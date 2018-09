B ien des métiers ne seront jamais automatisables, tel celui de chef de projet. Pourquoi ? Tout simplement parce que conduire un projet, ce n'est pas suivre mécaniquement des indicateurs pour s'assurer que les plans établis au préalable sont bien exécutés. C'est au contraire disposer de suffisamment de "bon sens" pour savoir faire émerger ce qu'il y a de meilleur chez chacun des membres de l'équipe. C'est aussi établir des ponts et non des frontières avec tous les acteurs concernés de près ou de loin. En fait, ce n'est rien d'autre que pratiquer un "management humain".

Le facteur humain est la clé du projet

Faire preuve de bon sens, en substance, c'est prendre conscience que le facteur humain fait toute la différence.

C'est bien là le principal reproche que l'on peut faire aux modes de conduite de projet traditionnels. Ils sont trop instrumentalisés, et le facteur humain a été oublié.

Seuls le choix de la méthode, l'exécution des procédures et le suivi des temps et des dépenses sont considérés comme dignes d'intérêt.

Des instruments de production...

Les femmes et les hommes ne sont perçus qu'en terme de compétences, c'est-à-dire comme des instruments de production. Pourtant, il n'est guère besoin de se livrer à de longues explications pour prendre conscience que l'humain est présent dans toutes les phases du processus.

Ce sont bien des hommes qui décident de la portée et de l'enveloppe budgétaire du projet, ce sont encore des hommes qui le réalisent, et ce sont toujours des hommes qui utiliseront au final le système, une fois celui-ci déployé.

Mais qui prend les décisions ?

Toutes les décisions sont prises par des femmes et des hommes dont la rationalité est influencée par leurs sensations, leurs émotions et leurs ambitions. Comment espérer réussir un projet d'entreprise si l'on prend un soin méticuleux à le déshumaniser sous une couche d'instruments formalisés ?

Oublier un peu les outils techniques...

Les chefs de projet chevronnés ont bien compris que la solution n'était sûrement pas de se cacher derrière des règles et des batteries d'outils, aussi sophistiqués soient-ils. Ils préfèrent au contraire accorder une place de choix aux femmes et aux hommes impliqués directement ou indirectement dans le projet pour résoudre l'énigme de la complexité. Un projet, ce n'est pas uniquement des plannings, des tableaux de bord et des comptes rendus de réunions.

... Pour laisser place aux échanges

Un projet, c'est avant tout des échanges et des discussions, des accords en toute intelligence et des négociations plus ardues, de la réflexion en équipe et des prises de décision difficiles, des conflits parfois, mais aussi des moments de réjouissance.

Un avancement bien maîtrisé, une bonne idée enfin trouvée pour résoudre un problème bloquant, ou ne serait-ce qu'un bon mot qui détend l'atmosphère d'une réunion trop tendue, suscitent des instants d'allégresse, qui, à eux seuls, justifient que nous soyons si nombreux à prendre plaisir à exercer ce métier passionnant."

En résumé pour faire vite...

La gestion des projets complexes de l'entreprise d'aujourd'hui est étroitement liée au management des relations humaines. Faire preuve de bon sens, en substance, c'est prendre conscience que le facteur humain fait toute la différence. C'est bien là le principal reproche que l'on peut faire aux modes de conduite de projet traditionnels. Ils sont trop instrumentalisés, et le facteur humain a été oublié.

C'est là le thème du livre le Chef de projet efficace, qui présente les douze bonnes pratiques de "bon sens", chacune intervenant à une étape précise du déroulement du projet. Ce livre s'adresse autant aux débutants qu'à tous ceux qui ont déjà connu quelques expériences dans le management de projet et souhaitent se perfectionner ou pourquoi pas, en faire leur métier.

Management humain des projets

Manager un projet, ce n'est pas uniquement appliquer des méthodes et utiliser des outils. Manager un projet c'est avant tout inciter les membres de l'équipe à donner ce qu'ils ont de meilleur tout en conservant les enjeux économico-stratégiques en ligne de mire.

Le chef de projet efficace

Les 12 bonnes pratiques pour un management humain

Alain Fernandez - Eyrolles

Pour réussir les projets d'entreprise, adoptez une démarche qui dynamise le relationnel entre les femmes et les hommes.

6ème Edition Mai 2018

250 pages - Prix librairie : 22 EUR



