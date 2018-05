Un second exemple plus simple mais pas moins efficace, l'usage est similaire au précédent.

Anticipation

Doit-on continuer avec le plan d'actions actuel ? Est-il judicieux de le réviser ? D'autres actions sont-elles opportunes ?



Indicateur d'anticipation construit avec Excel avec de 5 à 7 secteurs d'appréciation de la performance. Voir l'essentiel du tableau de bord au bas de l'article.

Un exemple trivial: un projet difficile, complexe et pour peu qu'il soit un peu conflictuel ne se pilote pas uniquement en conservant le regard braqué sur la courbe des dérives (même si les courbes en "S" de l'Earned Value Management sont aussi de bon instruments d'anticipation).

Un indicateur évaluant le "moral" des équipes chargées de la réalisation ou de ses aspects connexes sera d'un bon secours pour juger si les objectifs sont atteignables dans les délais indiqués. Cet indicateur de performance est bien un indicateur d'anticipation.

Comment le fabriquer ? Il ne s'agit que d'un exemple et chaque cas est particulier mais des informations comme : retards, absences, plaintes etc. en bascule avec la production d'idées, la coopération, le partage d'informations et les actions spontanées de promotion du projet dans l'entreprise sont déjà une première base pour réfléchir à la construction de cet indicateur complexe mais bien utile.