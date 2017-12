Conseils pour un chef de projet débutant

1) Luttez contre l'isolement qui vous guette

...et marquez vos repères...

D

... Un relationnel quelquefois un peu complexe ...

Pour certains novices, la complexité du relationnel sera en effet difficile à vivre. Malheureusement il en existera toujours pour ne pas comprendre qu'il ne tient qu'à eux d'instaurer de sains rapports humains. Ils préféreront se réfugier derrière un dirigisme froid et procédurier en se contentant de suivre exclusivement les plannings et les indicateurs d'avancement.

Cette tendance à l'isolement peut sembler un certain confort dans un premier temps. Elle n'en est pas moins un facteur d'échec assuré. Ce comportement peut être qualifié de non professionnel. Il conduit généralement à la rupture entre le manager, l'équipe et tous les "autres", les parties prenantes directes et indirectes : clients, donneurs d'ordre, utilisateurs et les observateurs...

L'accompagnement du changement commence dès le lancement du projet. Prendre le temps d'initier une communication efficace et profitable avec toutes les parties est un préalable. C'est aussi ainsi que l'on prévient les conflits potentiels.