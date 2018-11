P our mieux concevoir le tableau de bord et ainsi mieux l'utiliser il est plus qu'utile de bien connaître les 5 rôles essentiels du tableau de bord:

-1- Réduire l'incertitude

-2- Stabiliser l'information

-3- Faciliter la communication

-4- Dynamiser la réflexion

-5- Maîtrise du risque

Le tableau de bord, un outil d'aide à la décision

Imaginez le contexte.Vous êtes en situation de décider,un choix important à réaliser.Mais tout va bien.Vous disposez en effet de toutes les informations relatives à la situation présente et vous pouvez envisager exhaustivement toutes les conséquences de la décision prise.Une situation de rêve, non ?Oui, de rêve, car dans la "vraie" vie, ce cas n'existe pas.Le propre d'une décision c'est justement l'incertitude, c'est à dire le fait de n'être jamais totalement informé. Donc une décision est un risque. Vous ne maîtrisez pas les conséquences de votre décision. C'est là où le tableau de bord bien conçu vous aide à mieux comprendre ce risque et donc à le limiter quelque part.

Les 5 rôles essentiels

-1- Réduire l'incertitude

Le contexte n'est jamais totalement connu (en référence, la rationalité limitée de Herbert Simon), les conséquences des décisions ne sont à ce stade guère plus que des conjectures, des scénarios hypothétiques.

Nous ne vivons pas un univers déterministe (déterminisme Vs Théorie du Chaos, Laplace Vs Edward Lorenz).

Bref l'incertitude règne. En structurant l'information et en facilitant le passage du sens Le tableau de bord, instrument de pilotage, est un réducteur d'incertitude.



Image extraite de l'ouvrage : L'essentiel du tableau de bord © Eyrolles

-2- Stabiliser l'information

L'information est changeante par nature. Le tableau de bord propose un instantané cohérent de la situation. Les informations présentées ne sont pas en décalage temporel l'une par rapport à l'autre. Le temps est arrêté pour un moment, le temps d'apprécier globalement le contexte.

-3- Faciliter la communication

Bien conçu cet instrument est un référentiel commun pour des échanges constructifs.

-4- Dynamiser la réflexion

Bien conçu cet instrument incite le décideur à pousser plus avant sa prospection.

-5- Maîtrise du risque

Le tableau de bord contribue à une prise de risque "réfléchie". Toute décision est une prise de risque. On ne peut envisager à priori avec certitude les conséquences de la décision. Celle-ci comporte une part plus ou moins importante de risques. En facilitant la prise en compte du contexte de la décision, le tableau de bord contribue quelque part à mieux apprécier la valeur et la portée du risque de la décision.

Cet instrument de pilotage oriente en un sens celui de la démarche de progrès.

Il balise un parcours, celui choisi par le(s) décideur(s).

Il offre un regard cohérent de la situation en rapport aux objectifs s'adapte aux besoins et à la sensibilité du ou des décideurs.

Ce thème essentiel est développé dans les ouvrages de référence





Partagez cet article...

(total partages cumulés > 165)

Si vous souhaitez partager votre point de vue sur cet article, utilisez désormais Twitter ou votre réseau social favori.



Copyright : Alain FERNANDEZ ©1998-2018- Tous droits réservés