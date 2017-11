Manager la performance, le projet décisionnel en totalité

L e tableau de bord est l'instrument clé du manager. Instrument de mesure de la performance et d'aide à la décision, sa conception s'inscrit dans une dimension plus globale, allant de la stratégie aux attentes précises des utilisateurs et vice versa (démarche bottom-up).

Manager aujourd'hui ce n'est rien d'autre que piloter le bon déroulement d'un ou plusieurs projets ou d'une ou plusieurs activités. Manager c'est donc assurer la bonne marche d'une équipe, d'un service ou d'une entreprise dans la direction adéquate. C'est-à-dire dans le sens d'un objectif stratégique ou tactique soigneusement sélectionné.

Pour y parvenir encore faut-il mesurer la performance avec précision afin de prendre en connaissance de cause les décisions qui s'imposent pour atteindre lesdits objectifs tout en respectant les conditions optimales à son accession.

Ces conditions qu'elles sont-elles ?

la maîtrise du budget ( limité ),

), le respect des délais ( courts ),

), l'assurance qualité ( au-delà des normes ),

), la satisfaction des "clients" ( au sens large ),

), le bien-être des membres de l'équipe ( ce n'est pas qu'une formule ),

), l'auto-apprentissage ( systématiquement omis ),

), ...

On peut citer les principales et incontournables conditions de réussite comme :Sans disposer d'un tableau de bord bien conçu c'est une mission impossible ! Mais réellement une mission impossible au contraire de la légendaire série télé éponyme des années 60,

L'ouvrage les nouveaux tableaux de bord des managers, décortique le processus décisionnel en entreprise afin d'assurer à chaque responsable ou équipe auto-gérée un tableau de bord tout à fait en phase avec les objectifs de l'entreprise, les spécificités du contexte et les attentes professionnelles des acteurs de terrain. Very Long Seller, plus de 40.000 exemplaires vendus toutes éditions confondu, un ouvrage de référence auprès des managers, consultants management stratégique, chefs de projets Business Intelligence, formateurs, enseignants...

Cette dernière édition refondue et mise à jour met notamment l'accent sur les problématiques des mesures qualitatives et de l'intégration du "Big Data" dans le processus décisionnel. Le livre est aussi maintenant interactif avec ce site, chacune des 10 étapes de la méthode Gimsi ® est connectée à une page de ce site où le lecteur trouvera des mises à jour et des ressources complémentaires. Voir à ce sujet le dossier "Méthode" et conduite du projet

Synthèse, pour faire vite

Quoi ?

Cet ouvrage est un guide complet pour bâtir le système de Business Intelligence de l'entreprise fondé sur les tableaux de bord de pilotage de la performance assurant le déploiement efficace de la stratégie gagnante choisie.

Pourquoi ?

En temps d'incertitude, seule une démarche couvrant tous les aspects du projet et plaçant l'homme décideur et communicant au coeur de son développement sera suffisamment efficace pour assurer la cohérence entre le système décisionnel et la stratégie gagnante.

Pour qui ?

Ce livre est destiné à tous les acteurs de l'entreprise confrontés à la question du pilotage de la performance, de la Business Intelligence et de la gouvernance. Sont ainsi autant concernés les managers et cadres, que les chefs de projet BI et les consultants en stratégie et en organisation. Les formateurs, les enseignants universitaires et les étudiants en management, en informatique d'entreprise ou en système d'aide à la décision, apprécieront la démarche didactique.

Où ?

Les entreprises industrielles et commerciales, les administrations, les services publics et les collectivités territoriales comme toutes les organisations confrontées au pilotage de la performance, sont concernés. Les coopératives comme les sociétés coopératives de production (SCOP) et les entreprises communicatives de type entreprise Y ou 2.0 ne seront guère dépaysées par la démarche préconisant une approche horizontale et coopérative.

Comment ?

La méthode Gimsi détaillée et illustrée dans cet ouvrage sert de support à cette étude du pilotage de la performance. Cette méthode est utilisée par de multiples organisations, en France comme à l'étranger. Elle est régulièrement actualisée, et les mises à jour majeures sont systématiquement l'objet d'une nouvelle publication. Ce présent ouvrage, 6e édition, best-seller de sa catégorie, est la dernière synthèse.

Combien ?

Il ne vous en coûtera que le prix de cet ouvrage. L'usage de la méthode est gratuit. Tous les outils complémentaires disponibles sur les sites associés sont en chargement libre pour les lecteurs.

Ce texte est un extrait de l'introduction du livre ©Eyrolles

Commentaire...

Pour les projets plus légers, lire l'ouvrage "l'essentiel du tableau de bord, Méthode complète et mise en pratique avec Microsoft Excel" , best seller de sa catégorie publié aussi aux éditions Eyrolles. Ce second livre consacré aux tableaux de bord de l'entreprise est particulièrement adapté aux attentes des petites structures pour des projets de moindre envergure. Cet ouvrage vous propose une démarche pratique, exemple à l'appui pour réaliser votre tableau de bord avec le tableur Excel de Microsoft ®. Il ne s'agit pas pour autant d'une simple boîte à outils.Toute la première partie, "conception", inscrit le projet dans le contexte de l'entreprise, sa nature, ses spécificités et ses ambitions.Quelle que soit la solution choisie pour sa réalisation, un tableau de bord est l'instrument de mesure de la performance de la démarche de progrès engagée. Encore faut-il définir quelle performance on souhaite mesurer et quel progrès on envisage d'accomplir. Autrement dit tout commence imperativement par une réflexion stratégique. Un tableau de bord ce n'est pas un assemblage de gadget et d'indicateurs bidons. Si on souhaite qu'il remplisse son office, qu'il soit donc utile, utilisable et utilisé, il est essentiel de bien respecter une démarche méthodique qui commence par la phase stratégique telles celles détaillées dans ces deux ouvrages. Sinon c'est le grand n'importe quoi.Une loi informelle à retenir : sans stratégie, il n'y a rien à piloter et donc un tableau de bord est inutile.









