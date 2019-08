Le Tableau de Bord du Manager

Un tableau de bord, ce n'est pas qu'un simple outil de mesure de la performance. C'est avant tout un instrument de pilotage de la démarche de progrès engagée dans l'entreprise. Ainsi, le tableau de bord est une précieuse aide à la décision en cohérence avec la stratégie engagée. Plus subtilement et s'il est bien conçu, c'est aussi une assistance à la maîtrise du risque, indispensable pour le manager en temps d'incertitude. Voyons tout cela.

L'indispensable instrument pour "piloter" le progrès

Définition

Un tableau de bord est un instrument de mesure de la performance conçu de manière à faciliter la prise des bonnes décisions en accord avec la stratégie engagée tout en maîtrisant les risques inhérents en ces temps durables d'incertitude.

C'est là où se différencie l'instrument de pilotage présenté ici du classique tableau de bord de "gestion", essentiellement orienté comptable et conduite des activités au quotidien. Un "vrai" instrument de pilotage du progrès est conçu pour mesurer toutes les facettes de la performance afin d'assurer une mise en oeuvre de la stratégie en tenant compte des réalités du terrain.

Mesurer, Anticiper, Agir

C'est la véritable clé de la mise en action sur le terrain de la stratégie d'entreprise. C'est dire si l'instrument doit être soigneusement conçu et réalisé avant d'être très largement déployé à toutes les strates de l'organisation. Le tableau de bord de pilotage bien conçu,, joue un rôle aussi incontournable que salutaire en période d'incertitude.

C'est le compagnon non seulement du manager mais de toute l'équipe. Son utilisation optimale repose sur la confiance. On bannira donc toutes les solutions "prêtes à l'emploi" tout comme les "listes d'indicateurs types".



Un exemple type "gigogne" pour une entreprise secteur distribution

La conception du tableau de bord est étroitement liée à la stratégie de l'entreprise, c'est uniquement ainsi que l'on pourra définir le références de la mesure de la performance, à chacun sa notion de "progrès". Il est donc nécessairement spécifique. D'autre part, pour être utile, utilisable et utilisée, il ne peut être que le fruit d'une démarche coopérative. Tous les (futurs) utilisateurs de l'outil participent à toutes les phases du processus de conception et de réalisation.

