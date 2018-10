Comment bâtir le bon tableau de bord, c'est à dire le tableau de bord passeur de sens et non pas un simple présentoir d'indicateurs insipides et muets. Le tableau de bord se doit d'être une véritable aide à la décision, il communique donc de l'information, du sens pour être plus précis. Il s'agit de la quatrième étape de la méthode Gimsi.

Étape 4 Concevoir du tableau de bord

Une perception cohérente et dynamique

omprendre les principes de conception des tableaux de bord de pilotage, instruments d'aide à la décision en entreprise.

Le tableau de bord, en tout cas lorsqu'il est bien conçu, assure une perception cohérente et dynamique du contexte sous l'éclairage de la finalité poursuivie.

C'est seulement ainsi que l'on peut envisager avec un minimum de sérieux une mesure de la performance et une aide à la décision dignes de ce nom.

La décision en équipe

La prise de décision est une prise de risque (cf Les nouveaux tableaux de bord des managers). Le tableau de bord, lorsqu'il est bien conçu, agit comme un réducteur de l'incertitude et assure ainsi en quelque sorte une évaluation précise du risque.Pour cela, le tableau de bord doit être conçu comme un "passeur de sens".

La décision en équipe, indispensable au fonctionnement de nos organisations modernes, n'est ni naturelle ni évidente. Pour éviter le consensus mou et les fausses décisions collectives toutes aussi pénalisantes, le tableau de bord agira comme un référentiel commun, un véritable lexique adapté et spécifique de la performance.

Ce référentiel assure une parfaite assise partagée et compréhensible du processus de prise de décision en groupe.

L'assistant du décideur

Autant par sa structure que par son contenu, le tableau de bord se doit de devenir l'assistant de la décision. L'essentiel du tableau de bord par exemple, support de la méthodologie allégée Gimsi Lite pour petites structures, développe le concept du tableau de bord, "d'un seul coup d'oeil".

Structuré en 3 niveaux d'investigation, il anticipe les degrés de préoccupation successifs du décideur en situation :

Quoi ? "Que se passe-t-il ?"

Pourquoi ? "Pourquoi cela se passe-t-il ainsi ?"

Comment ? "Comment dénouer la situation afin de revenir à un état sous contrôle ?"

De 5 à 10 indicateurs

Les indicateurs sont nécessairement en nombre restreint. De 5 à 10 indicateurs sont en général bien suffisants pour assurer le pilotage d'une activité.

D'un seul coup d'oeil

Le tableau de bord efficace est celui qui délivre la quintessence en un seul coup d'oeil.

Objectifs de l'étape

Rôle et fonctions du tableau de bord

Il assure une perception cohérente de la mesure de la performance.

Il ne comporte qu'un nombre d'indicateurs limité : 7±2 indicateurs sont suffisants.

Il ne comporte que des indicateurs porteurs d'un sens précis pour son utilisateur.

C'est un instrument personnel.

C'est un outil de communication.

Il est intrinsèquement cohérent.

Nul besoin de se poser de question sur la signification de tel ou tel indicateur. Le décideur l'apprécie d'un seul coup d'oeil. Ensuite, dans le cadre d'une investigation plus poussée, d'autres écrans apportent des éléments de réponse aux questions "Pourquoi ?" et "Comment ?" ( voir la définition du tableau de bord ).Au cours de cette quatrième étape, nous analyserons la structure du tableau de bord du décideur et, notamment, la relation entre les informations de l'entreprise et les indicateurs.

