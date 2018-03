P our choisir un objectif, le modèle SMART semble incontournable. Cet acronyme mnémotechnique au sens anglophone bien choisi est devenu un vrai passe-partout. C'est pourtant une erreur de l'utiliser sans précaution. Il fait en effet l'impasse sur le plus important : le caractère fédérateur d'un objectif. Sans la pleine adhésion de tous ceux qui sont chargés de l'atteindre, il ne faut pas rêver, on devra se contenter des objectifs quantitatifs les plus basiques.

Le modèle SMART ? Insuffisant !



Que m'importe le sens du vent si je ne sais vers quel port je me rends...

Clé de voûte du projet tableau de bord

'étape de choix des objectifs est quelque part la clé de voûte du projet tableau de bord. Cette étape est aussi la plus délicate du projet. Elle détermine le type de décision susceptible d'être prise par le décideur ou le groupe de décideurs le cas échéant.

Un bon objectif, définition

Objectif SMART

S pecific

pecific M easurable

easurable A chievable : atteignable

chievable : atteignable R ealistic : réaliste

ealistic : réaliste Time-related : borné en temps

Critique de la démarche

Un bon objectif est un objectif qui oriente les actions dans le sens de la stratégie ou tout au moins de la démarche de progrès choisie. Un bon objectif est aussi un objectif qui recueille le plein assentiment du décideur ou de l'équipe en charge de l'appliquer.Le management par les objectifs préconise la démarche SMART.la méthode SMART définit les caractéristiques d'un objectif acceptable.

L'acronyme est sympa et facile à mémoriser. Malheureusement il est incomplet et passe à côté de l'essentiel :



Pour qu'un objectif soit effectivement suivi dans la durée, encore faut-il que tous les acteurs, donc tous ceux qui sont chargés de l'action sur le terrain, aient directement participé à son choix et y adhèrent tous à 100%.

La phase de choix des objectifs de performance est LA phase essentielle du projet

En finir avec les dernières "scories" du management par les objectifs...

Pour bâtir un Système de Décision Efficace

C'est le seul et unique moyen de bien canaliser les décisions et les actions dans le sens collectivement choisi, et ce, quelles que soient les imprévus, obstacles et opportunités rencontrés au quotidien sur le terrain. mais attention, Il ne s'agit pas uniquement de ne pas perdre le fil de la finalité mais bien de s'engager. Pas facile ! En tout cas sImpossible de bâtir un projet décisionnel sans cet indispensable préalable.Depuis les années soixante, on a appris à connaître la réalité du management par les objectifs. Dans les usages, il n'est guère prévu que l'acteur ou l'équipe en charge de l'appliquer puisse participer au choix de l'objectif.D'autre part, il est désormais courant que ledit objectif ne soit pas communiqué aux intéressés et demeure "un secret de la hiérarchie". Totalement dévoyé, le système est devenu l'un des principes fondateurs du management par le stress. On en connaît aujourd'hui les conséquences dramatiques.Un tableau de bord n'est efficace si, et seulement si, les utilisateurs disposent d'une autonomie pleinement assumée. Le management par les objectifs a vécu. Pour une prise de décision répartie, pierre angulaire des organisations pro-actives, il n'est d'autre solution que de dynamiser les démarches de typefondé sur un Gimsi ® est une démarche coopérative. Les objectifs sont choisis par le décideur ou en équipe le cas échéant.

Le modèle SMART mérite d'être revisité comme le propose la méthode Gimsi. Un bon objectif est :

Mesurable : l'objectif s'exprime en fonction d'une unité de mesure

: l'objectif s'exprime en fonction d'une unité de mesure Borné : l'objectif est impérativement défini dans une dimension de temps

: l'objectif est impérativement défini dans une dimension de temps Réaliste : la Méthode pour l'atteindre est tout à fait plausible

: la Méthode pour l'atteindre est tout à fait plausible Accessible : les moyens sont disponibles, les risques limités

: les moyens sont disponibles, les risques limités Fédérateur : l'objectif recueille l'adhésion de la majorité

: l'objectif recueille l'adhésion de la majorité Constructif : l'objectif contribue à la démarche de progrès

Lors d'une session de créativité en groupe (voir le brainstorming, les objectifs sont ventilés et valorisés selon cette table de critères. La méthode de sélection des objectifs est détaillée dans l'ouvrage de référence "Les nouveaux tableaux de bord des managers".

Management des risques

Selon les cas, les objectifs choisis seront validés après une analyse de risques afin d'assurer au mieux les chances de réussite. Par ailleurs, cette analyse permet de mieux anticiper les effets sur le terrain des actions tactiques envisagées.

Références du site

Les Références...

Management de la performance

