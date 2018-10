B ien trop de managers peu expérimentés négligent l'analyse des risques, une étape pourtant indispensable de la conduite de projet, indépendamment de son périmètre et de sa portée. En ne considérant pas la prévention des risques à sa juste valeur on se condamne à répéter sans fin les mêmes échecs. Bâcler l'analyse de risques n'est rien d'autre qu'une lourde erreur de management. Voyons comment identifier les risques du projet et les évaluer pour mieux les maîtriser.

Qu'est-ce que le risque ?

Rien n'est moins sûr que l'incertain.

Pierre Dac (l'os à moelle)

Le risque est un danger éventuel plus ou moins prévisible qui peut affecter l'issue du projet. Il ne sera pas possible de tous les éliminer, le risque zéro n'existe pas.Source : Le chef de projet efficace

Toute la question repose sur la capacité d'anticiper le risque:

Somme-nous capables d'estimer la probabilité d'occurrence du risque et d'en anticiper les éventuelles impacts en terme de gravité si jamais le pire arrivait. Comment les prévenir ? Et, le cas échéant, comment y remédier pour amortir les impacts ?

Voilà des questions qui méritent des réponse précises.

Mais attention, tous les risques ne sont pas prévisibles, il faudra bien compter avec les impondérables.

Comment évaluer les risques ?

Bien entendu, il est inconcevable d'envisager de se prémunir de tous les dangers inhérents à la conduite d'un projet complexe. Il est toutefois indispensable de procéder à une étude complète et raisonnée des risques potentiels plus ou moins prévisibles, afin de dépasser le stade des croyances fondées ou non. Une analyse rigoureuse est une bonne garantie de réussite. la démarche la plus simple se déroule en cinq temps majeurs.

La carte de "chaleur"

La table qui suit est un exemple de ventilation des risques inventoriés en tenant compte de la criticité et de la probabilité d'occurrence.La zone rouge, de "haute chaleur" répertorie les risques inacceptables à aucun prix.La zone jaune, " de chaleur moyenne" identifie ceux qui nécessitent des palliatifs préalablement définis.Ceux de la zone verte sont acceptables selon les conditions définis au moment de l'élaboration de la table.



(heat map)

Les 5 étapes de la méthode d'Analyse

Voyons maintenant comment dérouler la démarche afin de démarrer le projet en limitant autant que faire ce peut les risques d'échecs. Cette démarche se déroule en 5 temps majeurs, tous aussi importants l'un que l'autre.

1er temps : Etablir l'inventaire des risques

Il s'agit de ratisser large et de considérer toutes les formes de risques (humain, financier, organisationnel, technologique...) Type de risques potentiels : financiers, organisationnels, techniques, sociaux, environnementaux sont pris en considération sans aucune exception. Sources d'information : Enquêtes de terrain, exploration des archives, analyse de la mémoire des réalisations antérieures, consultation d'experts. Une large consultation de tous ceux qui ont approché par le passé un projet similaire est une source précieuse d'information.

C'est aussi lors de cette étude que l'on mesure l'importance d'établir une mémoire des projets réalisés qu'ils aient réussi ou échoué. Voir notamment ce chapitre consacré à la mémoire du projet.

2ème temps : Valoriser les risques

Gravité : L'axe des abscisses de la carte de chaleur ci-dessus. Il s'agit évaluer la criticité de chacun des risques en terme d'impact, de dommages et de conséquences. Là encore on hésitera pas à explorer la mémoire "collective" des projets passés.

: L'axe des abscisses de la carte de chaleur ci-dessus. Il s'agit évaluer la criticité de chacun des risques en terme d'impact, de dommages et de conséquences. Là encore on hésitera pas à explorer la mémoire "collective" des projets passés. Probabilité : L'axe des ordonnés de la carte de chaleur ci-dessus. Ensuite, on évalue la criticité en termes de probabilité d'occurrence. Cet exercice n'est pas le plus aisé, on s'en doute. la précision en est toute relative. Tous les risques n'ont pas la même probabilité de survenance, tous les risques ne sont pas égaux en terme de criticité. Il s'agit au cours de cette étape d'effectuer un classement rationnel

3ème temps : Définir les parades



- Peut-on en limiter les effets ?

- Doit-on modifier le déroulement du projet ? Eliminer le risque. Est-il possible de l'éliminer en augmentant les ressources ou en intégrant dans l'équipe de nouveaux intervenants spécialistes de la question et plus aguerris ? Le coût sera l'un des principaux critères de jugement.

Limiter les effets dévastateurs des sinistres potentiels. De même, la solution est souvent du côté de l'optimisation de la gestion des ressources.

Réviser le projet. Faut-il modifier les orientations, limiter les spécifications et trouver des alternatives plus paisibles quitte à modérer les ambitions et à procéder à des simplifications ? Une précaution à prendre au cas par cas.

Il ne faut pas non plus hésiter à limiter le périmètre du projet pour gagner en visibilité. les projets courts et rapidement mis en oeuvre son plus aisés à gérer et à intégrer dans l'existant. (voir ici Voir les principes de l'urbanisation Pour chacun des risques, on se posera ces 3 questions successives : - Peut-on l'éliminer ?- Peut-on en limiter les effets ?- Doit-on modifier le déroulement du projet ?

4ème temps : Identifier les points critiques

Une étape souvent oubliée dans les études de risques. Les risques sont changeants. La probabilité et la criticité évoluent au fur et à mesure de l'avancement du projet. Certaines phases du projet sont plus à risques que d'autres. Il faut les identifier. Lieux et/ou moments où la probabilité et/ou la gravité sont les plus importants, les instants du déroulement où il faudra redoubler de vigilance.

5ème temps : Réviser la table des risques

Suivre l'évolution dans le temps de la criticité.

Cette table n'est pas statique, elle n'est pas non plus une assurance.

Prévoir un danger n'est pas s'en protéger !

En outre, la dangerosité potentielle tout comme la probabilité d'occurrence évoluent au fil du temps et de l'avancement.

Cette table sera soigneusement suivie et mise à jour très régulièrement. La table des risques n'est pas statique. Il faut la réviser régulièrement.

Comment s'y prendre ?

Et bien en impliquant un maximum de monde, en fouillant dans les archives, en incitant « les experts du moment» à la communication quels qu'ils soient, où qu'ils se trouvent ? Toutes les péripéties des projets passés, comme les difficultés et la manière de les solutionner sont une mine de ressources pour la réflexion préalable à l'analyse de risques. Mais encore faut-il avoir pris le soin d'enregistrer les expériences passées... Le soin apporté lors du déroulement de chacune des étapes l'analyse de risques est d'une importance capitale pour la réussite du projet. La méthode proposée ici est développée et détaillé dans le guide-pratique « Le chef de projet efficace » dont la dernière édition renforce encore cet aspect.

