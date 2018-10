M anager de projet est un métier à part entière.

Comme tous bons professionnels dignes de ce nom, le manager de projet utilise une collection d'outils spécifiques qu'il maîtrise à la perfection afin d'accomplir sa tâche dans les meilleures conditions.

Voyons les principaux outils ici présentés sous forme de fiches pratiques.

Quels sont les outils pour manager le projet ?

Le métier de manager de projet

Selon ses habitudes de travail, son expérience professionnelle, la complexité du projet et la situation rencontrée, le manager de projet privilégiera l'usage d'outils bien précis, adaptés "à sa main".Un mécanicien aura toujours dans sa boite à outils un jeu de clés complet, quelques tournevis, un marteau, une clé à molette.La boite à outils du chef de projet comporte aussi quelques instruments incontournables, classés et présentés au fil de ce dossier.

Les outils de l'efficacité professionnelle

Les indispensables techniques et outils pour améliorer l'efficacité professionnelle du manager en situation de complexité : techniques de négociation, psychosociologie, gestion du temps, techniques de communication.

Un Business plan est un précieux instrument. Il permet notamment de se projeter en avant et d'anticiper les besoins en allocation des ressources en financement et d'anticiper les risques et les éventuelles opportunités. Conseils et recommandations.Pour évaluer la viabilité de chacun des projets en attente en portefeuille et financer au mieux la réalisation, ce dossier présente les principes de l'analyse financière et les ratios à connaître pour définir l'enveloppe budgétaire et préciser les sources de financement ainsi que la rentabilité potentielle.Qu'est-ce qu'un directeur de projet ? Faut-il encore adopter un mode de pilotage bicéphale : MOA MOE ?, Maîtrise d'OEuvre et Maîtrise d'OuvrAge, ou favoriser un mode de réalisation coopératif ? La réponse est dans la question.Pour assurer un pilotage pro-actif il est préférable de soigner la conception et la réalisation de cet instrument d'aide à la décision. Le modèle à cinq cadrans est encore le plus efficace.L'art de la gestion des risques en pratique. Le risque est un danger éventuel plus ou moins prévisible qui peut affecter l'issue du projet. Il ne sera pas possible de tous les éliminer, le risque zéro n'existe pas. La gestion des risques bien conduite se complète d'une gestion de la sécurité : confidentialité & intégrité, exemple pratique.Comment accompagner le changement de bout en bout ? Que l'on parle d'accompagnement, de management ou de conduite du changement, quel que soit le terme adopté, le thème n'en est pas moins particulièrement délicat, pour ne pas dire épineux.Une sélection de livres de référence : management, business plan, maîtrise des risques. Cette sélection est régulièrement remise à jour.





