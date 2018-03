M anager un projet pour la première fois, c'est un plus pour sa carrière, aucun doute à ce sujet. Mais c'est aussi le moment où les emmerdes commencent à déferler... Manager une équipe dans le cadre d'un projet avec un objectif fixé et des moyens limités n'est pas qu'une simple formalité, loin s'en faut ! Le néo chef de projet se sent comme en vitrine, observé, étudié, analysé par le management, la fiche d'évaluation en main. Il y a intérêt à faire bonne figure ! D'autant plus qu'une fois sur la corde raide, on se retrouve aussi dans l'angle de tir de tous ceux qui nous attendent au tournant. Parano ? Non réaliste !

Il s'agit en effet de satisfaire les premiers et de déjouer les seconds. Mais comment s'y prendre ? Voyons quelques règles de base pour dominer les premières difficultés...

Comme tous les (vrais) managers de l'entreprise, vous devez prendre en charge un projet. Cette mission est importante. Son issue conditionne la suite du déroulement de votre carrière. Une réussite est toujours un argument de poids pour démontrer ses qualités et mieux se "vendre" en interne ou ailleurs. Les formations, ouvrages et sites web ne manquent pas.

Il est toutefois bien utile de comprendre que la clé du succès n'est pas dans la connaissance de trucs et de machins. Notons d'ailleurs que si la maîtrise des méthodes et des outils est une condition nécessaire, elle est loin d'être suffisante.

J'ai réuni ici quelques conseils destinés aux chefs de projet débutants. Ils vous éclaireront sur les points clés d'un projet "bien conduit".

Ressources pour bien débuter

1) 4 conseils pour un chef de projet débutant

Etre chef de projet n'est pas particulièrement aisé. Il s'agit en effet de conduire à son terme une réalisation qui n'est pas toujours bien définie, ni bien acceptée, avec une équipe qui n'est encore qu'un groupe d'individualités.... Au programme : Lutter contre l'isolement, préparer son projet, communiquer pour mieux anticiper, vendre son projet...

4 conseils pour un chef de projet débutant Etre chef de projet n'est pas particulièrement aisé. Il s'agit en effet de conduire à son terme une réalisation qui n'est pas toujours bien définie, ni bien acceptée, avec une équipe qui n'est encore qu'un groupe d'individualités.... Au programme : Lutter contre l'isolement, préparer son projet, communiquer pour mieux anticiper, vendre son projet... 2) Réflexes du manager averti

Le manager de projet débutant est en difficulté tant qu'il n'a pas compris qu'il devait communiquer en toutes occasions, repérer les influenceurs et prendre systématiquement du recul qu'elle que soit la situation...

Réflexes du manager averti Le manager de projet débutant est en difficulté tant qu'il n'a pas compris qu'il devait communiquer en toutes occasions, repérer les influenceurs et prendre systématiquement du recul qu'elle que soit la situation... 3) Décisions techniques et stratégiques

Les projets sont complexes, le chef de projet ne peut s'en tenir aux seules questions techniques. Pour atteindre les objectifs et répondre aux enjeux, des décisions stratégiques devront être prises...

Décisions techniques et stratégiques Les projets sont complexes, le chef de projet ne peut s'en tenir aux seules questions techniques. Pour atteindre les objectifs et répondre aux enjeux, des décisions stratégiques devront être prises... 4) Projet, Qualité et DSI

La conduite du projet ne peut se contenter des principes standard de la gestion qualité. la vulgarisation et la diffusion des termes techniques, et les rapports avec la DSI...

Projet, Qualité et DSI La conduite du projet ne peut se contenter des principes standard de la gestion qualité. la vulgarisation et la diffusion des termes techniques, et les rapports avec la DSI... 5) Risques et communication

Comment limiter les risques du projet ? En communiquant plus simplement. Le chef de projet face à un projet complexe riche en incertitudes dynamise la communication impromptue... De l'importance d'élargir la communication pour mieux connaître et donc mieux anticiper les risques potentiels...

Risques et communication Comment limiter les risques du projet ? En communiquant plus simplement. Le chef de projet face à un projet complexe riche en incertitudes dynamise la communication impromptue... De l'importance d'élargir la communication pour mieux connaître et donc mieux anticiper les risques potentiels... 6) Manager un projet, une question de bon sens

La gestion des projets complexes de l'entreprise d'aujourd'hui est étroitement liée au management des relations humaines. Faire preuve de bon sens, en substance, c'est prendre conscience que le facteur humain fait toute la différence. C'est bien là le principal reproche que l'on peut faire aux modes de conduite de projet traditionnels. Ils sont trop instrumentalisés, et le facteur humain a été oublié...

Manager un projet, une question de bon sens La gestion des projets complexes de l'entreprise d'aujourd'hui est étroitement liée au management des relations humaines. Faire preuve de bon sens, en substance, c'est prendre conscience que le facteur humain fait toute la différence. C'est bien là le principal reproche que l'on peut faire aux modes de conduite de projet traditionnels. Ils sont trop instrumentalisés, et le facteur humain a été oublié... 7)Qu'est-ce qu'un bon chef de projet ?

Manager une équipe ce n'est rien d'autres que de parvenir à démonter que l'intérêt de chacun se retrouve dans la réussite du projet.

Une courte et rapide définition d'un bon chef de projet et ouvrage de management de projet de référence...

Ressources web