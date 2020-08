Comment estimer les délais du projet ?

Les pièges de l'estimation

E

stimer la durée d'un projet est un peu un travail d'acrobate. En réalité, il n'existe pas d'outils ou de méthodes suffisamment fiables pour garantir un résultat précis. Bien sûr, les impondérables seront aussi là pour jouer les troubles-fêtes. Cela dit il faut bien fournir un délai. C'est pour cela que l'on parle d'estimation. La précision de celle-ci dépendra de la marge d'erreur acceptable.

Une fois le découpage du projet réalisé, il est temps de procéder au "pesage" de chacun des modules. Lorsqu'il a bien été conduit, le découpage est justement suffisamment fin pour que nous puissions en chiffrer la réalisation selon une marge d'erreur raisonnable.

Comment faire ?

C'est un travail coopératif. Pour l'estimation de chaque module, il existe au moins un expert : celui ou ceux qui devront le réaliser. Il semble évident qu'ils participent activement au chiffrage global.

Une fois toutes les tâches chiffrées, il est temps d'utiliser le diagramme de Pert pour estimer la durée totale.

Les résultats obtenus par cette approche ascendante, en partant du détail, mériteront d'être confrontés aux estimations issues de l'expérience par comparaison avec des projets similaires (méthode descendante). D'où l'intérêt de conserver une mémoire projet réutilisable. C'est une mine d'informations inépuisables.

Remarque 1

En complément des démarches pragmatiques ci-dessus, il existe des méthodes d'estimation des délais de réalisation par le calcul permettant d'affiner ou de valider les estimations. Par exemple, pour les projets systèmes d'information, on retiendra la méthode des points de fonction, la méthode COCOMO II (COnstructive COst Model) ou encore la méthode COSMIC FPP (Common Software Measurement International Consortium) cosmincon.com.

Remarque 2

Réaliser de bonnes estimations prend du temps.

Planning Poker

Le planning poker est une méthode ludique et consensuelle d'estimation des délais de réalisation. Le planning poker est particulièrement utilisé lors des projets informatiques réalisés selon les méthodes agiles XP ...

Les délais, estimation et gestion, quelques réflexions

Q

uelques réflexions à propos de la gestion des délais de réalisation livrées telles qu'elles, un peu en vrac.Elles mériteront d'être restructurées et complétées afin de constituer un chapitre spécifique.



Cette question est d'ailleurs indissociable de la maîtrise des budgets. La maîtrise des délais impartis aux projets joue un rôle stratégique à part entière.Cette question est d'ailleurs indissociable de la maîtrise des budgets. Lorsqu'un projet dépasse les délais, il mobilise des ressources et grève gravement les enveloppes budgétaires initiales.

De l'estimation des délais

D'autre part, un projet mal maîtrisé peut mettre en péril le déploiement de pans entiers d'une stratégie d'entreprise. Il arrive ainsi assez fréquemment qu'un projet crucial soit bloqué par un simple retard sur un projet connexe, relativement de moindre importance, dont l'achèvement conditionne la progression globale. Même lorsque l'on essaie au maximum, dans la mesure du possible en tout cas, de conduire en parallèle la réalisation des multiples tâches, un projet est séquentiel de nature. Voir aussi Les phases du projet

La prévision n'est pas une science exacte, loin s'en faut. Il est pourtant essentiel de définir les échéances le plus précisément possible, ne serait-ce que pour préciser les enveloppes budgétaires. Une fois l'échéancier établi, il sera alors possible d'évaluer le retour sur investissement prévisionnel afin de mieux cadrer l'opportunité du projet et d'affiner son périmètre. Voir aussi Le retour sur investissement, Le financement du projet, Définir le périmètre du projet.

Selon le type de projet envisagé, la prévision des délais deviendra rapidement un exercice de haute voltige. Il tombe sous le sens que plus le projet est original, plus la prévision sera délicate, voire périlleuse.

Trivialement parlant, il sera plus aisé de prévoir les délais de la construction d'une maison sur plan que d'un projet innovant mettant en jeu de multiples technologies. Même si dans le premier cas les surprises, bonnes et mauvaises, ne manqueront pas de bousculer les plans soigneusement établis, on dispose tout de même d'une certaine expérience accumulée.

De la qualité de l'estimation

Ma Règle : la qualité de l'estimation des délais est étroitement liée : 1) au degré d'innovation du projet. Plus un projet est innovant plus l'expérience est réduite et donc moins de recul.

du projet. Plus un projet est innovant plus l'expérience est réduite et donc moins de recul. 2) à sa complexité . Si on doit mettre en oeuvre de multiples technologies ou/et que de multiples domaines fonctionnels sont concernés et/ou nécessite de multiples intervenants

. Si on doit mettre en oeuvre de multiples technologies ou/et que de multiples domaines fonctionnels sont concernés et/ou nécessite de multiples intervenants 3) Et à sa durée: vive les projets courts ! La règle "FDZ" :

La Qualité de l'estimation est égal à l'inverse du produit : degré d'innovation x complexité du projet x durée de réalisation au carré soit

Qualité de l'estimation=1/(innovation*complexité*durée)2 ☺

Il est hautement recommandé de ne traiter que des projets courts (sauf quelques cas exceptionnels parfaitement identifiables). Ils sont bien plus faciles à maîtriser. Les projets ambitieux, relativement longs et complexes seront ainsi découpés en unités aux résultats maîtrisables et perceptibles et donc évaluables plus rapidement. En adoptant cette logique dès la conception, il est moins difficile qu'il n'y paraît de procéder par projets modulaires plus aisés à implanter, à intégrer et à évaluer. Voir aussi Urbanisation des systèmes.





À lire...

›

Ce livre propose une explication claire et précise des techniques de planification et d'estimation des projets. Le principe du planning poker est soigneusement décrit et mis en perspective avec les nécessités de la planification.

Agile Estimating And Planning

Mike Cohn

Prentice Hall PTR

368 pages

Dispo :

› www.amazon.fr & Format Kindle

›

Un second livre d'intérêt sur le thème épineux de l'estimation. Demystifying the Black Art.

Software Estimation

Steven C. McConnell

Microsoft Press U.S.

352 pages

Dispo :

› www.amazon.fr & Format Kindle

Voir aussi Facteur d'échec, les estimations projet à la va-vite

Les 12 pratiques de bon sens, esquissées sur ce site, sont décrites dans l'ouvrage de référence.

Le chef de projet efficace

Les 12 bonnes pratiques pour un management humain

Alain Fernandez - Eyrolles

Pour réussir les projets d'entreprise, adoptez une démarche qui dynamise le relationnel entre les femmes et les hommes.

6ème Edition Mai 2018

250 pages - Prix librairie : 22 EUR



voir la fiche détaillée »»»

Dispo chez :







