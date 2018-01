E valuer la capacité d'innovation d'une entreprise est encore le meilleur moyen pour peser ses chances de réussir durablement. Mais dans tous les cas les efforts, aussi brillants soient-ils, resteront vains si la direction n'a pas compris l'importance de stimuler la dynamique marketing pour présenter les nouveautés sous leur meilleur profil auprès des clients et des prospects. Encore faut-il bien cibler ses campagnes et donc soigneusement piloter la performance des campagnes marketing...

Mesurer et piloter la performance des campagnes marketing

Une entreprise commerciale a deux et seulement deux fonctions de base : Le marketing et l'innovation. le Marketing et l'innovation produisent des résultats; Toutes les autres fonctions ne sont que des coûts. Peter Drucker

Ce propos de Peter Drucker, quoique lapidaire et définitif dans sa forme, n'en porte pas moins en substance l'importance du marketing en un monde concurrentiel où la fidélité des clients n'est pas acquise par défaut, loin s'en faut.

Apparté : Cela dit, c'est avec ce type de classement radical entre centres de coûts et centres de profits que bien des entreprises ont été vidées de leur substance, mais c'est un autre débat.

Stratégie marketing

Ainsi, l'élaboration soigneuse d'une stratégie marketing saurait être achevée sans la mise en place d'un système de pilotage dédié, afin d'évaluer la performance et la justesse des choix.Le tableau de bord marketing ne se conçoit pas sans méthode. La méthode Gimsi assure un cadrage de réalisation efficace de la conception, réalisation mise en oeuvre et déploiement. quel que soit le secteur professionnel.

exemple de tableau de bord pour le service marketing

Pilotage de la fonction marketing

Les plus grands consommateurs de tableaux de bord sont traditionnellement les services financiers, de contrôle de gestion et les départements qualité. Ces derniers sont peut-être actuellement les plus fans même s'ils ont la malheureuse tendance, en tout cas à mon goût, de rechercher la systématisation de l'indicateur quitte à lui faire perdre son rôle fondamental d'instrument de progrès.

Il existe en revanche un département de l'entreprise qui reste pratiquement totalement étranger à toute évaluation de la démarche de progrès, c'est le marketing.

Bien entendu, Les "marketteurs" disposent de moyens pour évaluer en retour la pertinence des campagnes lancées. Mais bien peu d'entre eux mettent réellement en place une démarche de progrès dans la durée avec tableaux de bord et indicateurs adaptés....

Pourtant, c'est bien le marketing qui désormais fera la différence. L'esprit marketing devrait d'ailleurs se développer et être largement diffusé dans tous les secteurs de l'entreprise un peu comme quelques précurseurs ont tenté de le faire avec l'esprit qualité à une époque pas si lointaine, en tout cas bien avant que la notion de qualité n'en soit réduite à une liste de normes.

Reprenons rapidement les 5 points essentiels de la démarche.

Conception en 5 étapes