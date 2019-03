Q uoique que l'on puisse raconter, l'entreprise sans humain n'est pas encore pour demain. L'entreprise fonctionne et créer de la valeur et donc logiquement du profit uniquement grâce aux femmes et hommes qui la composent. On comprend donc aisément l'importance de bien gérer ou plutôt de bien manager ce que les uns appellent une "ressource" tandis que d'autres parlent tout aussi abusivement de "capital" pour désigner ces créateurs de valeurs. C'est à cette fonction essentielle que s'attache la Gestion des Ressources Humaines.

Définition des Ressources Humaines

B

La gestion du recrutement et de l'intégration

ien évidemment, la Gestion des Ressources Humaines ne se réduit pas à une simple gestion comptable, tout au moins on l'espère. La fonction GRH comporte de multiples aspects, tous aussi importants les uns que les autres. Etudions ci-après les principaux thèmes caractéristiques de cette fonction essentielle.Mise en place de véritables actions de marketing, utilisation optimale de l'internet, incitation interne à la cooptation, gestion de la sélection (interne, cabinets de recrutements, "chasseurs de tête"), gestion de l'accompagnement et de l'intégration

La gestion des rétributions

Quel salaire peut être jugé comme suffisant en fonction des minimas sociaux (plancher), des pratiques de la profession, de la concurrence en vigueur et de la satisfaction personnelle ?Voilà en substance les aspects de ce chapitre. De surcroît, d'autres paramètres viennent pimenter quelque peu le thème de la rémunération comme la gestion des primes, les rémunérations variables sur objectifs, sur la performance personnelle ou en équipes, les avantages en nature, l'épargne salariale et la participation aux résultats de l'entreprise. Le suivi sera continu.

La gestion des carrières et des compétences

Les besoins évoluent, les compétences changent et les carrières méritent d'être gérées soigneusement dans la durée. La question est d'autant plus cruciale avec l'importance actuelle de la mobilité et bien sûr le fameux couple de néologismes flexibilité et employabilité.

La gestion de la formation

Adaptation des compétences autant aux besoins présents qu'à ceux d'un futur proche (formation durable !) tout en respectant les attentes et ambitions du salarié. Désormais, la formation se décline aussi avec le e-learning et les opérations d'accompagnement spécifique comme la "formation-action", voire le coaching.

La gestion sociale

Climat, droit, conflit et dialogue social.

L'Evaluation de la performance

L'évaluation de la performance individuelle est un point central de la GRH dans le monde anglo-saxons. Avec l'évolution actuelle des pratiques, il faut s'attendre à ce que ce chapitre gagne en importance. D'ailleurs le simple entretien tend de plus en plus à être remplacé par des outils plus complets comme le 360º (360 degree Performance Appraisal).

