I l n'y a pas de secret, dans un contexte économique hyper-concurrentiel aux changements brusques et quasi imprévisibles on ne peut se reposer sur une rente de situation en exploitant jusqu'à la corde la vache à lait du moment. Bref, il faut innover.

Mais pour cela, encore faut-il trouver la bonne idée. D'autant plus que la fameuse bonne idée ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval comme l'exprime l'expression consacrée.

Voyons quelques techniques et ressources pour stimuler la production d'idées, donc certaines seront sûrement bonnes et avec un peu de chances, excellentes.

Une bonne idée commerciale, c'est ce qu'il me faut !

Nul besoin d'être un gourou de l'entreprise pour exprimer l'évident constat que seule une politique d'innovation, continue et sans cesse renouvelée, permet d'espérer l'assurance d'une rente durable et profitable.

Les clients aiment les bonnes surprises et sont sensibles à un renouvellement permanent de l'offre. De nouveaux marchés sont prêts à s'ouvrir pour ceux qui sauront innover, comme le démontrent entre autres W. Chan Kim et Renée Mauborgne dans leur étude la stratégie océan bleu.

Mais encore faut-il avoir des idées... Et de bonnes idées ! C'est-à-dire des idées susceptibles de se transformer à plutôt brève échéance en espèces sonnantes et trébuchantes, tout en limitant au maximum la prise de risques mal évalués.

Une définition un peu matérialiste de la bonne idée, mais qui colle assez bien avec les besoins de l'entreprise. Autrement dit, il ne suffit pas de se contenter de renouveler les gammes de produits ou de services après quelques infimes modifications "cosmétiques", de peindre en rose ce qui était en noir et vice versa, le tout relayé par une tonitruante campagne marketing. La corde est déjà bien usée.

Une bonne idée "durable"

La bonne idée durable est d'une autre dimension, de l'ordre de l'innovation majeure, quasi de rupture. La notion de "rupture" est assez flexible, chacun l'envisage à son niveau, selon ses produits et sa clientèle existante et potentielle.

Il ne s'agit pas de se référer sans cesse aux ténors du moment tels Apple et ses iPhones Ipad et autres Igadgets. Toutes les activités sises en environnement concurrentiel sont concernées. Les PME, bien sûr, mais aussi toutes les activités unipersonnelles, les auto-entrepreneurs et les micros-entreprises ont matière à innover pour s'assurer et entretenir une rente durable.

Mais comment s'y prendre ? On s'installe tous dans la posture du penseur de Rodin et on cherche ?

- Tais-toi s'il te plait... Non non, ne me dérange pas, je cherche une bonne idée... Là ! Ça y est ! Je la tiens presque... Oh ! Pas de chance ! Elle m'a encore échappé...

Ce n'est pas vraiment la méthode. En fait, il n'y a guère de méthode si ce n'est une rupture radicale avec le quotidien et les modes de pensée traditionnels afin de dénicher de nouvelles pistes de réflexion. "Think outside the box" préconisent les consultants US de l'innovation et du management. Mais sortir des sentiers battus, s'extraire de sa sphère de pensée n'est pas si simple.

Voyons ci-après quelques repères incontournables, organisés en une manière de guide. Toutes les références bibliographiques et webographiques sont au bas de cette page.

Première phase : trouver les idées

Michael Michalko, avec le best seller Thinkertoys , nous propose une batterie d'exercices de gymnastique intellectuelle bien utile pour développer et d'entretenir sa capacité créatrice.

, nous propose une batterie d'exercices de gymnastique intellectuelle bien utile pour développer et d'entretenir sa capacité créatrice. Edward de Bono, inventeur du concept de pensée latérale, nous présente avec Les six chapeaux de la réflexion , une démarche structurée afin de bien maîtriser et de mieux doser les différentes attitudes en phase de créativité : l'impassibilité face aux faits, les émotions comme les intuitions et pressentiments, les risques et les critiques, l'optimisme, la créativité, la prise de recul et l'esprit de synthèse.

Deuxième phase : partagez et développez les idées

Dan Roam, avec Convaincre en deux coups de crayon , met en pratique la célèbre formule napoléonienne "Un bon croquis vaut mieux qu'un long discours" ou comment exprimer ses idées le plus clairement possible à l'aide d'un simple croquis sur un coin de table.

, met en pratique la célèbre formule napoléonienne "Un bon croquis vaut mieux qu'un long discours" ou comment exprimer ses idées le plus clairement possible à l'aide d'un simple croquis sur un coin de table. Il est indispensable de maîtriser les techniques des cartes heuristiques, ou mind mapping, afin de s'assurer de la cohérence et de la complétude des idées et concepts en cours de développement. L'ouvrage Le Mind Mapping au service du manager de Toni Buzan est incontournable. Ce livre clair et précis est riche en exemples de tout type.

Troisième phase : présenter les idées

Pour ce dernier paragraphe, deux ouvrages de Garr Reynolds, le spécialiste de la question. Pour réussir une présentation publique, il ne suffit pas de présenter ses slides avec un discours préparé à l'avance et débité sans enthousiasme. Garr Reynolds nous explique comment capter son auditoire et faire passer le message, et uniquement celui-ci, dans toute sa simplicité. La présentation mise à nu

Ce livre best seller international vous explique l'art et la manière des présentations visuelles.

Présentation zen est un superbe ouvrage.

De la stratégie

Ensuite, les idées il faut les formaliser afin de les partager, de les échanger, de les enrichir ou plus prosaïquement de les représenter.Une fois l'idée prête à être matérialisée, encore faut-il savoir la présenter auprès des principaux décideurs et autres parties prenantes. Il s'agit en effet de convaincre son auditoire et de le persuader de la pertinence de l'idée proposée. Une bonne idée se vend.Enfin le marché jugera.

Pour être efficace, toute démarche de créativité s'inscrit dans une approche stratégique plus globale. Cette démarche de créativité sera grandement facilitée si l'entreprise, ou plus généralement l'organisation, a pris soin de dynamiser les modes de conceptions coopératifs de la stratégie et d'assouplir ses principes de fonctionnement afin d'inciter à l'émergence des stratégies originales.

Ressources web

Présenter les idées : La tribune des anti powerpoint

Afin de ne pas trop rêver au pouvoir de conviction des présentations de type Powerpoint ® lire aussi un texte de Xavier de la Porte sur Internet actu PowerPoint, voilà l'ennemi ! Ce premier texte fait référence à celui publié sur le New York Times We Have Met the Enemy and He Is PowerPoint Et bien sûr, on n'oubliera pas de citer le parti suisse anti powerpoint Anti powerpoint party qui a chiffré le coût des présentations powerpoint aussi soporifiques qu'inutiles. Le livre support de cette action : The PowerPoint Fallacy (uniquement cité ici pour information,).

Partagez et développez les idées

