Les 20 ans d'un long seller du management

L' ouvrage "Les nouveaux tableaux de bord des managers" publié aux Éditions d’Organisation, groupe @Eyrolles, fête aujourd'hui ses 20 ans.

La première édition a été publiée au mois de novembre 1998 sous le titre : "Les nouveaux tableaux de bord pour piloter l'entreprise".

Cette première édition fut un vrai succès de librairie. Le livre traite en effet de la question du pilotage d'entreprise en donnant les moyens de rendre réalisable le management coopératif. Une démarche originale, hier comme aujourd'hui d'ailleurs.

Cette première édition est d'ailleurs référencée au sein de la norme qualité ISO FD X50-171 Juin 2000.

Les 6 éditions

1 ère édition Novembre 1998 sous le titre : "Les nouveaux tableaux de bord pour piloter l'entreprise"

2 ème édition Juillet 2000 sous le titre : "Les nouveaux tableaux de bord des décideurs"

3 ème édition Janvier 2003 sous le titre : "Les nouveaux tableaux de bord des managers" désormais définitif

3 ème édition Juin 2005 (sans changement de numéro d'édition)

4 ème édition Septembre 2008

5 ème édition Décembre 2010

6ème édition Mai 2013

La dernière édition

Ensuite, le livre a pleinement profité des nombreux retours d'expériences au fil des 6 éditions successives.

Remarque : Ce livre traite en totalité la question du pilotage de la performance dans l'entreprise dans une dimension coopérative en s'appuyant sur la technologie et plus spécifiquement la Business Intelligence. Centré sur les besoins spécifiques des décideurs de terrain, puisque ce sont eux qui sont au coeur de la création de valeur, ce livre déroule le processus depuis la conception stratégique jusqu'au choix et au déploiement des outils.

La méthode Gimsi développée au coeur de cet ouvrage est utilisée par des entreprises exerçant dans une large gamme de secteurs professionnels. C'est aussi un outil d'éducation au pilotage de la performance plébiscité en formation universitaire et professionnelle.

Prise de décision en équipe

Adopter un principe de management coopératif pour contrebalancer le management directif en vigueur dans la majorité des entreprises n'est plus aujourd'hui tout à fait une option. C'est en effet l'unique moyen d'assurer le devenir durable de l'entreprise dans un contexte hyper-concurrentiel où la rapidité de réaction et la capacité à innover font la différence.

Je (moi, l'auteur) travaille depuis pas mal d'années sur la question spécifique du passage d'un management directif à un management coopératif et plus précisément à la résolution de la prise de décision en équipe. J'ai structuré le fruit de mes travaux dans le nouvel ouvrage suivant : "Les tableaux de bord du manager innovant" Éditions @Eyrolles 2018 qui complète sans le remplacer l'ouvrage de référence présenté ci-dessus.

