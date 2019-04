L e présent dossier est un fondamental du portail "piloter la performance". Le tableau de bord est en effet le composant clé d'un management de la performance maitrisé.

La qualité de sa conception conditionne la réussite de la mise en place d'une stratégie gagnante en théorie. Encore faut-il avoir bien saisi au préalable, le rôle et la portée de cet instrument d'aide à la décision.

C'est quoi un tableau de bord ?

Une mesure exacte vaut mieux que l'avis d'un millier d'experts. One accurate measurement is worth a thousand expert opinions.

Grace Hopper (1906-1992), mathématicienne-informaticienne à l'origine du COBOL

Un tableau de bord est loin d'être un instrument aussi simple qu'il y paraît. C'est un instrument de pilotage et non de contrôle. Il sert donc à prendre des décisions orientées selon la stratégie poursuivie. Toute la subtilité de la conception de cet instrument repose justement sur la compréhension de ce concept. Il est préférable de parcourir la douzaine d'articles de ce dossier en respectant l'ordre de présentation.

Qu'est-ce qu'un tableau de bord ?

Définition : Le tableau de bord est un est un instrument de mesure de la performance facilitant le pilotage "pro-actif" d'une ou plusieurs activités dans le cadre d'une démarche de progrès. Cet instrument contribue à réduire l'incertitude et facilite la prise de risque inhérente à toutes décisions. C'est instrument d'aide à la décision.

Rôle et fonction

Imaginez le contexte. Vous êtes en situation de décider. Vous disposez de toutes les informations relatives à la situation présente et vous pouvez envisager exhaustivement toutes les conséquences de la décision prise. Une situation de rêve, non ? Oui, de rêve. Car dans la "vraie" vie, ce cas n'existe pas.

Conception

Quelques principes fondamentaux. Le tableau de bord bien conçu ne comporte qu'un nombre limité d'indicateurs assurant une perception adaptée du contexte.

5 à 10 indicateurs sont suffisants. Ces indicateurs bien spécifiques sont sélectionnés selon des critères précis.

Comment mesurer la performance

Définir la performance, mesurer la performance, comment faire ? Il est temps de changer de système de pilotage pour mieux se rapprocher du client et être prêt à affronter la concurrence, les entreprises sont aujourd'hui éclatées, globalisées, intégrées au sein d'un système d'alliance, véritable réseau de partenaires.

Utiliser le bon instrument pour mesurer la performance

Exprimer la performance : Efficacité, efficience et pertinence. L'efficacité peut-être définie comme la mesure virtuelle de la distance entre les résultats obtenus et les objectifs visés. A elle seule cette mesure ne suffit pas, encore faut-il disposer des moyens nécessaires pour accéder auxdits objectifs.

C'est surtout un instrument de progrès

Le tableau de bord reste encore pour beaucoup un concept assez mal défini. Trop longtemps utilisé pour ne présenter que des rapports comptables, il en a perdu son sens initial de pilotage. Rappelons qu'un tableau de bord n'est pas un outil de contrôle, mais bien un instrument de progrès.

On mesure toutes les performances

La performance financière n'est qu'une composante de la performance globale qu'il s'agit d'atteindre. La mesure de la performance ne peut plus être réduite à sa simple dimension financière. Cette vision est bien trop partielle pour apprécier la performance dans la durée, une notion pour le moins complexe.

Les 7 axes de mesure

La performance est protéiforme. La mesure de la performance ne peut être réduite à sa simple dimension financière. Pour assurer une gestion efficace, il est important de mesurer aussi les 7 formes de performance apportant une contribution significative à la compétitivité globale.

Tableau de bord et stratégie

Concevoir une stratégie, aussi fondamental que puisse sembler l'acte, n'est en fait que la première étape de la démarche. La mettre en oeuvre et la déployer sur le terrain est d'une autre difficulté. Robert Kaplan et David Norton notent que plus de 70 % des déploiements stratégiques sont des échecs.

Mettre en oeuvre la stratégie

Les décideurs ne prennent pas leurs décisions tous azimuts. L'entreprise choisit une direction d'évolution pour garantir sa pérennité, sa croissance et sa rentabilité. Cette direction s'exprime en une stratégie concrète et palpable qui, elle-même, se décline auprès de chaque unité de l'entreprise, de chaque acteur, en objectifs concrets représentant localement l'orientation à suivre. Sous cet éclairage, chaque acteur mesure sa performance.

Le tableau de bord, instrument d'aide à la décision

Nous ne pilotons que ce que nous mesurons. Pour conduire votre véhicule, il est indispensable que vous puissiez voir la route. Un bon nombre d'indicateurs (jauge d'essence, voyants, compteur kilométrique, GPS, radio...) vous aident à prendre les décisions et à rester maître de votre véhicule.

Mesurer le risque de la décision

Toute décision comporte une part de risques. La mesure de la performance n'est plus comme par le passé réservée aux seuls spécialistes du contrôle. Tous les acteurs de l'organisation sont désormais concernés pour ne pas dire impliqués. La prise de décision n'est plus non plus (ou ne devrait en tout cas plus l'être) l'apanage exclusif d'une élite dirigeante.





