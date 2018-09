C onduire un projet ce n'est pas uniquement maîtriser méthodes et outils, établir des procédures et contrôler l'avancement et les dérives. Un projet c'est avant tout des femmes et des hommes qui décident, interagissent et le vivent au quotidien. Être chef de projet c'est comprendre la dimension humaine et surtout s'efforcer de développer le relationnel in et out, c'est à dire au sein de l'équipe ainsi qu'avec toutes les parties prenantes.

Manager les projets complexes de l'entreprise

Le rôle du manager de projet, que l'on appelle encore "chef" en référence aux temps passés, a radicalement changé au cours de cette dernière décennie.

Les projets d'entreprise sont bien souvent complexes, quand ils ne sont pas critiques de surcroît.

Il est bien évident que ce n'est pas par la seule maîtrise des méthodes de la profession aussi pertinentes soient-elles que l'on parviendra à conduire les projets actuels en parfait accord avec l'ensemble des parties prenantes.

Un projet d'entreprise est au coeur de multiples intérêt divergents. C'est là une des composantes majeures de la complexité. Ce n'est pas la seule. La construction d'une équipe composés de spécialistes d'horizons différents aux ambitions bien spécifiques, réunis uniquement pour l'occasion, est aussi une composante de la complexité.

L'originalité du projet, il n'a encore jamais été réalisé et ne le sera jamais plus est encore une composante de la complexité. L'importance stratégique du projet attendue par les parties prenantes alors que l'équipe n'a eu droit qu'a un très vague briefing sur la stratégie poursuivie est aussi un facteur de la complexité.

Il faudra deviner les finalités réelles. N'oublions pas non plus les difficultés à mettre en oeuvre des technologies encore jeunes et mal maîtrisées. Chacun confirmera et complètera cette liste de sa propre expérience professionnelle, n'en doutons pas.

Qu'est-ce que le bon sens ?

Le facteur humain fait la différence

Faire preuve de bon sens, en substance, c’est prendre conscience que le facteur humain fait toute la différence. C’est bien là le principal reproche que l’on peut faire aux modes de conduite de projet traditionnels. Ils sont trop instrumentalisées, et le facteur humain a été oublié.

Seuls le choix de la méthode, l’exécution des procédures et le suivi des temps et des dépenses sont considérés comme digne d’intérêt. Les femmes et les hommes ne sont perçus qu’en termes de compétences, c’est-à-dire comme instruments de production.

Un projet est toujours centré "Humain"

Pourtant, il n’est guère besoin de se livrer à de longues explications pour prendre conscience que l’humain est présent à toutes les phases du processus. Ce sont bien des hommes qui décident de la portée et de l’enveloppe budgétaire du projet, ce sont encore des hommes qui le réalise, et ce sont toujours des hommes qui utiliseront au final le système une fois celui-ci déployé.

Ce sont des femmes et des hommes qui prennent ou ne prennent pas les décisions

Toutes les décisions sont prisent par des femmes et des hommes dont la rationalité est influencée par leurs sensations, leurs émotions et leurs ambitions. Comment espérer réussir un projet d’entreprise si l’on prend un soin méticuleux à le déshumaniser sous une couche d’instruments formalisés ?

Les chefs de projet chevronnés ont bien compris que la solution n’était sûrement pas de se cacher derrière des règles et des batteries d’outils aussi sophistiqués soient-ils. Ils préfèrent au contraire accorder la place de choix aux femmes et aux hommes impliqués directement ou indirectement par le projet pour résoudre l’énigme de la complexité.

Un projet ? Ce sont des relations humaines

Un projet, ce n’est pas uniquement des plannings, des tableaux de bord et des comptes rendus de réunions. Un projet, c’est avant tout des échanges et des discussions , des accords en toute intelligence et des négociations plus ardues, de la réflexion en équipe et des prises de décisions difficiles, des conflits parfois mais aussi des moments de réjouissance.

Un avancement bien maîtrisé, une bonne idée enfin trouvée pour résoudre un problème bloquant, ou ne serait-ce qu’un bon mot qui détend l’atmosphère d’une réunion trop tendue, suscitent des instants d’allégresse qui à eux seuls justifient que nous soyons si nombreux à prendre plaisir à exercer ce métier passionnant...

Management humain des projets

Manager un projet, ce n'est pas uniquement appliquer des méthodes et utiliser des outils. Manager un projet c'est avant tout inciter les membres de l'équipe à donner ce qu'ils ont de meilleur tout en conservant les enjeux économico-stratégiques en ligne de mire.

Le chef de projet efficace

Les 12 bonnes pratiques pour un management humain

Alain Fernandez - Eyrolles

Pour réussir les projets d'entreprise, adoptez une démarche qui dynamise le relationnel entre les femmes et les hommes.

6ème Edition Mai 2018

250 pages - Prix librairie : 22 EUR



