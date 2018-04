I

l est désormais notoire que le développement de l'esprit d'innovation en entreprise ne se fera pas sans adopter de nouveaux modèles organisationnels plus flexibles et plus réactifs.Ces nouveaux modèles sont fondés sur une délégation étendue du pouvoir de décision auprès des équipes opérationnelles.Plus autonomes, les femmes et les hommes de l'entreprise prennent alors les décisions d'orientation qui s'imposent, sans être contraints d'en référer systématiquement à une hiérarchie loin des réalités du terrain.