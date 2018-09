R apidement dit, le directeur de projet est un titre un tantinet pompeux pour désigner ce que l'on appelle ici un chef de projet. Il fut un tant où un "directeur" exerçait un réel rôle de "direction", il était membre actif du "comité exécutif". Depuis quelques années le terme de directeur s'est banalisé et dans certaines entreprises on trouve des directeurs d'un peu tout et n'importe quoi. Il est aussi vrai que les titres pompeux sont plus facile à distribuer que les augmentations de salaires... Quoi qu'il en soit développons un peu.

Directeur de projet ou chef de projet

Plus en détails maintenant : le directeur de projet est un acteur décideur que l'on rencontre essentiellement dans les structures classiques de conduite de projet adoptant un mode de pilotage bicéphale, Maîtrise d'Ouvrage et Maîtrise d'Oeuvre. Si ce mode a su faire ses preuves dans le monde de la construction, les résultats tardent à venir dans celui de l'entreprise, notamment lorsqu'il s'agit d'implanter des technologies innovantes.

MOA vs MOE Maîtrise d'Ouvrage et Maîtrise d'oeuvre

Ce modèle d'organisation du projet sépare systématiquement, en deux domaines cloisonnés, la réalisation concrète du projet : la Maîtrise d'Oeuvre (MOE), de la problématique client : la Maîtrise d'Ouvrage (MOA). Selon ce modèle, le chef de projet n'est en charge que de la Maîtrise d'Oeuvre (MOE). Il se consacre exclusivement à la réalisation technique, et ne garde en ligne de mire que les spécifications purement techniques de réalisation.

Au mieux, le résultat final du projet sera conforme aux spécifications. Si celles-ci ont été mal définies ou ont évolué en cours de parcours, cela ne change rien. Le projet sera conforme aux spécifications initiales et contractuelles. Nous sommes là sur le plan du juridique.

Un modèle coopératif

Tous ceux qui ont travaillé sur des projets d'entreprise savent pertinemment que les spécifications initiales sont bien souvent imprécises, que les besoins évoluent, et qu'en cours de développement, notamment dans le cadre de projets technologiques, des solutions originales pourront être dénichées.

Il est bien sûr préférable de mettre en place une structure radicalement aplatie, autant réactive que coopérative. L'information circule plus rapidement, les échanges entre les parties-prenantes sont plus naturels et constructifs et l'innovation y trouve son terreau. C'est ainsi que l'on réussit les projets non pas en termes de spécifications contractuelles mais bien en termes de satisfaction client durable.

Comment fuir l'usine à gaz

Il est préférable d'éviter de mettre en place une usine à gaz de type MOE/MOA et sa dilution de responsabilités, véritable armée mexicaine de la conduite de projet. Il ne sera pas nécessaire de rajouter cette couche hiérarchique supplémentaire. Abandonnez donc cette idée de directeur de projet.

Un bon projet se déroule en un temps court. Plus rapidement palpable, il joue à fond la carte de la coopération avec le client et les futurs utilisateurs.

En référence la méthode Gimsi, le projet décisionnel, les méthodes agiles pour les projets informatiques et l'ouvrage lié au site.

