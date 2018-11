L e déroulement classique d'un projet suit un enchaînement logique de phases et d'étapes, depuis l'identification du besoin jusqu'à la mise en oeuvre. Voyons chacune de ces phases et étapes détaillées indispensable pour conduire les projets complexes de l'entreprise.

Le phasage du projet

Structure d'un projet classique

Selon l'ampleur du projet, du délai imparti et des ressources disponibles, les phases seront détaillées avec plus ou de moins de précision, voire regroupées afin de ne pas perdre de temps et d'énergie dans un formalisme abusif.

Ce qui ne signifie pas pour autant, que sous la pression du temps, il est possible de faire l'impasse sur l'une ou l'autre des étapes du projet jugées peu importantes au vue de la finalité. C'est souvent les premières étapes du projet qui sont ainsi dans le collimateur des décideurs pressés et trop regardant sur la dépense. C'est aussi une bonne recette pour un échec assuré.

Déroulement du projet

1) Phase préalable et démarrage



C'est une phase essentielle, elles le sont toutes mais celle-ci conditionne la viabilité du projet. Il s'agit en effet d'identifier le problème à résoudre, donc parfaitement en accord avec le client, qu'il soit interne ou externe ainsi qu'avec les principales parties prenantes (que l'on aura pris un soin méticuleux à bien identifier). Etude d'opportunité et de viabilitéC'est une phase essentielle, elles le sont toutes mais celle-ci conditionne la viabilité du projet. Il s'agit en effet d'identifier le problème à résoudre, donc parfaitement en accord avec le client, qu'il soit interne ou externe ainsi qu'avec les principales parties prenantes (que l'on aura pris un soin méticuleux à bien identifier). Les scénarios de travail seront impérativement chiffrés sous peine d'invalidité. Le Calcul prévisionnel de retour sur investissement est quelque part le véritable juge de paix. C'est aussi à ce stade que l'on réfléchit aux solutions partielles pour éviter l'accroissement de complexité pour les projets innovants.

Voir aussi la préparation du budget et l'élaboration du business plan.

2) Définition

3) Planification Ordonnancement



Voir la Définition du plan d'exécution en termes de délais, de ressources et de responsabilité. Il s'agit en effet de répondre avec précision et engagement aux questions qui ? Quoi ? Avec quoi ? Quand ? Comment ? et bien sûr Combien ?Voir la phase planifier et ordonnancer détaillée

4) Exécution

Exécution et pilotage du projet, suivi du franchissement des jalons, gestion des dérives, importance de la réunion de travail projet

Un développement simple et pratique en 7 phases pour bien saisir les principes du management de projet.

5) Monitoring

Contrôle de l'avancement selon les objectifs fixés et la métrique, anticipation des dérives, prévention des risques et des menaces en continu. Le tableau de bord de pilotage du projet est évidemment l'instrument clé. C'est aussi le moment de recentrer/recadrer le projet si nécessaire et d'étudier,le cas échéant, les opportunités et les simplifications éventuelles.

6) Mise en exploitation

Recette, vérification des conformités, mise en exploitation, formation, poursuite de l'accompagnement du changement

7) Clôture



Le summum est de parvenir à une analyse critique : Qu'est-ce que l'on a fait de bien (à retenir)

et qu'est-ce que l'on un peu raté (à ne pas recommencer). Voir aussi Elaboration de la documentation dans une démarche de transfert de la connaissance. Gestion des évaluations du projet, préparation des évolutions, audit...L'idée est de retenir un enseignement pour les prochains projet, un apprentissage en continu.Le summum est de parvenir à une analyse critique :Voir aussi la démarche de bon sens

Assurance qualité projet

Apprentissage collectif

L'assurance qualité permet de mettre en place les processus et procédures indispensables pour garantir une réalisation du projet conforme.Elaboration du plan qualité , normalisations de type CMM , Iso 15504 pour l'ingénierie logiciel...Au delà des aspects formels, la meilleure solution pour réaliser des produits de qualité , selon un déroulement du projet optimal, reste encore que chacun puisse exécuter son métier dans les règles de l'art, avec goût et reconnaissance, et que les échanges soient permanents, libres et largement étendus.Voir aussi réunion de travail projet Partager la connaissance acquise et construire la mémoire projet. Voir ici l'élaboration de la documentation avec Wiki

