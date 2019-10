Méthode de conception du système de tableaux de bord

U n tableau de bord est un instrument de pilotage, c'est donc un instrument d'aide à la décision, on ne le répétera jamais assez. Aussi, gare à ne pas laisser l'arbitraire et l'inexpérience s'occuper de la conception et de la réalisation de cet outil essentiel pour tous les manager et toutes les équipes autonomes. Suivre une méthode n'est pas qu'une exigence, c'est la seule manière de réussir ce délicat projet. Voyons tout cela.

GIMSI ® est une méthode de conduite du projet de pilotage de la performance (Business Intelligence) centrée sur l'homme, décideur en situation. Ce dossier présente en quelques fiches les principaux principes de la méthode. Pour mémoire, elle est décrite en détail, illustrée et mise à jour régulièrement dans l'ouvrage de référence : les nouveaux tableaux de bord des managers . Ce dossier se poursuit avec une présentation rapide de quelques-unes des principales méthodes de conception de tableaux de bord de pilotage.

Une méthode éprouvée pour traiter en 10 étapes toutes les phases du projet décisionnel tableau de bord.Considérer le contexte et la stratégie, définir le périmètre, sélectionner les objectifs, choisir les indicateurs pertinents, construire le tableau de bord, intégrer, déployer, évaluer. L'homme acteur et décideur en est le point central. L'originalité de la méthode est justement la mise en évidence de la subtile complémentarité des approches Top Down et Bottom Up.

La méthode Gimsi pour concevoir le système de pilotage de la performance expliquée en 10 points. Les 10 réponses aux 10 questions essentielles à se poser avant de choisir une méthode de conception du système de pilotage de la performance

Les origines et fondamentaux de la méthode Gimsi Méthode pour concevoir le tableau de bord de l'entreprise orientée client et la plateforme de BUsiness Intelligence. Un retour historique sur les origines du pilotage de la performance afin de mieux en saisir le pourquoi et le comment, les tenants et les aboutissants.

Les origines de la méthode Gimsi, la méthode pour bâtir le système de pilotage de l'entreprise, Business Performance management. n rapide retour sur les origines de la méthode Gimsi afin de mieux en saisir la nature.

Concevoir le tableau de bord de pilotage et de mesure de la performance de la PME avec Excel, la méthode Gimsi lite. Pour des projets plus légers de mise en oeuvre de tableaux de bord, il existe aussi une version plus simple, un Gimsi "Lite" en quelque sorte. Gimsi lite est particulièrement adaptée aux PME.

Comment donner l'envie d'innover dans l'entreprise

Pour dynamiser l'innovation en entreprise et bâtir des organisations réactives, l'unique solution est de faciliter la prise de décision des acteurs de terrain et des équipes autonomes afin qu'ils puissent notamment lancer les initiatives les plus opportunes et...innover le cas échéant! La démarche SOCRIDE déroule le processus en 7 étapes depuis la conception d'une stratégie coopérative en passant par le choix des objectifs tactiques et les indicateurs de performance. Voyons comment.

le Balanced Scorecard (BSC) n'est pas un simple instrument de mesure. C'est, selon les auteurs Robert Kaplan et David Norton, un système global de clarification et de formalisation de la stratégie des organisations afin de la déployer et de la mettre en oeuvre plus efficacement. Sa conception et son déploiement implique nécessairement une refonte organisationnelle globale se traduisant dans les faits par l'instauration d'un mode de management adapté au nouveau principe de pilotage.

Les méthodes de developpement de systemes de pilotage et de mesure de la performance :Piloter la performance par le capital intellectuel, l'importance de l'immateriel le navigateur Skandia de Leif Edvinsson et Michael Malone

Quelques méthodes de développement de systemes de pilotage et de mesure de la performance, notamment le total performance scorecard de Hubert Rampersad, le HR scorecard de, Performance Prism de Andy Neely et Chris Adams (Cranfield University), ABC Activity Based Costing

Ces deux livres traitent de ce sujet. Le premier propose la conception d'un système d'aide à la décision et de Business intelligence centré décideurs en totalité. Le second étudie plus particulièrement l'aide à la décision pour les équipes autonomes.

Best-seller, 40.000 exemplaires vendus.

Cette dernière édition, entièrement remise à jour, intègre plusieurs nouveautés dont une étude de l'utilisation du "Big Data" dans le processus décisionnel de l'entreprise.

Guide pratique pour prendre des décisions en équipe

Les Tableaux de bord du Manager Innovant, Une démarche en 7 étapes pour faciliter la prise de décision en équipe

