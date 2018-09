C oncevoir et réaliser un tableau de bord de pilotage est bien plus facile qu'il n'y paraît. Il suffit en fait de maîtriser une bonne méthode et de suivre pas à pas chacune des étapes. L'exercice est passionnant d'ailleurs. Ah! Au fait, encore faut-il bien maîtriser son besoin. En fait tout est là. Ce sont l'analyse préalable ET la méthode, les ingrédients clés de la recette pour concevoir le bon outil de pilotage. Oui bien sûr, et le talent du concepteur-réalisateur, on ne va pas l'oublier...

Réussir le tableau de bord, pas si difficile que cela

Choisir les indicateurs, composer le tableau de bord, configurer l'outil, il n'y a pas vraiment de quoi en faire tout un plat.

La composition du tableau de bord ne demande qu'un peu de logique élémentaire.

Et la configuration de l'outil, avec le niveau de performance ergonomique des produits proposés aujourd'hui, ce n'est pas non plus une affaire. Et surtout, ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas de casser pas la baraque en disant cela. C'est tout simplement la réalité !

Construire un tableau de bord, ce n'est pas compliqué du tout.

Mais attention à prendre garde à bien suivre l'ordre des étapes. Ainsi, si définir un indicateur n'est pas une affaire en soi du moment que l'on suit la bonne démarche de sélection, il faut s'assurer qu'il colle étroitement avec les objectifs fixés au préalable En fait le seul point délicat est à ce niveau : la définition des objectifs

Les objectifs doivent être correctement établis. Ils sont bien entendu choisis en parfait accord avec les orientations stratégiques de l'entreprise (la recherche d'un « mieux »), ils sont plausibles et réalisables.

Et last but not least : ils sont Et last but not least : ils sont choisis par l'utilisateur ou le groupe d'utilisateurs du tableau de bord.

Tant que l'on n'est pas passé par ce stade fondamental, le tableau de bord n'a aucune chance d'être pertinent. N'oublions pas qu'un tableau de bord est un instrument d'aide à la décision. Il faut bien définir une direction, orienter le tableau de bord en quelque sorte, afin qu'il induise les bonnes décisions.

C'est là que réside tout l'art du concepteur de tableau de bord.

Ainsi, un concepteur des tableaux de bord qui ne cherche qu'à satisfaire sa direction comme dans l'exemple management irrationnel et tableau de bord raté ne remplit pas sa mission, loin s'en faut !

Lire l'article publié sur le site "Les Echos" :

Mais attention l'erreur est facile !

La finalité de la mission du concepteur n'est pas de se faire toucher l'oreille par son patron comme un brave grognard parce qu'il sait programmer les instruments de tableaux de bord. Cela n'a rien de bien sorcier. Offrir de beaux écrans dynamiques, c'est l'essence même de l'outil.

En ne respectant pas les étapes fondamentales et en se contentant de se faire plaisir avec l'outil, le concepteur de l'article cité en référence ci-dessus a commis une lourde faute. Les tableaux de bord ainsi réalisés ne correspondent en rien aux axes stratégiques et ne contribuent donc pas à la prise de décision. A courte échéance, ils seront immanquablement relégués sur un coin du bureau, loin des yeux...

Voilà comment on rate un projet tableau de bord.

Piloter l'Entreprise Collaborative

Pour insuffler l'esprit d'innovation en entreprise il n'existe guère d'autre solution que celle de déléguer la prise de décision auprès des managers de terrain et des équipes autonomes.

Mais comment faire ? C'est là l'objet de ce livre. Pour insuffler l'espriten entreprise il n'existe guère d'autre solution que celle dela prise deauprès des managers de terrain et des équipesMais comment faire ? C'est là l'objet de ce livre.

Les Tableaux de Bord du Manager Innovant

Une démarche en 7 étapes pour faciliter la prise de décision en équipe

Auteur : Alain Fernandez

Éditeur : Eyrolles

Date de publication : 12 avril 2018



Une démarche en 7 étapes pour déléguer la prise de décision auprès des managers de terrain et des équipes autonomes tout en assurant la cohérence globale du pilotage.

Lire la fiche détaillée »»»

Se procurer ce livre :

Commentaires des lecteurs...

Il n'est pas toujours facile de maîtriser l'objectif de de sa mission et dans l'entreprise (la mienne en l'occurence) la satisfaction de la direction est le meilleur indicateur... C'est peut-etre le cas de votre exemple. C'est encore Sergine...Bonjour, Alain. Voilà un billet très clair : et hop, in dexé ! Cf. https://www.absara.com/index.html/__show_article/_a000014-000218.htm Au plaisir - Bien sincèrement,Merci Lionel pour ton intérêt A plusBonsoir, Alain, Oui : j'aime l'angle et le propos de ce blog. Il est - à ma connaissance - unique.Bonjour, super pratique ce Blog surtout pour les gens qui s'interessent au TBG comme moi. A ce propos j'aurais besoin de quelques conseils pour mon travail de recherche sur l'élaboration d'un tableau de bord pour suivre (et bien sûr prendre des décisions) le processus de conception en architecture. Je sais que c'est très général et complexe comme sujet, mais si vous êtes interessés par ce travail et avez le temps de regarder de près ma démarche, je serai ravi d'échanger des couriels plus détaillés avec vous. D'autant plus que j'ai du mal à définir les indicateurs à partir des objectifs qui sont très générals, qualitatifs et interdépendants. Merci de me contacter par mail. Ah.LBon ... le ton de l'article me semble plaisant ... mais à part quelques généralités, je ne vois aucun renseignement pratique immédiat qui me dépeigne un tableau de bord. Soit ... un tableau de bord doit permettre de prendre des décisions. C'est juste. Mais quid des tableaux de bord qui permettent d'assurer un monitoring de projet ? Là il ne s'agit plus de prendre des décisions (encore que...) mais bien de donner une vue synoptique de la situation générale du projet, des risques encourus, de la vitesse, de l'état des ressources, et permettre une projection rapide, intuitive et évidente, à court et à long terme. En cela, le choix des indicateurs est fondamental, je vous l'accorde mais quels sont-ils ? Vous serait-il possible de nous montrer une voie ?Piloter.org est un blog. Il est là pour proposer, au gré de l'actualité et des humeurs, un autre éclairage que celui offert par les livres. Il ne les remplace pas mais les complète, les anime, les avive, les actualise. Cela dit, d'ici quelques semaines, je mettrai en ligne quelques fiches pratiques à propos de tableaux de bord thématiques dont le tableau de bord projet. En attendant, vous pouvez vous reporter aux livres les nouveaux tableaux de bord des managers et le chef de projet efficace où je traite cette question bien plus complètement. AlainMerci pour toutes ces remarques spontanées et très intéressantes. Pouvez vous m'indiquer brievement depuis quand les TDB se sont mis en place dans le privé et suite à quel mouvement managérial ?Bonjour, je suis passionné par les TDB, et en particulier j'ai pratiqué en entreprise de Balanced ScoreCard. Je viens d'acheter chez Edition d'Organisation ( via le site piloter.org) le livre Les Nouvaux TDB des managers ( avec la couverture verte). Je pense que ce n'est pas le dernier en date, car celui avec couverture blanche semble plus récent. Pb?Alain, petite question sur le livre: L'essentiel du tableau de bord. Page 7: Graphique à bulle. Sur quels choix établissez-vous les données du tableau de chiffres qui sert de base au graphique, donc à l'analyse? Il y a 3 paramètres: Des produits vendus, des clients acheteurs et des CA générés ( par les clients?). Je suppose que vous avez appliqué une sorte de loi des 20/80 pour sérier les clients: 20% des clients génèrent 80% du chiffre, etc..;Ensuite on regarde combien de produits ont été achetés par ces 20% de clients? Et ainsi de suite.. Right? Mercislt tout le monde je suis etudiant et je suis interesse parle theme de l'elaboration des TB .je l ai meme choise pour mon projet de fin d'etude je coince sur un point, celui de la collecte d information. je prepare un questionnaire a adresser aux responsable de service achat de l entreprise ou je effectue mon stage, je besoin d aide etje suis reconnaissant a toute personne ayant l aimabilite de m aiderPour Jacques: Exactement, l'objectif étant de bâtir un outil de communication afin de bien savoir pour quoi et pour qui on se défonce. Pour Shevaa: Y a pas. Il va bien falloir que je finisse par mettre en place un forum...étant responsable d'une cellule de suivi de projet de construction de logement et d'équipement public je souhaiterai avoir un guide pour l'etablisement de critère de perrfermance et de tableau de bord.Bonjour et merci pour ce billet qui ne fait que rappeler bien à propos la prééminence de l'intelligence sur la machinerie, des objectifs sur les moyens. Toutefois, j'avoue avoir du mal à faire le joint entre cette réflexion méthodologique et la "réalité" des projets tels qu'ils peuvent être exprimés - je veux dire, dans les offres d'emploi - en termes de : "décisionnel, chaîne d'alimentation décisionnelle, outils de restitution, "data" (warehouse, mart, mining...)... et de logiciels, DBMS, ETL et autres reporting : Oracle (8i/9i, 10g), BO (V5, 6.5, XI, XIR2), Cognos, SAS, Hyperion, Essbase, Informatica, Datastage, GENIO... Curieusement, dans cette "réalité", la maîtrise des outils semble primer la maîtrise de la méthode... Non ?Bonjour tout le monde; J'ai lu, avec beaucoup d'intérêt votre billet, et vous en remercie. Récemment recrutée au sein d'une société de financement en tant que CG, je suis entrain de comprendre les différents métiers de la boîte pour pouvoir proposer les TB adéquats. Mais, une difficulté s'impose déjà à ma démarche, c'est en fait, l'absence de Comptabilité Analytique proprement dite. Pourriez vous bien m'aiguiller vers des documents ou des livres traitant du thème. Merci, et Bonne fin de journée.ma foi, la compta analytique c'est essentiellement le suivi des coûts de revient, même s'il n'existe pas de méthode totalement fiable il me semble qu'un CDG devrait pouvoir s'en sortir non ? Mais bon, je ne suis pas CDG non plus...Ouai enfin, le CG ce n'est pas seulement le suivi des couts de revient. On a une fonction autrement plus importante, merci de ne pas réduire ainsi ce rôle.Un chapitre du site envisage le pilotage de la performance vu depuis le contrôle de gestion. controle de gestion . Alainbonjour je dois présenter un rapport de stage pour un examen je vais présenter un dossier client qui fait 5 page d'explication et je voudrais en faire 8 page au maximum donc je voudrais l'aide de personne pour m'aider à approfondir mes connaissances cordialementEn dehors des aspects techniques de l’élaboration du TdB, il ne faut pas oublier le facteur humain. La mise en place de TdB pour la conduite de projet, outre les éléments présentés dans l’article, comporte plusieurs risques de dérives : 1) Le TdB unique, mais d’un volume excessif Tout le monde est d’accord sur un seul TdB, mais en pratique chaque décideur veut un ou plusieurs indicateurs sur son domaine. Outre le classique dépenses/planning/tenue des délais, chaque processus demande les siens, qualité, ingénierie, production, satisfaction client Bref, le TdB « gonfle ». Et comme, les indicateurs demandés sortent rarement directement des outils informatiques, les managers passent un temps précieux uniquement à mettre en forme des données pour les reportings 2) Un beau TdB, mais alimenté par de mauvaises données Les chefs de projets savent qu’ils sont aussi jugés sur la qualité de leur reporting. Alors ils élaborent un TdB avec de beaux graphiques, des animations, des couleurs. Mais ajouté à la dérive N°1, ils n’ont plus le temps de vérifier la cohérence et la validité des données. Ces incohérences risquent de conduire au mieux à des débats inutiles, au pire à de mauvaises décisions. 3) Des indicateurs nécessaires, mais pas suffisant Les indicateurs sont par nature réducteurs. Ils ne permettent pas toujours, à eux seuls, d’anticiper les difficultés. Le manager de terrain sent parfois que malgré des indicateurs « au vert », il va au devant de difficultés. Mais il sait que des commentaires pessimistes sont souvent mal vus. Alors Il peut être tenté d’omettre de parler de « détails » révélateurs. Mais la réalité finit toujours par s’imposer, et il est souvent trop tard.La définition et les explications sont bien claires. Mais est il possible de nous illustrer cette pratique par un petit exemple?Un exemple ? D'objectifs mal choisis ? Le texte auquel se réfère ce billet Entreprise irrationnelle est justement cet exemple.S'il s'agit plutôt, comme je le suppose, d'exemples de tableau de bord, le chapitre Tableau de bord Excel propose la réalisation simple de tableau de bord. Mieux qu'un exemple...Actuellement étudiante en 4ème année d'école de commerce, je recherche les indicateurs permettant d'évaluer la performance des fonctions principales de l'entreprise, telles que le marketing, la production, la communication... Pourriez-vous me dire si je peux trouver ces informations sur votre site ou si vous-même détenez ces renseignements là. Je vous remercie Cdt, LauraNon, vous ne trouverez pas sur ce portail de listes d'indicateurs génériques standard. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elles sont au mieux inutiles et bien souvent néfastes. Mettre en oeuvre un indicateur ce n'est pas une simple formalité. L'indicateur offre une perception d'une situation donnée pour un contexte particulier. Il oriente les décisions. Autant ne pas se planter et mettre le maximum d'atouts de son coté en ne sélectionnant que les indicateurs parfaitement adaptés à la situation, à la stratégie, à la démarche de progrès en cours.En revanche vous trouverez au fil de ces pages la méthode adéquate pour construire les indicateurs de performance spécifique à un domaine, une activité, un secteur particulier. Ce n'est pas si difficile que cela le pilotage de la performance, Encore faut-il s'investir un peu.bonjour, mon projet pour mon UE au CNAM concerne le tableau de bord "décisionnel". Hors on ne parle pas ou peu de tableau de bord "orienté sécurité" (opérationnel, stratégique), comment réaliser un tdb décisionnel sécurité? et quel(s) serai(en)t le ou les outils sachant que je travaille à partir traces (ou logs)et des tableaux excel merciVoir ici : Le tableau de bord sécurité des SI





