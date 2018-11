Panorama des méthodes projet

U n point rapide sur les méthodes les plus couramment utilisées en gestion de projet (PmBok, Prince2, agiles...). n point rapide sur les méthodes les plus couramment utilisées en gestion de projet (PmBok, Prince2, agiles...). Ce dossier présente les phases fondamentales de la conduite de projet comme la planification, l'estimation des coûts, délais et besoins en ressources, ainsi que les principaux outils méthodologiques, diagrammes de Gantt, Pert et CPM, Work Breakdown Structure. Ce dossier consacre un chapitre particulier pour traiter des méthodes de type agiles, encore spécifiques aux projets informatiques.

Management de projet, 25 fiches pratiques

Exploration détaillée des principales phases et étapes de la conduite de projet, depuis l'identification du besoin jusqu'à la mise en oeuvre. Conseils et recommandations pour traiter la phase initiale de définition du projet.Planifier et ordonnancer ou comment définir le découpage optimal et l'enchaînement des tâches indispensables à la réussite du projet. Pour cela, l'équipe projet dispose de quelques outils.Il n'existe pas de méthode infaillible pour définir la durée des tâches d'un projet. Pourtant il faut bien fixer des délais si l'on souhaite conduire avec succès le projet à son terme. Le bon sens, l'expérience et la coopération sont un précieux recours pour réussir cette délicate phase essentielle.Comment gérer un projet technologique ? Il est bon de connaître les spécificités du projet de mise en oeuvre des technologies informatiques pour le mener à son terme dans les meilleures conditions, qu'il s'agisse de pur développement ou de l'installation d'une solution système d'information de type business Intelligence, ERP, CRM, SCM, progiciel intégré, propriétaire ou open source ou solution SaaS, cloud...Guide du corpus des connaissances en management de projet du PMI Project Management Institute. C'est une référence exhaustive, une démarche à connaître impérativement lorsque l'on envisage de maîtriser la conduite de projet d'envergure.Prince 2 est orientée processus. Elle est à vocation généraliste. Elle est à l'origine prévue pour les projets d'administrations publiques ou d'organismes privés. La démarche propose son propre système de certification. Pour un rapide survol ce dossier comporte 3 fiches traitant chacune un aspect. Pour aller plus avant, se reporter aux références, livres et liens, elles sont régulièrement mises à jour.Elles ont été conçues et développées à l'origine pour résoudre l'infernale question de l'inadéquation entre les attentes réelles des utilisateurs et le produit livré. Les méthodes dites agiles proposent une réalisation cyclique du projet et instaurent un dialogue continu entre le client et les équipes de réalisation.Dossier complet à propos des méthodes agiles, définition, exemples, conseils et recommandations de terrain. Une démarche à connaître dès que l'on envisage de manager un projet, et à maîtriser s'il s'agit d'une réalisation informatique. Comment conduire les projets informatiques sans faire exploser les budgets et les délais tout en répondant aux attentes des clients. C'est bien là l'objectif de ces méthodes de nouvelle génération.





