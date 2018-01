La démarche de conduite de projet orientée client

La boussole

D

écliné à la gestion des projets d'entreprise, complexes par définition, le management par la valeur peut parfaitement remplir le rôle de "boussole" où le nord est matérialisé par la satisfaction des clients internes et externes. Dans cette fiche, nous allons développer cette métaphore.

L'analyse de la valeur fut essentiellement conçue pour éradiquer les dépenses inutiles lors de la conception des produits. Une dépense inutile correspond à un coût de réalisation qui ne se transforme pas en "valeur" pour le client. Le principe de l'analyse de la valeur est assez simple dans son expression en tout cas.

Un produit se doit de remplir des fonctions bien déterminées. Sommairement exposé, l'analyse de la valeur propose donc d'étudier la valeur au sens du client de chacune des fonctions et de comparer le coût de réalisation du ou des composants techniques devant remplir la dite fonction et les fonctions techniques à son service.

Le principe du management par la valeur pour la conduite des projets

Un projet a pour finalité de construire une solution, un produit destiné à répondre à un ensemble de besoins bien identifiés. La "solution" ou le "produit" à réaliser sera perçu par les clients comme un ensemble cohérent (on l'espère...) de fonctions. L'analyse de la valeur propose donc une démarche pour estimer la valeur qu'accorde les clients à chacune des fonctions que l'on pense devoir implanter.

Les concepteurs peuvent alors ainsi juger du coût de réalisation de ladite fonction et des indispensables fonctions techniques en regard de la satisfaction potentielle des clients et définir ainsi l'enveloppe budgétaire nécessaire.

L'analyse de la valeur est un outil d'aide à l'estimation des investissements.

Mais pas seulement...

Le déroulement d'une session de conception de produit

Un référentiel de valeurs partagées pour la conduite des projets complexes

L'analyse de la valeur appliquée à la gestion des projets complexes permet de s'assurer de la pertinence des fonctions à réaliser non pas uniquement sur la question économique mais bien aussi en termes de pertinence. L'analyse fonctionnelle permet de mettre à plat le projet et d'établir un référentiel de compréhension commun pour les clients internes et externes et plus largement l'ensemble des parties prenantes du projet.

En procédant ainsi, non seulement le projet est mieux ciblé mais d'autre part on peut suivre l'évolution de l'intérêt pour chacune des fonctions principales à mettre en oeuvre au sens de toutes les parties prenantes.

Cette démarche est la toute première bonne pratique décrite dans l'ouvrage le chef de projet efficace, les 12 bonnes pratiques pour un management humain.

Le référentiel de valeurs du projet

Comme toutes les méthodes et démarches de rationalisation, elle rencontre ses limites dès lors que l'on aborde le thème de la complexité.

En revanche, le découpage fonctionnel proposé par l'analyse de la valeur est un outil précieux pour bâtir un référentiel de valeurs afin de mieux cerner les sources de satisfaction des clients internes et externes et plus globalement de l'ensemble des parties prenantes d'un projet complexe.

L'ouvrage le chef de projet efficace expose le principe de la construction du référentiel de valeurs, c'est la première des douze bonnes pratiques de la démarche.

Livre de référence

Alain Fernandez5ème Edition revue et augmentée220 pagesPrix : 22 EurosDispo chez : www.amazon.fr Immédiatement : eBook (PDF &ePub)





Pour aller plus avant ...

