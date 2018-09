P our réussir le déploiement d'une stratégie gagnante, il n'existe d'autres solutions que de changer radicalement le mode de management et d'adopter le plus rapidement possible une structure organisationnelle favorisant la coopération à tous les niveaux de l'entreprise.

Management et démarche stratégique

Il faut bien le constater, bon nombre d'entreprises ne sont pas particulièrement séduites par la démarche stratégique.- Concevoir et mettre en action une stratégie compétitive mûrie et validée ?- Bof bof. C'est pas pour nous tout ça.- Vous savez, nous, on fonctionne encore comme une petite boîte. On a nos habitudes et ça marche bien comme ça. Bon avec des hauts et des bas c'est sûr, on est pas responsable de la conjoncture économique...Les projets à long terme restent dans la tête des dirigeants, dans le flou. Pour le quotidien on préfère suivre le fil de l'eau, se laisser porter par l'onde des marchés.C'est dommage.

Management et déploiement stratégique

C'est là que le bât blesse. La mise en action de la stratégie, le management stratégique , n'est pratiquement jamais à la hauteur des ambitions aussi bien formulées soient-elles.

Construire une vision à moyen et long terme est la garantie d'un pilotage assuré et assumé. Les aléas sont abordés avec un peu plus de recul. Ils ne sont pas pris systématiquement comme des coups de bélier. Quelquefois ils peuvent même s'avérer de véritables opportunités... Mais encore faut-il que la stratégie soit bien déclinée à tous les niveaux !

Seule la démarche coopérative fonctionne

Rien de plus normal, constate Nilofer Merchant auteur de The New How: Building Business Solutions Through Collaborative Strategy

Les décisions stratégiques sont prises par une seule partie de l'organisation, la direction. Aux opérationnels de la mettre en pratique et de développer les tactiques sans trop savoir de quoi il retourne. Chacun évolue dans son univers.

Pour décrire ce mode absurde de fonctionnement, Nilofer Merchant utilise la métaphore de l'"Air Sandwich". Un air sandwich, c'est un sandwich à "l'air", au vide.

La tranche de pain supérieure, ce sont les décideurs dans la stratosphère dont l'altimètre ne descend jamais en dessous de 15.000 pieds. Ils formulent la vision à long terme.

La tranche de pain inférieure, ce sont les exécutants, ils sont au charbon, confrontés aux réalités du terrain. Ils assurent la gestion au jour le jour. Entre les deux une couche d'air, de vide. Pas de connexion, pas d'interaction, pas d'échanges autres que procéduraux. C'est là que réside la véritable origine des échecs... et des sources de frustrations...

La stratégie :

- Mais ce n'est pas faisable...

- Il faudra tout faire pour !

La stratégie, les rêves et la réalité

Comment peut-on s'imaginer qu'il soit possible de mettre en oeuvre une stratégie sur le terrain sans maîtriser les finalités ? Comment pourrait-on se sentir responsable et concerné lorsque l'on n'a pas participé à l'élaboration de ladite stratégie ?Par ailleurs quelle est la validité d'une stratégie lorsqu'elle n'a pas été confrontée aux réalités du terrain lors de son élaboration ?

Les stratégies coopératives

Pour Nilofer Merchant il n'y a guère d'autre solution que de combler définitivement la couche d'air de l'"air sandwich" en développant une démarche coopérative d'élaboration de la stratégie . Grâce à une large consultation au moment de la conception, celle-ci est bien plus robuste. Les points faibles et difficultés sont détectés au plus tôt et l'analyse de risque est plus complète et plus pertinente.

Et l'Entreprise libérée ?

Lire la suite sur l'article publié sur le site "Les Echos" :

Le mot d'humeur...

Ces deux concepts assez proches demeurent un peu l'Arlésienne du management. Tout le monde en parle mais bien peu ont rencontré des entreprises libérées si ce n'est au travers de communiqués et de reportages enthousiastes.Le principe fondamental de ce mode d'organisation [Halocratie et entreprise dite « libérée »] consiste essentiellement à supprimer les échelons de management intermédiaires...

Le principe d'un management stratégique coopératif est quelque part la pierre fondatrice d'une organisation responsable et adulte, tout à fait adapté autant aux besoins de l'entreprise actuelle aux prises avec des marchés changeants qu'aux aspirations des salariés qui souhaitent une extension de leur degré de liberté et d'action. C'est là le thème du livre suivant.

Piloter l'Entreprise Pro-active et Responsable

En un contexte hyper-concurrentiel, il n'est que temps de remplacer le réflexe archaïque de contrôle centralisé par un principe de prise de décision répartie auprès des managers de terrain, là où l'information est disponible, là où l'action est possible.

