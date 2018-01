Qu'est-ce que la performance ?

Il serait inutile de construire le système de pilotage et de tableaux de bord de l'entreprise réactive si on ne s'attachait pas à réformer au préalable la notion de performance.

Déjà la recherche de performance ne se résume pas à l'amélioration du rendement.

La problématique de la réforme des systèmes de pilotage est en fait une mise en perspective de la notion de la performance.

Cherchez à produire plus pour moins cher, n'est pas toujours la solution la plus efficace. Si cela a pu sembler une stratégie gagnante en un temps où les types de produits variaient peu, ce n'est plus le cas aujourd'hui.

La performance est une recherche d'efficacité

Avant d'aller plus avant, prenons le temps de différencier l'efficacité de l'efficience.

L' efficacité est la capacité d'accéder à ses objectifs.

est la capacité d'accéder à ses objectifs. L'efficience est la capacité de produire le maximum de résultats avec le minimum d'effort, de temps de dépense.

Produire plus avec un minimum de ressources est équivalent à être performant seulement si c'était là l'objectif initial fixé.

L'efficacité, ce n'est pas faire "plus", c'est faire "mieux".

Pour exister, l'entreprise doit satisfaire ses clients, son personnel, ses actionnaires, ses partenaires et le public...

Vaste programme !

Les moyens d'actions à mettre en oeuvre pour améliorer la performance et rechercher le "mieux" sont ainsi différents que ceux que nous pourrions utiliser pour les classiques techniques d'amélioration de la productivité : toujours plus pour moins cher.

La performance s'exprime en fonction de la stratégie gagnante choisie

Les critères d'appréciation de la performance sont directement dépendants de la définition et de la mise en oeuvre de la stratégie choisie C'est en fonctions de ces critères spécifiques que la notion de "mieux" sera appréciée. L'ensemble du projet tableaux de bord repose sur ce point fondamental.La mesure de la performance ne peut se réduire à cette seule dimension. Pour assurer un pilotage efficace, il est important de mesurer toutes les formes de performance.

