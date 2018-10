L e management d'un projet "Système d'information" est suffisamment complexe pour que l'on prenne le temps de se poser les bonnes questions avant de se lancer à corps perdu, la conviction de réussir bien chevillée au corps. Il est sûr que l'enthousiasme est un moteur de la réussite mais qui est loin d'être suffisant. Voyons trois questions essentielles à se poser avant de se lancer surtout s'il s'agit de votre premier projet informatique.

La conduite de projet, la qualité, la communication et la DSI

Question 1 : Les principes « qualité » ne sont-ils qu'une batterie d'arguments pour justifier la baisse des coûts systématique des projets informatiques ?

La qualité ? C'était une bonne idée...

La qualité était une sacrée bonne idée. Fondée sur la coopération étendue et la responsabilisation des individus, elle exigeait une réforme de fond des modes de management. Cette réforme n’a pas eu lieu et il ne reste aujourd’hui qu’un ensemble de normes plutôt compliquées, plus ou moins appliquées avec justesse, rétablissant le culte de la procédure et castrant l’initiative.

Revenir aux fondamentaux de de la qualité

Paravent d’une éternelle volonté de réduction des coûts, les normes qualité contribuent à instaurer dans le monde du développement informatique un néo-taylorisme que l’on pensait enterré. C'est à dire remplacer l'initiative et l'originalité par la normalisation selon de supposées bonnes pratiques. Il est pourtant urgent de revenir aux principes fondateurs de la qualité.

Lire notamment ce plaidoyer pour un retour aux fondamentaux de la qualité. Réussir les projets en termes de création de valeurs, comme la dynamisation du bon sens naturel de tout un chacun et l’orientation client à tous les niveaux... Voir aussi les normes de type ITIl ou CMMI...

Question 2 : Pourquoi la vulgarisation et la diffusion du langage technique est elle importante ?

Comment se comprendre ? Déjà en parlant la même langue !

Un niveau de culture technologique largement partagé, c’est une phase importante pour tous les projets de l'entreprise. Il est préférable que les membres de l’équipe projet consacrent une part de leur temps à la formation des utilisateurs. Ils expliquent ainsi les principes à mettre en place sans laisser quiproquos.

Ils sont aussi aux premières loges pour recueillir à la source les informations essentielles et autres non-dits qui n’apparaissent jamais dans les dossiers de travail aussi bien réalisés soient-ils. Dans un certain sens, c’est une façon d’initier le contact entre les utilisateurs et les développeurs. A ce stade, l’accompagnement du changement a commencé.

Question 3 : Le chef de projet informatique est aussi un gestionnaire, empiète-t-il sur le rôle du DSI ?

Chef de projet et DSI sont deux métiers bien différent.

Lorsque le DSI n’était encore qu’un Directeur Informatique , il était surtout un gestionnaire, comptable des lignes de codes produites. Sa direction ne lui confiait qu’une seule mission : réduire les coûts. Désormais, même si la maîtrise des coûts est toujours à l’ordre du jour, sa mission est autrement plus complexe (ou devrait l'être).

En charge de l’intégration globale, il tient vraisemblablement en main les pistes de recherche de l’avantage concurrentiel. Ce terme, il est vrai galvaudé par des armées de vendeurs de solutions miracles, n’en est pas moins d’une importance vitale pour les nouvelles générations d’entreprise. Voir aussi l'entreprise numerique, principes et risques. Quant au chef de projet proprement dit, s’il est important qu’il prenne en compte son nouveau rôle, son action reste ponctuelle et limitée dans le temps.

Les conseils pour les chefs de projet débutants

1) Un projet pour la première fois

Lutter contre l'isolement, préparer son projet, communiquer pour mieux anticiper, vendre son projet.

2) Réflexes du manager averti

Communiquer en toutes occasions, repérer les influenceurs, prendre du recul.

3) Décisions techniques et stratégiques

De l'importance de considérer à toutes les phases du projet les conséquences stratégiques des choix techiques.

4) Risques et communication

De l'importance d'élargir la communication pour mieux connaître et donc mieux anticiper les risques potentiels.





