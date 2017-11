Axes et domaines de mesure

Les axes de mesure

Il s'agit en effet de mesurer toutes les formes de performance.

Axe Client

La satisfaction client est l'élément clé de la réussite.

Mais il n'est pas si facile de changer de logique.

Pour cela, on va se placer au niveau de chacune des parties prenantes.La satisfaction client est l'élément clé de la réussite. Mais placer la satisfaction client au premier plan des préoccupations est plus facile à dire qu'à faire.Nous vivions jusqu'à présent dans une logique "produit" que l'on peut résumer par la formule :Il s'agit d'adopter dorénavant une logique client :.Une véritable révolution.Il s'agit aussi de passer d'une "logique de zéro défaut au zéro clients perdu". une révolution en soi.

Axe Partenaire

Coopération, stratégie et entreprise éclatée

Les organisations dites "globales" intégrant entreprise et partenaires modifient en profondeur les modes de fonctionnement. Ce ne sont plus uniquement les activités à faible valeur ajoutée qui sont susceptibles d'être sous-traitées. L'entreprise se recentre sur un coeur de métier de plus en plus étroit. Des activités dites "stratégiques" sont ainsi déléguées à des sous-traitants devenus de véritables partenaires. La performance de l'entreprise se doit d'être appréciée globalement, en intégrant la totalité de la chaîne.

Axe Développement durable

Responsabilité sociale et environnementale

Jusqu'à maintenant nous parlions de l'axe "Public". C'est ainsi qu'il est présenté pour la méthode GIMSI telle qu'elle est décrite dans les premières éditions du livre. IL est préférable d'adopter le terme plus globale de Développement Durable qui englobe beaucoup plus précisément les aspects "éthique" de responsabilité sociale et environnementale.

Axe Personnel

Participation de l'ensemble du personnel, motivation et coopération

L'entreprise désormais réactive est totalement dépendante de la qualité de la participation de l'ensemble du personnel, véritables acteurs internes. Si, dans la littérature, on cite très souvent la motivation comme préoccupation des managers, il ne faut surtout pas oublier l'importance de la coopération et l'établissement de solides liens latéraux.

Axe Actionnaire

La valeur pour les actionnaires à l'aune de la performance durable

Cet axe, est désormais l'axe privilégié pour la large majorité des entreprises. Il n'est pas toujours aisé de le relativiser pour laisser une place aux autres axes tant le pouvoir des actionnaires et autres courtiers est une réalité de tous les jours. L'entreprise commerciale a pour finalité la réalisation de profits et l'investisseur, attend une rémunération. (voir l'indicateur EVA) . Mais la performance durable et globale ne peut se mesurer à cette seule aune.

Axe Processus internes

Approche processus et vision transversale depuis le regard du client et l'amélioration continue

L'approche processus réforme les modes de fonctionnement interne de l'entreprise. Mettre en place l'approche processus c'est adopter une vision transversale en se plaçant depuis le regard du client. Cette façon de concevoir l'entreprise remplace avantageusement, en tout cas sur le plan de l'amélioration continue, l'antique structuration de l'entreprise orientée verticalement et selon un organigramme multi couches.

Axe Système d'information

Le système d'information et l'entreprise intégrée

La gestion des flux d'informations

L'information est la nouvelle énergie. Le système d'information joue un rôle de premier plan pour l'entreprise réactive et désormais "intégrée". La gestion efficace des flux d'informations desservant l'ensemble des acteurs, internes et externes assure la viabilité de l'ensemble.

