Lorsque l'effet devient la cause ou l' indicateur qui se mord la queue.

«L 'indicateur qui se mord la queue » est une des erreurs les plus classiques lors du délicat processus de choix des indicateurs de performance pour composer le tableau de bord. Pour mieux comprendre ce phénomène, voyons tout cela avec un peu d'humour et une petite historiette, celle du bucheron canadien qui prépare l'hiver...



U n indicateur qui se mord est la queue est un indicateur dont la conséquence agit directement sur la cause avec un mouvement auto-entretenu faussant l'appréciation.

Comment l'expliquer ? Ah ! Avec une petite histoire. Celle du trappeur et du sage indien. n indicateur qui se mord est la queue est un indicateur dont la conséquence agit directement sur la cause avec un mouvement auto-entretenu faussant l'appréciation.Comment l'expliquer ? Ah ! Avec une petite histoire. Celle du trappeur et du sage indien. Vous connaissez le grand nord Canadien ? Vous en avez entendu parlé en tout cas. Voilà l'histoire se déroule en des temps pas si lointains. Le personnage : un trappeur. La saison : L'été. Alors l'été, dans le grand nord Canadien c'est une courte saison entre la fin d'un long hiver et le début d'un long hiver. Notre ami le trappeur profite de cette courte période pour faire sa provision de bois. Car voilà. L'hiver il fait froid et il faut se chauffer. Il part donc en forêt, une turlute à la bouche (une chansonnette au Québec), abattre quelques arbres et les débiter en bûches de la taille adéquate pour entrer dans sa cheminée....

Les bons conseils...

Mais couper du bois c'est fatiguant ! Il s'agit de ne pas trop en couper et se fatiguer inutilement. Il s'agit aussi de ne pas en couper trop peu et manquer durant l'hiver ! Par moins 30 ou moins 40 on imagine notre trappeur devant sa cheminée éteinte ! En tout cas pour le moment il est perplexe... A-t-il coupé assez de bois ? Faut-il débiter encore deux ou trois nouveaux fûts ? Il a déjà un bon tas de bûches. Comment savoir ?Mais quelle chance ! Voilà un vieil indien qui passe par la futaie. Or comme tout le monde le sait, un indien, vieux de surcroît est obligatoirement un sage. Notre trappeur l'interpelle :" Dis-moi vieux sage. D'après toi, l'hiver va être rude cette année ? "L'indien réfléchit, regarde le sol, regarde le tas de bois, regarde le ciel, réfléchit encore et dit : « Rude ». Rien de plus. Mais c'est suffisant.Notre trappeur crache dans ses mains, reprend la cognée et en abat encore quelques uns. Le vieux sage indien qui n'avait pas grand chose à faire et pour une fois qu'il y avait un spectacle dans la forêt, s'est assis sur un rondin et regarde le trappeur travailler.Au bout d'un moment, fatigué, ce dernier questionne de nouveau l'indien : « Très rude » fut sa réponse après quelques secondes de réflexion. C'est reparti pour encore deux ou trois arbres. Mais la nuit va tomber et notre trappeur n'en peut plus. Il questionne à nouveau le vieux sage. « Très très rude ! » Répondit ce dernier.Mais là le trappeur pose sa cognée et lui demande : « Mais à quoi vois-tu cela ? Tu le lis dans le ciel, c'est le vol des oiseaux qui est révélateur ou encore la mousse au pied des arbres ? dis-moi comment tu fais. "" Oh c'est très simple répondit l'indien. Quand homme blanc couper beaucoup de bois c'est que l'hiver sera rude ! "

Voilà regarder autour de vous et je suis sûr que vous trouverez des indicateurs qui se mordent la queue !

Pour dynamiser l'innovation, redéfinissons la conception du pilotage d'entreprise en déléguant la prise de décision auprès des acteurs de terrain et des équipes autonomes.

