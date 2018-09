S ommes-nous impérativement tenus d'entrer dans la grande compétition où bien souvent tous les coups sont permis ? Il est désormais évident que la réussite passe nécessairement par l'entraide. Pourtant bien des entreprises favorisent un management stimulant la performance individuelle et la lutte au quotidien. Pourquoi ? Parce que la mesure de la performance à court terme est privilégiée même si elle pénalise le long terme. Absurde non ?

Dans une course de rats, même lorsque vous gagnez, vous n'en restez pas moins un rat.. (citée par Kenneth Blanchard)

L'entreprise et la compétition au quotidien

L'autre jour, j'étais de visite dans une entreprise dans le cadre d'un suivi de projet et je prenais mon café avec deux managers lorsque l'un d'eux me dit comme ça tout de go:

« Ils sont marrants les derniers embauchés, ils gèrent leur carrière comme s'il s'agissait d'une épreuve de formule 1... »

« Plutôt qu'une épreuve de formule 1, à mon avis, c'est la grande scène de la course de chars de Ben-Hur qu'ils nous jouent ! Ils ont leurs objectifs en ligne de mire et ne font pas de cadeaux !» Précise le second.

Conduire sa "carrière"

Vous avez sûrement déjà vu ce film splendide, le grand rôle de Charlton Heston. Rappelez-vous la scène de la course de chars. Là ça y est ? Avec le gros plan sur les roues des chars se rapprochant l'une de l'autre jusqu'à se toucher ? Angoisses et serrements de gorge assurés.

Le concurrent de Ben-Hur avait équipé ses roues de pointes coupantes. La course est sans merci, tous les coups sont permis. Pas de pitié pour les perdants ! (Pour la petite histoire, un des figurants avait oublié d'enlever sa montre, mais là c'est un autre sujet...)

Des collègues comme ça, qui en voudrait, dites-le moi !

Cela dit, le rapprochement des deux termes"carrière" et"course" est particulièrement curieux. En langue espagnole, cousine latine du français, le même mot, « carrera » désigne les deux notions, carrière et course. C'est aussi ce terme que l'on utilise pour définir ses études universitaires.

Voilà de quoi être titillé un brin si l'on s'intéresse un tant soit peu à l'étymologie des termes, toujours révélateur sur leur véritable sens. Poussons un peu plus avant.

Le petit Robert nous propsoe l'étymologie suivante :

Carrière vient de l'italien « carriera » qui signifie « chemin des chars » (lui même du latin carraria, carrus: char).

En français, carrière signifiait à l'origine :"arène pour les courses de chars".

Cette citation : « Il excelle à conduire un char dans la carrière » Racine

Finalement, nous sommes bien plus proches de la course de chars de Ben-Hur que nous pouvions le supposer.

C'est assez amusant comme on revient toujours à l'étymologie des mots. Alors, fin prêt pour la winner attitude ?Un oeil sur le drapeau à damiers, l'autre sur le podium et... Pas de quartiers ?

Il est salutaire de réfléchir de temps de temps à la portée de la formule placée en exergue de cet article. L'auteur de cette citation est Lily Tomlin, reprise notamment par Kenneth Blanchard (l'auteur du Manager Minute, réédité par Les Editions Eyrolles ) dans "Anticipez le changement" (épuisé)

