et de mener les projets qui restent dans l'incubateur.

Je cherche également un partenaire pour remettre en route un projet de communauté sur les communautés de pratique...

Comme je suis récemment revenu du Canada, mon projet personnel prioritaire est d'intégrer prochainement la plus grande communauté de pratique en France : celle des travailleurs !

AF: Les communautés de pratique vont vraisemblablement se développer. Quels conseils pourrais-tu donner à ceux qui marchent sur tes traces ?

CD: Dans nos échanges précédents, nous avons déjà souligné plusieurs facteurs clés de succès et pièges à éviter. Mais vraiment quelques points sont essentiels à mon avis :

Consacrer l'attention et l'écoute nécessaire à la satisfaction des membres. Ce sont eux qui constituent l'essence même de la communauté de pratique et qui lui permettent de se développer.

Permettre à chacun des membres de prendre des responsabilités.

Avoir une vision, une stratégie et des objectifs partagés par les membres et les différentes parties prenantes du projet.

Dans le cas d'une communauté interne à l'entreprise, s'assurer du soutien stratégique et matériel de la direction.

Obtenir un engagement continu et sur une période suffisamment longue pour que les bénéfices puissent être cueillis par tous.

Ne pas hésiter à se faire conseiller par plusieurs personnes expérimentées. C'est sans doute le meilleur moyen de réussir.

A savoir

Allquality né en novembre 2001, a existé durant quasi une décennie. La communauté comptait 7.500 membres en juin 2005, issus de 15 pays francophones.

Chaque mois, on comptait environ 200 000 à 250 000 pages lues.

La base de connaissances comportait alors

385 articles (fiches outils, bibliographie, rendez-vous, ...)

170 liens internet commentés

Plus de 200 documents à télécharger (modèles, gabarit)

Un forum comprenant + de 1800 sujets de discussion et + de 13000 messages (questions/réponses)

Année 1ère 2ème 3ème 4ème Nbre de membres 715 2930 6000 9000 Nbre de pages lues 194.000 1.080.000 2.350.000 2,8 millons

Et après ?

Cette expérience généreuse reposait uniquement sur le bénévolat de ses participants les plus actifs bien sûr mais aussi et surtout sur la totale disponibilité de son fondateur administrateur. Cette expérience réussie dans la durée est un modèle à suivre pour celui qui saura en assurer au moins la viabilité sans pour autant chercher la rentabilité, ce n'est pas là l'objectif d'une communauté de pratique, même si ce peut être une conséquence heureuse...









