Manager un projet c'est adopter une démarche d'entrepreneur

I l ne suffit pas de veiller à l'application scrupuleuse de la méthode pour accéder immanquablement aux objectifs convoités. Les conduites de projet en échec ne s'expliquent pas par des écarts à la règle. Si la réussite des projets était uniquement dépendante du choix de la méthode et des outils, la question serait déjà réglée depuis un bon moment et ne susciterait plus autant de débats. Mais en réalité, les projets complexes ne se déroulent pas en univers certain et sont par définition un foyer d'imprévus.

Les projets d'entreprise sont complexes de nature

Ne pas ratez sa cible ! Il n'y a rien de plus inutile que de réaliser efficacement ce qui en fait n'aurait jamais dû être entrepris. Peter Drucker

Vous trouverez ici des compléments pour chacun des principaux chapitres du livre.

La gestion du projet

Les principes de la gestion de projet et une mention spéciale à la gestion de la qualité afin d'être en phase et de mieux intégrer les 12 bonnes pratiques des professionnels aguerris. (Voir aussi Bon sens et management)

Les compétences du chef de projet efficace

La conduite des projets d'entreprise complexes de nature nécessite quelques indispensables aptitudes et compétences. Comme pour tout métier, on ne devient un vrai professionnel qu'après plusieurs années de pratique. Pour être efficace, il est indispensable d'acquérir au préalable les bonnes compétences. C'est là l'objet de ce chapitre introductif au 12 bonnes pratiques.

4 axes d'action, 12 bonnes pratiques pour un management humain

Il est temps d'adopter un management humain et de mettre en oeuvre les règles de bonnes pratiques. Celles-ci sont structurées selon quatre grands axes d'action.

AXE 1

Pratique de bon sens 1

La construction d'un référentiel de valeurs consensuel est un préalable à tout projet.

Dépasser l'approche mécaniste et déterministe lors de la phase de planification pour privilégier la réactivité.

Maîtriser l'organisation du projet, ce n'est pas uniquement planifier ou ordonnancer.

AXE 2

Pratique de bon sens 3

Remplacer la coordination des tâches par la synchronisation des rôles.

Abandonner réellement le mode de management autoritaire.

Adopter des principes de management d'équipes favorisant la coopération interne et externe.

Dynamiser la coopération étendue, ce n'est pas coordonner les tâches.

AXE 3

Pratique de bon sens 6

Mesurer la performance pour assister la prise de décision, et uniquement pour cela.

Ne pas se contenter de mesurer les délais et les coûts sans assurer le suivi des enjeux.

Adopter une démarche d'amélioration continue.

Anticiper les risques d'échecs.

Développer les outils d'assistance à l'anticipation, ce n'est pas seulement mesurer.

AXE 4

Pratique de bon sens 10

Intégrer les projets dans la chaîne de valeur.

Assurer un pilotage actif du changement de bout en bout.

Intégrer les coûts directs et indirects du processus d'intégration dans les budgets initiaux.

Intégrer, ce n'est pas uniquement mettre en œoeuvre.

Projet et décisions techniques

Il n'est guère possible de conduire un projet en ne se préoccupant que des questions techniques. Les décisions prises ont irrémédiablement des conséquences stratégiques.

Qualité, gestion et DSI

Les principes de qualité mis en oeuvre en entreprise ne remplissent pas leur office, c'est peu de le dire. Il est temps de revenir aux fondamentaux.

