C e guide pratique, conçu à partir de la connaissance cumulée de plusieurs dizaines de chefs de projet internationaux, réunit les conditions nécessaires pour maîtriser l'art de la subtile symbiose entre les hommes, les techniques et les enjeux.

Comment devenir un chef de projet efficace et performant

Réussir un projet d'entreprise, complexe de nature, c'est avant tout maitriser l'art de dynamiser le relationnel entre les femmes et les hommes du projet. Ce n'est sûrement pas en devenant un obsédé des méthodes et des procédures que l'on y parvient.Les méthodes et outils sont nécessaires mais ils sont insuffisants si on ne sait pas utiliser son bon sens et si on hésite à développer le goût de la création en commun.

Ce livre présente, explique et illustre les douze bonnes pratiques pour manager les projets d'entreprise en conservant en ligne de mire l'importance d'un management "humain".

6ème édition 2018

Le Chef de Projet Efficace

12 bonne pratiques pour un management humain

Auteur : Alain Fernandez

Editeur : Eyrolles

Date de publication : 17 mai 2018

6ème édition révisée et complétée

Plusieurs milliers d'exemplaires vendus

Nombre de pages : 250 pages

Prix : 22 Euros

EAN : 978-2212569735

Voir le Recto-Verso

La fiche du livre

Lire un extrait de ce livre

Pour acheter ce livre :



Deux questions, deux réponses

Un livre Pour qui ?

Un livre Pourquoi ?

Conçu, comme un guide pratique, cet ouvrage s'adresse spécifiquement aux chefs de projet débutants ou déjà expérimentés qui se doutent bien que la réussite d'un projet, c'est à dire achevé en temps et en heure, en respect des budgets et conforme aux attentes des parties prenantes, résulte de bien d'autres facteurs que du simple choix de la méthode de gestion......Autrement dit, ce n'est pas en suivant des procédures à la lettre, aussi précises soient-elles, que l'on parviendra à conduire les projets complexes de l'entreprise. Ne nous méprenons pas, pour peu que le projet implique l'implantation de technologies ou fasse appel à des compétences bien spécifiques, il est nécessairement complexe. C'est le cas de la très large majorité des projets aujourd'hui.L'humain a toujours su maîtriser la complexité en se référant à son bon sens commun et à son talent pour développer des synergies. Pourquoi en serait-il autrement avec la conduite des projets d'entreprise ?

Les 12 bonnes pratiques pour un "Management Humain"

Classiquement, la conduite efficace d'un projet se résume à la recherche de la maximisation du triptyque Qualité - Maîtrise des Délais - Maîtrise des Coûts. À juste titre, les plus avertis ajoutent la Maîtrise des risques à ce traditionnel triangle.

Mais ce n'est pas encore suffisant. Les projets d'entreprise sont des projets complexes. L'accession à ces 4 objectifs ne sera guère possible sans s'assurer de la totale coopération de l'ensemble des partenaires du projet. D'autre part, les projets actuels sont nécessairement innovants. Il n'est guère possible de se contenter de reproduire les recettes du passé.

La communication libre et étendue, première brique de la coopération généralisée pour l'accession à l'optimum de créativité, sont les principaux facteurs de la réussite du projet.



Les facteurs de réussite du projet : Le chef de projet efficace

Et dans le feu de l'action, ça se passe comment ?

Autrement dit : comment agir sur le terrain ? Comment réussir à fédérer autour d'une finalité commune de multiples acteurs aux intérêts naturellement divergents ? Comment instaurer au sein de l'équipe un esprit de partage et le goût de la créativité ?

C'est cela le véritable enjeu du management des projets d'entreprises. C'est bien en adoptant les principes d'un Management Humain à part entière que le chef de projet maximisera les 6 conditions de réussite du projet d'entreprise.

Cet ouvrage guide a été conçu en s'appuyant sur l'expérience de plusieurs dizaines de chef de projet en France et à l'international. Il synthétise en 12 bonnes pratiques, les conditions de réussite des projets d'entreprise.

Ce livre est régulièrement mis à jour (6ème édition). Concrètement, il vous explique comment :

Négocier avec tous les partenaires du projet

Anticiper les risques et les menaces potentielles

Satisfaire toutes les parties prenantes

Bâtir des équipes performantes

Dynamiser la créativité collective au sein de l’équipe

Réaliser le tableau de bord projet

Réussir l’accompagnement du changement

Accroître significativement sa capacité de rebond

La nouvelle édition, quoi de neuf ?

I

l est désormais évident que la réussite des projets d’entreprise, complexes par définition, repose essentiellement sur un mode de management privilégiant le facteur humain. Ce thème est au centre de l’étude depuis la toute première édition de ce livre.

En effet, ce n’est pas avec des méthodes ou des outils que l’on parvient à dépasser les difficultés qui entravent le bon déroulement du projet, mais bien en dynamisant la capacité créatrice de chacun. C’est aussi grâce à une communication libre et naturelle, aussi bien à l’intérieur de l’équipe qu’avec l’ensemble des parties prenantes et plus largement avec toutes les personnes de bonne volonté de l’entreprise, que l’on détecte les microsignaux, positifs comme négatifs.

L’information fait toute la différence, c’est une évidence. Encore faut-il la recueillir, la partager et la traiter si l’on souhaite saisir les opportunités et déjouer les pièges du projet. Au cours de la dernière décennie, le métier a radicalement changé. L'incertitude, qui a pris une place encore plus importante, et la complexité, le plus souvent complétée d'une bonne dose de criticité, sont au rendez-vous de quasi tous les projets d'entreprise actuels.

Dans cet esprit, cette nouvelle édition renforce l’accent déjà mis sur la gestion des risques potentiels susceptibles de mettre en péril l’issue du projet. C’est aujourd’hui un thème incontournable quelle que soit l’ampleur du projet. Enfin, profitant des retours d’expérience des utilisateurs de la démarche, chacune des douze pratiques a été mise à jour et complétée le cas échéant, afin d’être toujours en phase avec les attentes des managers.

Chef ou Manager ?

Le terme de "chef" est conservé par tradition, mais c'est plutôt un "manager" que l'on attend. Un vrai manager qui sait dynamiser la coopération et développer les synergies. La complexité ne se résout qu'en développant la communication pour parvenir à cumuler les intelligences. C'est cela que l'on appelle un management humain. Ce n'est pas de la démago, c'est simplement le rôle du manager de projet du 21siècle. C'est aussi la seule manière de maîtriser la complexité.C'est là le thème de ce livre.

"Alain Fernandez, expert et formateur en gestion de projet, vient de signer un ouvrage clair, pragmatique et pédagogique sur la gestion quotidienne des projets. Il a été publié aux éditions Eyrolles..."Le monde Informatique. Lire la critique du Monde Informatique en totalité...

Tout projet dépend en grande partie de la façon dont il est piloté et défendu. Le chef de projet a donc une mission délicate en perspective. Bien au-delà de l'aspect méthodologique, c'est un état d'esprit. D'où l'intérêt du guide proposé par Alain Fernandez, qui aborde toutes les conditions pour maîtriser la subtile symbiose entre les hommes, les techniques et les enjeux. L'auteur, qui a vécu de l'intérieur l'évolution des projets d'entreprise de ces vingt dernières années en France et en Europe, propose ici une méthodologie complète, avec 36 recommandations détaillées et 12 facteurs clés de réussite. Il rappelle notamment que la conduite d'un projet est avant tout une démarche d'entrepreneur. L'Usine Nouvelle Lire la suite...

Du référentiel au calcul des coûts directs et indirects, en passant par la synchronisation des rôles et la mesure de la performance, ce livre analyse les douze facteurs de réussite d'un projet. L'Expansion

Ce guide présente les douze facteurs clés à mettre en oeuvre pour mener à bien un projet. Au-delà du choix de la méthode et des outils utilisés, il met en avant le rôle du manager qui doit maîtriser l'organisation du projet, dynamiser la coopération étendue, développer les outils d'assistance à l'anticipation et faciliter l'intégration. L'auteur redonne ainsi sa valeur à l'homme et à son bon sens naturel. Journaldunet.com

Témoignages de pros...

Des règles de bon sens pratique concrètes et opérationnelles.

Mario Collati, Manager de projet agro-alimentaire dans un cabinet conseil international

Un ouvrage pratique et agréable à lire.

Pascal Blachier, Consultant Setec

Un livre clair et précis qui bouscule les sempiternels discours habituels.

Serge Riabine, Senior Consultant projet technologie

Un concentré d'expériences basées essentiellement sur les projets informatiques mais utiles à tous.

Le site Gestion de projet : www.gestiondeprojet.com

Un transfert de connaissances réussi : les principes exposés dans ce livre sont aisés à mettre en oeuvre.

Jean-Marc Petit, Groupe BSN

Les ressources en ligne

Pour aller plus avant ...

L'auteur

Alain Fernandez, consultant indépendant depuis plus de trente ans, a dirigé et accompagné un grand nombre de projets d’entreprise en France et à l’étranger en utilisant la démarche décrite dans cet ouvrage. Enseignant et formateur, il est aussi l’auteur de plusieurs livres de référence sur le thème du management de la performance et de la conduite de projet vendus à plusieurs milliers d’exemplaires.





Partagez cet article...

(total partages cumulés > 85)

Si vous souhaitez partager votre point de vue sur cet article, utilisez désormais Twitter ou votre réseau social favori.







Copyright : Alain FERNANDEZ ©1998-2018- Tous droits réservés