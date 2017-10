Le transfert de connaissances

Le storytelling au service du partage des connaissances projet

D

ocumenter un projet afin de faciliter le transfert de connaissances n'est pas des plus évidents.

La consignation des éléments pratiques de réalisation, les valeurs de paramètrage, les techniques, matières et outils utilisés sont essentiels, mais insuffisants pour communiquer un enseignement reexploitable.

Il faut aller bien au delà des habitudes, et de travail, et des exigences normalisées, pour s'attarder sur la formalisation du "vécu". C'est là, qu'intervient le storytelling pour le management de projet.

Storytelling et la formalisation de l'histoire du projet

Le capital qualitatif Le storytelling est ainsi un ensemble de techniques narratives permettant de mieux collecter la valeur qualitative et subjective, et de la formaliser selon une ontologie propre à la conduite de projet et à l'accompagnement du changement. Formaliser l'informel et le subjectif est depuis toujours un enjeu du Knowledge management.

Le storytelling est ainsi un ensemble de techniques narratives permettant de mieux collecter la valeur qualitative et subjective, et de la formaliser selon une ontologie propre à la conduite de projet et à l'accompagnement du changement. Formaliser l'informel et le subjectif est depuis toujours un enjeu du Knowledge management. Bonnes pratiques Cette question du transfert de connaissances est particulièrement cruciale pour le management de projet. Dans la durée, au fil des expériences cumulées, elle contribue à la mise en place de bonnes pratiques, à l'accession à un bon sens partagé et assure une meilleure appréciation des risques projet. Malheureusement, elle est bien souvent passée à la trappe lorsque les budgets se réduisent telles des peaux de chagrin.

Storytelling et manipulation

Le vécu ne se transmet pas par des chiffres, des tableaux, des graphiques, des rapports aussi insipides que formels. Le vécu se transmet par des anecdotes, des histoires, des situations, des mises en perspective, où chacun peut y trouver en écho son expérience personnelle, ses propres émotions.Comme Christian Salmon l'explique et le démontre dans son ouvrage "Storytelling" présenté ci-dessous, le storytelling n'est pas indissociable de la manipulation. Cela dit, pour réussir un transfert de connaissances efficace, mieux vaut savoir guider les ambitions narratives, selon une finalité bien définie, en référence à une ontologie pré-établie. Ensuite, le tout est de bien maîtriser ce que l'on cherche à faire.S'agit-il de formaliser la connaissance pour en faciliter le transfert ou de formater durablement les esprits ?Pour éviter de se fourvoyer dans la seconde voie en recherchant la première, il est recommandé de lire au préalable les quelques ouvrages de référence présentés ci-dessous.

À lire...

›

1. Storytelling : la machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits de Christian Salmon, un point complet sur les pratiques du storytelling, en politique et en entreprise notamment.

Storytelling

Christian Salmon

Éditions La Découverte

247 pages

Prix : 9,50 Euros

Dispo chez :

www.amazon.fr

& Format Kindle

› 2. Boostez vos présentations avec le storytelling.

Boostez vos présentations avec le storytelling

Yaël Gabison

Éditions Eyrolles Livres outils - Efficacité professionnelle

154 pages

Prix : 24 Euros

Dispo chez :

www.amazon.fr

& Format Kindle

› 3. Un troisième ouvrage de référence par un expert de la pratique du storytelling. Mastering the Art and Discipline of Business Narrative (Livre en anglais)

The Leader's Guide to Storytelling

Stephen Denning

Jossey-Bass Inc.

384 pages

Prix : 25 Euros

Dispo chez :

www.amazon.fr & Format Kindle

›

4. Storytelling Organizations, un ouvrage de référence de David Boje, professeur et philosophe du management (Livre en anglais)

Storytelling Organizations

David M. Boje

SAGE Publications Ltd

288 pages

Prix : 31 Euros

Dispo chez :

www.amazon.fr & Format Kindle

›

5. Un ouvrage de Seth Godin, référence incontournable des nouvelles techniques de marketing. Apprendre à conter l'histoire de votre produit, justement celle que vos clients ont envie d'écouter...

Le story-telling en marketing

Tous les marketeurs racontent des histoires

Seth Godin

Editions Maxima

155 pages

Prix : 24 Euros

Dispo chez :

www.amazon.fr

› 5. Faire "parler" les données par un usage précis des infographies. Un excellent ouvrage didactique et bien illustré pour mieux communiquer. Effective Communication with Data Visualization and Design. (Livre en anglais)

Cool Infographics

Randy Krum

John Wiley & Sons

368 pages

Prix : 22 Euros

Dispo chez :

www.amazon.fr & Format Kindle

Lire la critique de Cool Infographics sur le blog du perfologue





Partagez cet article...

(total partages cumulés > 45)

Commentaires lecteurs...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Copyright : Alain FERNANDEZ ©1998-2017- Tous droits réservés