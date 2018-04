Réformons la mesure de la performance pour dynamiser l'innovation

L 'innovation est aujourd'hui l'unique planche de salut pour nos entreprises prises dans la tourmente du changement permanent. Nous en sommes tous conscients.

Il est tout aussi évident que ce ne sera pas en conservant les modèles de management hiérarchique et autoritaire fondés sur un principe de contrôle permanent que l'on parviendra à bâtir des organisations favorisant l'esprit d'innovation.

L'innovation ne se décrète pas. Les conditions propices à son émergence sont étroitement liées à la liberté d'initiative et donc au pouvoir de décision accordé aux acteurs de terrain et aux équipes autonomes.

C'est donc bien une réforme en profondeur de la mesure de la performance qu'il s'agit d'entreprendre, afin qu'elle ne soit plus un outil de contrôle et de compétition, mais bien un instrument de pilotage et d'aide à la décision pour tous les acteurs de l'entreprise.

Ce guide de terrain s'appuie sur vingt-cinq années de pratique de la mesure de la performance en France comme à l'étranger auprès de nombreuses entreprises, diverses en taille, en activité et en mode de management.

Les Tableaux de bord du Manager Innovant

Une démarche en 7 étapes pour faciliter la prise de décision en équipe

Auteur : Alain Fernandez

Editeur : Eyrolles

Date de publication : 12 Avril 2018

Nombre de pages : 320

Prix : 25 Euros

ISBN : 2212569289

EAN : 978-2212569285

Recto-Verso

Pour acheter ce livre :

I) Analyse critique du management de la performance

Pourquoi la mesure de la performance est-elle encore un outil de coercition

Comment identifier les mesures maquillées

Comment éviter les indicateurs inadaptés et donc trompeurs

II) Démarche pratique en 7 étapes

De la conception coopérative de la stratégie à la décision en équipe

S) Concevoir des S tratégies coopératives

Concevoir des tratégies coopératives O) Identifier collectivement les O bjectifs tactiques

Identifier collectivement les bjectifs tactiques C) Instaurer un climat de C onfiance, premier pivot de la démarche

Instaurer un climat de onfiance, premier pivot de la démarche R) Pratiquer la R econnaissance, second pivot de la démarche

Pratiquer la econnaissance, second pivot de la démarche I) Sélectionner les I ndicateurs pertinents

Sélectionner les ndicateurs pertinents D) Construire l'aide à la D écision

Construire l'aide à la écision E) Développer la prise de décision en Equipe

Disponible aussi au format ebook : PDF & ePub La première partie développe une indispensable analyse critique de la mesure de la performance telle qu'elle est encore pratiquée aujourd'hui. Elle apporte notamment des réponses aux points suivants :La seconde partie détaille, exemples à l'appui, les sept étapes de la démarche pratique et concrète pour bâtir les tableaux de bord de l'organisation innovante.Cet ouvrage s'adresse en priorité à tous ceux qui ont parfaitement compris le rôle essentiel de la mesure de la performance pour instaurer un management satisfaisant autant les exigences d'innovation et de création de valeurs que les besoins d'autonomie des salariés.

Alain Fernandez est depuis plus de trente ans consultant indépendant spécialiste de la mesure de la performance. Il conçoit pour les entreprises, en France comme à l'étranger, des systèmes de tableaux de bord de pilotage et d'aide à la décision en utilisant la démarche décrite dans cet ouvrage. Enseignant et formateur, il est aussi l'auteur de plusieurs livres de référence sur le thème du management de la performance, chacun vendus à plusieurs milliers d'exemplaires.

Partagez cet article...

(total partages cumulés > 165)