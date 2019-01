L'Entreprise numérique est nécessairement une entreprise communicante exploitant les outils coopératifs à l'heure du web interactif et des réseaux sociaux. Encore faut-il l'envisager puis la déployer sans se limiter au raccourci actuel des costs-killers : plus de technologie = moins de salariés. il y a peut-être d'autres moyens de calculer le Retour sur Investissement.

Définition

La valeur d'un réseau est égale au carré du nombre de ses utilisateurs. Robert Metcalfe, co-inventeur du réseau Ethernet et fondateur de 3com

L'entreprise communicante

'entreprise à l'heure de la transformation numérique. Les outils coopératifs de l'entreprise communicante, clé de voûte de la connaissance partagée, sont désormais disponibles. Sans attendre plus longtemps, les utilisateurs se les sont purement et simplement appropriés. Ils en ont d'ailleurs réinventer l'usage.

C'est déjà là le fondamental de la première approche de la transformation numérique telle qu'elle est décrite par "l'entreprise 2.0", interactive et sociale, un terme inventé par Andrew McAfee, enseignant chercheur au MIT.

Mais la question de l'indice, 2.0 ou 4.0 importe peu, ce qu'il s'agit de retenir c'est que nous ne sommes plus dans une logique technologique centrée "technologie" comme nous l'avons connue jusqu'à présent. La rupture a enfin eu lieu.

L'utilisateur à la manoeuvre

L'utilisateur reprend ses droits. Les technologies sont désormais centrées sur ses attentes. Le mouvement est bien enclenché. Il suffit de suivre l'évolution de l'utilisation des plateformes d'outils collaboratifs, blog, wiki, twitter et de mobilité comme l'iphone, pour comprendre qu'il n'a jamais été aussi simple de communiquer avec ses pairs, sans intermédiaire, selon un schéma massivement horizontal.

Travail 4.0, Management 4.0

Travail 4.0, Management 4.0

Lire en intégral mon interview accordée à l'ILEC dans son dernier bulletin : (ILEC : Institut de liaisons et d'études des industries de consommation) On y parle de transformation numérique, de big data et de robotique... Et quel management ?

Autonomie et Mobilité

Le système d'information accessible et simple d'usage est à deux pas. L'utilisateur averti de l'entreprise issue de la transformation numérique exploitera pleinement les solutions du type Mashup pour bâtir son interface de travail selon ses besoins et prérogatives, sans délai et en toute autonomie, tout en accédant directement aux "services" du Système d'Information étendu avec les solutions de l'architecture orientée services SaaS. Et lorsque le SI aura muté dans les nuages , le client léger et la virtualisation rendront possible le bureau "everywhere", l'absolu de la mobilité.

Bâtir l'entreprise numérique et communicante

Encore faut-il savoir calculer le

+ de technologies = moins de salariés donc plus de gains. Encore faut-il savoir calculer le ROI Retour sur Investissement sans se limiter à l'équation ultra simpliste :+ de technologies = moins de salariés donc plus de gains.

Mettre en oeuvre les principes de la transformation digitale

Entreprise 1.0 et entreprise numérique sont aux antipodes l'une de l'autre

Si les briques technologiques pour bâtir une entreprise de nouvelle génération sont disponibles, celles-ci ne sont pas exploitables en dehors de la dynamique des usages du web social . Pour en profiter, il faudra délaisser les traditionnelles approches de typeet favoriser le modèle. Une révolution pour l'entreprise traditionnelle.e processus décisionnel en vigueur dans l'entreprise classique n'est pas ce qu'il y a de plus adéquat pour survivre dans un univers aussi complexe que chaotique. La structure multi-hiérarchique de cascade de décision et le pénible et laborieux système de remontée d'informations ont détourné la Business Intelligence de sa finalité : faciliter la réactivité globale en multipliant les points de décision et les ponts informationnels.

La décision en univers complexe et chaotique

Réussir en univers complexe et chaotique impose de modifier radicalement les conceptions "simplistes" des systèmes de pilotage et de responsabilité. L'accès direct à l'information, la capacité de la partager, de la transformer, de l'enrichir et même de la créer sans pour autant être tenu de se référer à une autorité hiérarchique, est à la base du fonctionnement du web de nouvelle génération et donc de la construction de l'entreprise numérique.

Le modèle "adhocratie"

Le modèle organisationnel "adhocratie" (de "ad hoc") a été proposé et décrit par Henry Mintzberg dès les débuts des années 80. Au fonctionnement plus fluide, il est plus adapté à la réalisation de projets innovants en équipes pluridisciplinaire composées de spécialistes. L' ajustement mutuel est le principe de coordination privilégié dans une structure de type matricielle. Ce type de modèle est plus propice au développement et à la mise en oeuvre de stratégies de type "coopérative" tout en facilitant l'émergence des stratégies opportunistes . Plus démocrate que bureaucrate, le modèle adhocratique stimule l'innovation mais n'est pas insensible au stress et autres problèmes humains des organisations dynamiques.

L'entreprise connectée sera aussi bien éclairée en réformant son approche classique de l'élaboration de la stratégie pour faciliter les conceptions coopératives et les stratégies émergentes, foyers de l'innovation

