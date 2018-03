P our bien rater son projet tableau de bord les solutions ne manquent pas. La plus courante et la plus efficace reste encore d'inverser l'ordre logique des phases et de se focaliser sur le choix des indicateurs de performance AVANT de s'intéresser à la question primordiale de l'identification des objectifs à atteindre. Aucun doute, en procédant ainsi vous réussirez haut la main un superbe échec.

Lorsque les indicateurs précèdent les objectifs...

"Pour celui qui ne dispose que d'un marteau tous les problèmes ont une forme de clou"

Une citation, tant de fois vérifiée quel que soit le métier exercé ou l'activité considérée, souvent attribuée à Joseph Juran, père fondateur de la qualité moderne (ou de ce qu'il en reste...)

Illogisme chronique des technomaniaques, la charrue avant les boeufs

Illustration :Le déroulement classique du choix des indicateurs est désormais archi connu.On commence par prendre le temps de choisir un objectif constructif et fédérateur, puis on s'attache à sélectionner les quelques indicateurs susceptibles d'en assurer un suivi raisonnable. Logique non ?

Pourtant il existe encore des concepteurs de tableaux de bord qui placent la charrue avant les boeufs, le toit avant les fondations, et construisent les indicateurs avant de définir précisément les objectifs.

Pas que des amateurs bombardés "concepteurs" le temps d'un projet, des consultants aussi.

Le marteau et les clous...

Imaginez un peu.Le fun avant toute chose semble être leur devise. Construire un bel indicateur avec un intitulé ronflant leur paraît bien plus bandant qu'une étude de fond sur la finalité de ce dernier.Ensuite ? Eh bien ils essaient de trouver à quel objectif le bel indicateur peut bien coller.Aberrant ? Je suis d'accord avec vous.

A titre d'analogie, imaginez qu'après avoir offert à votre employé modèle un beau télémètre laser, vous lui demandiez de vérifier la masse de quelques objets. Ce dernier, cherchant à utiliser coûte que coûte le nouveau gadget, se lance alors dans une série de calculs après une estimation approximative de la densité des objets avec une marge d'erreur significative... Alors qu'il suffisait simplement de ranger le télémètre pour un usage futur et de ressortir la bonne vieille bascule ! "Pour celui qui ne dispose que d'un marteau tous les problèmes ont une forme de clou" disait déjà Joseph Juran.

...Et la charrue avant les boeufs

Encore une fois, le "comment" précède le "pourquoi".On réalise parce que l'on dispose des moyens, puis on cherche à savoir à quoi cela pourra bien servir. La démarche technique est le point central de la construction, la réflexion organisationnelle est annexe, elle n'est qu'une justification des budgets engagés.

Ce n'est pas seulement une cause d'échec de la conception du tableau de bord. 99 % minimum des "usines à gaz" construites dans le monde du technico management n'ont d'autre origine que cette inversion des phases de la réflexion. Déjà dénoncé il y a bien longtemps par James C. March avec le "modèle de la poubelle" (voir ici Vous avez des solutions ? Cherchez donc des problèmes !). Regardez autour de vous les exemples ne manquent pas.

