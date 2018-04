Livres management de l'entreprise et entrepreneuriat

Les sept guides de terrain du portail Piloter.org

Un site web aussi complet soit-il ne parviendra jamais à égaler en terme de qualité de contenu un livre de référence. Aussi, survolez les sites et picorez de l'information de-ci de-là à volonté. Mais pour acquérir une connaissance solide et durable rien de remplacera la lecture attentive d'un ouvrage de fond.

Les Tableaux de Bord du Manager Innovant

Pour faire face à la complexité et à l'incertitude d'un environnement hyper-concurrentiel il n'existe d'autres solutions que de réformer la mesure de la performance et de déléguer le pouvoir de décision auprès des acteurs de terrain et des équipes autonomes. Cet ouvrage expose une démarche pratique en 7 étapes pour atteindre cet objectif.

Les Tableaux de bord du Manager Innovant

Une démarche en 7 étapes pour faciliter la prise de décision en équipe

Auteur : Alain Fernandez

Editeur : Eyrolles

Date de publication : 12 Avril 2018

Nombre de pages : 320 pages

Illustrations : 53 figures et 9 tableaux

Prix : 25 Euros

ISBN : 2212569289

EAN : 978-2212569285

La fiche du livre

Lire le sommaire

Lire un extrait de ce livre

Pour acheter ce livre :



Disponible aussi au format ebook : PDF & ePub

Le chef de projet efficace

Piloter les projets de l'entreprise, complexes c'est savoir exploiter son bon sens quand il le faut, développer son goût du collectif et ne jamais perdre de vue les enjeux. Bref, piloter un projet d'entreprise c'est adopter un esprit d'entrepreneur.

Le Chef de Projet Efficace

12 bonne pratiques pour une démarche d'entrepreneur

Auteur : Alain Fernandez

Editeur : Eyrolles

Date de publication : 17 mai 2018

6ème édition révisée et complétée

Nombre de pages : 240 pages

Prix : 22 Euros

25000 exemplaires vendus

EAN : 978-2212569735

La fiche du livre

Lire un extrait de ce livre

Pour acheter ce livre :



L'Essentiel du Tableau de Bord avec Excel

Une démarche spécifique parfaitement adaptée aux PME, TPE et les projets légers.Types d'application : management, contrôle de gestion, commercial, qualité, conduite de projet, sécurité...L'objet de ce livre est de faciliter la réalisation d'un véritable outil de pilotage de la performance et d'aide à la décision adapté à votre besoin et à moindres coûts.

L'essentiel du tableau de bord

Méthode complète et mise en pratique avec Excel

Eyrolles - Editions d'Organisation

280 pages Prix : 22 Euros

5ème Édition 2018

Best seller francophone 30.000 exemplaires vendus

Opérationnel Excel® versions de 2007 à 2016

Exemples et modèles gratuits à télécharger sur le site

la fiche du livre

Lire le sommaire

Lire un extrait de ce livre

Pour acheter ce livre :



Disponible aussi au format ebook :PDF & ePub, Kindle

Les nouveaux tableaux de bord des managers

Bâtir le projet global d'aide à la décision à l'aide en exploitant les solutions de Business Intelligence et en adoptant une approche orientée tableaux de bord. C'est ainsi que l'on répond du mieux possible aux attentes des décideurs de terrain. La technologie, qu'il s'agisse de Business Intelligence ou non est au service des utilisateurs et non l'inverse. Bien utilisée, c'est la solution pour bâtir des organisations réactives et communicantes. Ce livre explique et détaille les 10 étapes de la méthode Gimsi ®, Une démarche qui a fait ses preuves pour bâtir le projet en totalité.



Les nouveaux tableaux de bord des managers

Le projet Business Intelligence clés en main

Eyrolles - Editions d'Organisation

6ème Édition

Ouvrage de référence auprès des managers, consultants, chefs de projets décisionnels, formateurs, enseignants

495 pages

Long Seller francophone du management, 40.000 exemplaires vendus

la fiche du livre

Le sommaire

L'introduction

Pour acheter ce livre :



Disponible aussi au format ebook : PDF ou ePub

À son Compte

Comment démarrer une carrière d'entrepreneur lorsque l'on est salarié et que l'on a jamais tâté de l'indépendance. Ce livre, s'appuie sur les multiples expériences réussies de ceux qui ont déjà franchi le pas pour vous guider en 7 étapes.



À son compte

De salarié à entrepreneur indépendant, le guide pratique

Eyrolles - Editions d'Organisation

Collection Emploi & Carrière

7 Etapes pour se lancer, bâtir un business model original et réussir ainsi son projet de vie professionnel

272 pages

Prix librairie : 22 Euros

La fiche du livre

Extrait de ce livre

Pour acheter ce livre :



Disponible aussi au format ebook : PDF & ePub, Kindle

44 Astuces pour démarrer son Business

Comment profiter de l'expérience de ceux qui ont déjà franchi le pas ? Ce guide pratique illustré vous livre les meilleures "astuces" de réussite des entrepreneurs qui ont comme vous démarrer de zéro.



44 Astuces pour démarrer votre Business

- Editions Eyrolles -

Les meilleurs "trucs" des pros de l'entrepreneuriat regroupés et structurés pour réussir votre lancement et assurer durablement votre croissance.

160 pages

Prix : 16 Euros

La fiche du livre

Les extraits en ligne

Pour acheter ce livre :



Disponible aussi au format ebook : PDF & ePub, Kindle

Le bon usage des technologies expliqué au manager

Une des difficultés les plus délicates à surmonter lors de la phase de choix et de lancement des projets d'entreprise à connotation technologiques tient au fait que les décideurs ne maitrisent pas ces concepts. Ce livre plus ancien a été écrit pour rapprocher experts, techniciens et décideurs et parvenir enfin à aligner les technologies avec la stratégie . Ce livre démystifie les principaux concepts technologiques constitutifs d'un système d'information classique qui en fait ne sont guère compliqués une fois expliqués en langage simple sans jargon.



Le bon usage des technologies expliqué au manager

Comprendre les technologies de l'information en terme d'usage pour l'entreprise. Un langage clair, un livre accessible à tous les managers

Eyrolles - Editions d'Organisation

360 pages

Prix : 21 Euros

Edition 2001

La fiche du livre

Extrait

Pour acheter ce livre :





