M anipulations et dévoiement de la stratégie sont intrinsèquement liés à l'essor absurde de la culture du résultat. Dans ce contexte, lorsque la performance est matérialisée par un indicateur unique, ce n'est plus la performance que l'on cherche à améliorer mais l'information portée par l'indicateur. Pour y remédier, Il n'est d'autre solution que de passer d'une logique de la récompense et de l'évaluation à une logique de la responsabilité et du contrat.

Lorsque l'indicateur de performance oriente la stratégie

De la manipulation...

Lorsque l'on évolue dans une culture du résultat, l'indicateur est "Roi".Il s'agit de le choisir et de le construire avec précision, cela tombe sous le sens.Il s'agit aussi de garantir son intégrité et sa transparence. Bref, tout un chacun doit comprendre sans effort comment il est construit, comment il est utilisé. Mais est-ce réellement le cas le plus courant ?La manipulation est tentante. Il est en effet bien plus aisé de bricoler ses indicateurs afin qu'ils collent avec ses propres ambitions de surperformance que de déployer de réels efforts. Changer le mode de calcul de l'indicateur en cours de parcours ou même "ajuster" au mieux les chiffres et statistiques servant à sa construction sont des pratiques bien plus courantes qu'on ne le pense et à tous les niveaux de la société.Rien de bien nouveau il est vrai. Les travers d'une culture du résultat sont déjà bien connus.

Lorsque la mesure remplace l'objectif...

La manipulation n'est pas le seul effet pervers de la culture du résultat. L'évaluation systématique, clé de voûte du principe, impose une polarisation excessive sur les indicateurs de performance . Et à trop se focaliser sur la mesure on en perd irrémédiablement l'objectif

Tant que l'on garde le regard braqué sur la mesure, l'axe de déploiement de l'effort n'est plus en phase avec la finalité attendue. Il ne s'agit plus d'atteindre l'objectif mais d'agir au mieux pour la progression de la mesure. La dérive est là. C'est d'ailleurs ce qu'exprime la loi de Goodhart (1)

"Lorsqu'une mesure devient un objectif, elle cesse d'être une mesure". "Lorsqu'une mesure devient un objectif, elle cesse d'être une mesure".

La politique du résultat et ses effets pervers

Bref me direz-vous, ce ne sont là que les fruits des effets pervers induits par la politique du résultat et le management par l'évaluation. Lorsque les critères de performance des évaluateurs se résument à une poignée d'indicateurs, il ne faut pas être surpris si les évalués s'arrangent d'une manière ou d'une autre pour que ceux-ci aient fière allure.

Au risque de se répéter,nous dirons encore une fois qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil.

Il y a déjà quelques décennies,, Stephan Kerr dans un article marquant dénonçait déjà ces dérives étroitement liées au culte du résultat et de la récompense " On the folly of rewarding A, while hoping for B ".

Pour enfoncer un peu plus le clou force est de constater que le système ne semble pas s'arranger et se pervertit toujours plus. A titre d'exemple, citons simplement le cas d'un management par le "stress" où l'évalué n'est même pas sûr de connaître exactement les critères ni même les objectifs poursuivis...

Un premier exemple laissé à l'appréciation des universitaires :

La société souhaite que les professeurs ne négligent pas leurs responsabilités d'enseignement mais ne récompense que leur recherches et leurs publications.

On souhaite une croissance à long terme et l'on récompense les gains trimestriels

On souhaite un travail d'équipe et l'on récompense l'effort individuel

Ressources web

Deux autres exemples :

Passer d'une logique de récompense à la culture de la responsabilité et du contrat

Le seul remède serait une réforme de fond des principes du management afin de passer d'une logique de la récompense, comme le sous-entend la culture du résultat, à une logique de la responsabilité et du contrat. En effet, dans une logique de la récompense la finalité importe peu. Seuls les critères d'évaluation sont considérés. D'où les dérives de conception de la mesure et de l'utilisation des indicateurs de performance.

En revanche, dans une logique de la responsabilité et du contrat, on s'adresse à chacun comme à un adulte, sans promesse de carotte ni menace du bâton. Chaque acteur, puisqu'il s'agit bien de cela, est responsable de sa tâche, de son progrès, sans chercher pour autant à plaire à un évaluateur, généralement le supérieur hérarchique. A ce stade on ne parle même plus de motivation mais bien d'implication. La culture du résultat peut être enterrée. Le résultat sera là sans courir après.

Mais une logique de responsabilité ne s'improvise pas. De toute façon, l'entreprise traditionnelle pyramidale et hiérarchique est totalement inadaptée. Il faudra plutôt la chercher du côté des structures coopératives autogérées, en tout cas celles qui pratiquent réllement un pilotage démocratique.

A suivre donc.

Piloter l'Entreprise Pro-active et Responsable

Une démarche en 7 étapes pour déléguer la prise de décision auprès des acteurs de terrain et des équipes autonomes tout en assurant la cohérence globale du pilotage. Une démarche en 7 étapes pour déléguer la prise de décision auprès des acteurs de terrain et des équipes autonomes tout en assurant la cohérence globale du pilotage.

Les Tableaux de Bord du Manager Innovant

Une démarche en 7 étapes pour faciliter la prise de décision en équipe

Auteur : Alain Fernandez

Éditeur : Eyrolles

Date de publication : 12 avril 2018



Une démarche pratique et illustrée de cas concrets pour faciliter la prise de décision en équipe afin de dynamiser l'esprit d'innovation dans l'entreprise d'aujourd'hui.

Lire la fiche détaillée »»»

Se procurer ce livre :

(1) Loi de Goodhart

Once a social or economic indicator or other surrogate measure is made a target for the purpose of conducting social or economic policy, then it will lose the information content that would qualify it to play such a role." Charles Goodhart (1936-)

A télécharger

Les perversions de la mesure de la performance individuelle

Un extrait de la dernière édition des "nouveaux tableaux de bord des managers" en téléchargement libre au format PDF

Il suffit de cliquer sur l'image du livre pour lancer le téléchargement.

Un extrait de la dernière édition des "nouveaux tableaux de bord des managers" en téléchargement libre au format PDFIl suffit de cliquer sur l'image du livre pour lancer le téléchargement.

Bâtir le système décisionnel de l'Entreprise

Etape après étape, De la définition de la stratégie au choix des indicateurs pertinents en passant par l'identification des objectifs de performance et la sélection des outils technologiques de la BI, ce livre vous guide au fil du projet pour bâtir le système de pilotage de la performance et d'aide à la décision par tableaux de bord.

Les nouveaux tableaux de bord des managers

Le projet Business Intelligence clé en main

Alain Fernandez

Éditions Eyrolles

6ème édition revue et augmentée

Long Seller 40.000 exemplaires vendus

500 pages

Prix : 35 Euros

La fiche détaillée de ce livre

Dispo :



Disponible aussi au format ebook : PDF ou ePub









Partagez cet article...

(total partages cumulés > 45)





Copyright : Alain FERNANDEZ ©1998-2018- Tous droits réservés