P our maîtriser un projet, de surcroît un tant soit peu complexe, la solution la plus évidente est bien de le découper en tâches élémentaires, chacune correspondant alors à un "objet préhensible" et donc évaluable et réalisable. C'est là la fonction de l'outil WBS du PMI.

Définition du WBS

Le WBS Work Breakdown Structure défini et supporté par le PMI Project Management Institute est une méthode de découpage hiérarchique arborescente du projet en composants élémentaires. La construction de l'arbre procède par niveaux d'abstraction, en démarrant du résultat jusqu'à atteindre la granularité suffisante pour maitriser chaque composant.

Un exemple de diagramme de WBS (pédagogique)

Quelle finesse de découpage ?

La référence Le Chef de Projet Efficace

5ème éd. Eyrolles



PDF à télécharger...

Dossier

Sommaire

L'introduction 12 bonnes pratiques de bon sens pour un management humain. un projet, ce n'est pas que la méthode. C'est aussi connaître les points névralgiques du déroulement où seul le bon sens et la qualité de la relation humaine font la différence. 22.000 ex vendus. 12 bonnes pratiques de bon sens pour un management humain. un projet, ce n'est pas que la méthode. C'est aussi connaître les points névralgiques du déroulement où seul le bon sens et la qualité de la relation humaine font la différence. 22.000 ex vendus. Lire la suite »»»

Le découpage est bien réalisé lorsque le stade ultime ne comporte que des éléments ayant atteint un stade de finesse suffisant pour être géré et qu'il n'est pas nécessaire de pousser plus avant la décomposition (un livrable).Dans le cas d'un projet, on gardera en ligne de mire la question du chiffrage. Sauf cas bien précis, la finesse requise sera atteinte dès que l'on pourra chiffrer la réalisation du composant avec une marge d'erreur relativement réduite. C'est vraiment la règle à retenir. Dès que l'on atteint ce stade, le découpage est aboutit pour cette tâche. Pour une autre tâche, il faudra peut-être descendre plus avant pour pouvoir le chiffrer. Le WBS n'a nul besoin d'être équilibré ou symétrique, ce n'est pas une oeuvre esthétique mais bien un outil de travail.

Remarque : cela dit, il peut être quelquefois intéressant de descendre un cran plus bas que le nécessaire pour assurer un suivi plus fin de la réalisation. A voir au cas par cas

Utiliser le WBS

L'usage de cet outil est ainsi recommandé autant pour la définition prévisionnelle des budgets que pour la préparation des plannings et l'estimation et réservation des ressources nécessaires.Bien entendu, le découpage n'est valable que si, et seulement si, on n'a fait aucune impasse et traité le sujet considéré en totalité. D'autre part, les composants élémentaires sont impérativement uniques et sans recoupement.Chaque élément n'a qu'un seul parent. Dans le cas contraire, la méthode de découpage est erronée.

Remarque : le découpage sera affiné au fur et à mesure de l'avancement du projet. En règle générale, selon les projets on utilisera 3 à 6 niveaux de précision.

Ressources web

Critical Tools

WBS Chart Pro est un produit windows pour créer et visualiser le schéma Work Breakdown Structure (WBS).

WBS Chart Pro est un produit windows pour créer et visualiser le schéma Work Breakdown Structure (WBS). Open WorkBench est un produit gratuit de gestion de projet disponible sur Sourceforge.

A ce sujet, voir aussi

Comment faire un diagramme de GANTT ?

Le diagramme de Gantt est un excellent outil de communication à propos de l'avancement des tâches d'un projet. Il permet de se faire rapidement une idée précise autant du travail accompli que des tâches encore en attente de réalisation.

Comment faire un diagramme de GANTT ? Le diagramme de Gantt est un excellent outil de communication à propos de l'avancement des tâches d'un projet. Il permet de se faire rapidement une idée précise autant du travail accompli que des tâches encore en attente de réalisation. Comment faire un diagramme PERT ?

Le diagramme PERT (Program Evaluation and Review Technique) et le diagramme CPM Critical Path Method) constituent un outil visuel pour organiser et planifier précisément le projet après un découpage en tâches élémentaires. Il est indispensable pour ordonnancer le projet lorsque le nombres de tâches et les interdépendances deviennent conséquents.

Deux progiciels utiles pour la gestion de projet pour construire le WBS.

Lecture recommandée

›

1. La dernière édition francophone du PMBOK du Project Management Institute. Le PMBOK définit un cadre précis d'organisation et de pilotage d'un projet. Cette approche particulièrement efficace se décline quels que soient les secteurs d'application. Une bonne base pour bien structurer son projet et conserver en ligne de mire la finalité.

Guide du corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK)

Project Management Institute Edition PMI

5ème édition 2017

609 pages



Dispo :

www.amazon.fr & Format Kindle

› Le livre de référence du site. Les 12 bonnes pratiques pour un management humain.

Le chef de projet efficace

Alain Fernandez

Editions d'organisation

5ème Edition revue et augmentée

220 pages

Prix : 22 Euros

Dispo chez : www.amazon.fr

Immédiatement : eBook (PDF &ePub) Format Kindle

www.eyrolles.com

www.fnac.com







Les Références...

Management de la performance







Partagez cet article...

(total partages cumulés > 65)

Si vous souhaitez partager votre point de vue sur cet article, utilisez désormais Twitter ou votre réseau social favori.



Copyright : Alain FERNANDEZ ©1998-2018- Tous droits réservés

Toutes les marques citées sur cette page sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs